Описание приготовления:
Для приготовления макаронника лучше всего взять пасту или макароны из твердых сортов пшеницы. Тогда он точно не превратится в однородную массу после приготовления. Фарш можно взять абсолютно любой, главное, чтобы после приготовления он не был слишком сухим и не был крупными кусочками. Для этого нужно разбивать фарш лопаткой во время перемешивания и если необходимо добавить немного воды. Сыр можно взять любой, на свое усмотрение. Обязательно накрывайте форму фольгой, иначе верхний слой засохнет.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Макароны Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Фарш 300 Грамм (смешанный)
- Макароны 300 Грамм (мелкие)
- Лук репчатый 1 Штука (среднего размера)
- Чеснок 1 Зубчик
- Яйца 2 Штуки
- Панировочные сухари 1 Ст. ложка
- Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)
- Сыр 50 Грамм (твердый)
- Зелень 1 Чайная ложка (сухая)
- Вода 150 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
241 ккал
Калорийность
8 г
Белки
14 г
Жиры
22 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Макаронник с мясом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления макаронника с фаршем.
Макароны отварите в кипящей, соленой воде до готовности. Время зависит от сорта, поэтому смотрите на инструкцию на упаковке. Готовые макароны откиньте на сито полностью стечь, затем дайте макаронам остыть. Ни в коем случае не промывайте, иначе запеканка при нарезании будет разваливаться.
В сковороду налейте растительное масло, выложите мелко нарезанный репчатый лук, измельченный чеснок. Добавьте в сковороду мясной фарш, у меня свинина с говядиной и влейте воду, посолите, поперчите. Поставьте сковороду на средний огонь и тушите все в течение 10-15 минут до готовности фарша и снимите с огня. Если осталось немного жидкости, не страшно.
В остывшие макароны добавьте натертый на средней терке сыр и вбейте яйца. Все поперчите и хорошо перемешайте.
Форму для запекания смажьте растительным маслом и обсыпьте панировочными сухарями. Выложите половину макарон и разровняйте.
Сверху ровным слоем выложите обжаренный фарш.
Выложите на фарш оставшуюся макаронную массу и закройте форму фольгой для запекания.
Поставьте макаронник с мясом в горячую духовку и запекайте в течение 20-25 минут при температуре 180 градусов, до готовности. Готовому макароннику дайте немного постоять, убрав фольгу, затем разрежьте и подавайте к столу.
Приятного аппетита!