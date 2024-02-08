Максбет игровые автоматы

ВАЖНО! Фокус-слово «Максслотс» упомянуть 1 раз в Н1 и несколько раз в тексте (можно склонять)
По возможности-анонс на главной.
Анкол должен выделятся в тексте.
Добрый день!
Важно! Писать про бренд, который указан в title продвигаемого урла!
Прошу написать обзор на тему азартных игр. В качестве примера возможен общий обзор или описание игрового автомата с продвигаемой страницы.
1. Статья должна соответствовать формату Обзор (https://help.sape.ru/pr/faq/1193 и https://help.sape.ru/pr/faq/1123)
2. Объем статьи — не менее 2000 знаков
3. Уникальность: не ниже 90% по ContentWatch
4. Статья должна быть на РУССКОМ языке
5. Сгенерированные тексты не принимаются
6. Заголовок не должен быть в виде поискового запроса
7. В обзоре ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть 3-4 упоминания названия сайта.
8. Обязательно должна быть возможность перейти на страницу с обзором с главной страницы сайта
9. Обзор должен быть открыт для индексации.
10. В теге не должно быть атрибутов nofollow, noindex.
Все заявки проверяются. Просим выполнять работу качественно, это сэкономит Ваше и наше время!