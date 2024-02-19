Описание приготовления:

Для приготовления макаронника лучше всего взять пасту или макароны из твердых сортов пшеницы. Тогда он точно не превратится в однородную массу после приготовления. Фарш можно взять абсолютно любой, главное, чтобы после приготовления он не был слишком сухим и не был крупными кусочками. Для этого нужно разбивать фарш лопаткой во время перемешивания и если необходимо добавить немного воды. Сыр можно взять любой, на свое усмотрение. Обязательно накрывайте форму фольгой, иначе верхний слой засохнет.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Макароны Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Фарш 300 Грамм (смешанный)

Макароны 300 Грамм (мелкие)

Лук репчатый 1 Штука (среднего размера)

Чеснок 1 Зубчик

Яйца 2 Штуки

Панировочные сухари 1 Ст. ложка

Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)

Сыр 50 Грамм (твердый)

Зелень 1 Чайная ложка (сухая)

Вода 150 Миллилитров

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

241 ккал

Калорийность

8 г

Белки

14 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Макаронник с мясом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления макаронника с фаршем.

Макароны отварите в кипящей, соленой воде до готовности. Время зависит от сорта, поэтому смотрите на инструкцию на упаковке. Готовые макароны откиньте на сито полностью стечь, затем дайте макаронам остыть. Ни в коем случае не промывайте, иначе запеканка при нарезании будет разваливаться.

В сковороду налейте растительное масло, выложите мелко нарезанный репчатый лук, измельченный чеснок. Добавьте в сковороду мясной фарш, у меня свинина с говядиной и влейте воду, посолите, поперчите. Поставьте сковороду на средний огонь и тушите все в течение 10-15 минут до готовности фарша и снимите с огня. Если осталось немного жидкости, не страшно.

В остывшие макароны добавьте натертый на средней терке сыр и вбейте яйца. Все поперчите и хорошо перемешайте.

Форму для запекания смажьте растительным маслом и обсыпьте панировочными сухарями. Выложите половину макарон и разровняйте.

Сверху ровным слоем выложите обжаренный фарш.

Выложите на фарш оставшуюся макаронную массу и закройте форму фольгой для запекания.

Поставьте макаронник с мясом в горячую духовку и запекайте в течение 20-25 минут при температуре 180 градусов, до готовности. Готовому макароннику дайте немного постоять, убрав фольгу, затем разрежьте и подавайте к столу.

Приятного аппетита!