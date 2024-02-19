Тесто для пельменей классическое

Тесто для пельменей – это основа в готовке домашнего блюда русской кухни, к которому не равнодушен никто: начиная от детей и заканчивая старшим поколением. Домашние пельмени – это верх гастрономического наслаждения, после которого вы надолго избавитесь от голода и зарядитесь энергией на многие часы! Кстати, к процессу замеса теста, лепке и варке полуфабрикатом можно привлечь всех домочадцев и весело провести время, так сказать, совместить приятное с полезным и разлечься с семьей, не покидая собственного дома. А основу для лепки можно готовить разными способами и из различных ингредиентов, к примеру, самый простой вариант – это тесто на воде, а самый популярный – заварное тесто для пельменей. Попробуйте несколько вариантов и тогда можно будет с легкостью определиться, какой из вариантов пельменного теста самый лучший.

Классическое тесто для пельменей в домашних условиях

Классическое тесто для пельменей в домашних условиях можно запросто приготовить всего лишь из четырех ингредиентов, которые есть под рукой у каждого. Для того чтобы продукт получился эластичным и удобным в работе, рекомендуется использование муки высшего сорта.

Ингредиенты –+1 порц.

Мука 2.5 ст.

Вода ½ ст.

Яйцо куриное 1 шт.

Соль 2 щепотки

Шаги 40 мин.

Как приготовить очень вкусное тесто для пельменей в домашних условиях? Перед началом процесса отмеряем необходимое количество сухих и жидких компонентов. В чашу с высокими бортами просеиваем муку и по центру делаем лунку, вливаем яйцо и воду, подсаливаем. Начинаем смешивать компоненты, а после перекладываем массу на стол и активно работаем руками, добиваясь мягкой консистенции, не прилипающей к ладоням. Шарик укладываем в пакет и плотно завязываем, оставляем в покое на полчаса. Спустя 30 минут, 60-100 секунд обминаем заготовку и приступаем к дальнейшим манипуляциям. Классическое пельменное тесто в домашних условиях готово! Готовьте и получайте удовольствие!

Заварное тесто для пельменей на кипятке с яйцом и растительным маслом

Заварное тесто для пельменей на кипятке с яйцом и растительным маслом – это проверенный рецепт приготовления нежной и невероятно вкусной основы для домашних полуфабрикатов. Для того чтобы не обжечь и не травмировать кожу рук, после вливания кипятка начинайте смешивать ингредиенты ложкой.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Мука – 3 ст.

Кипяток – 1 ст.

Масло подсолнечное – 3 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Берем широкую миску и в нее разбиваем яйцо, вливаем подсолнечное масло и насыпаем немного соли.

Шаг 2. Компоненты расколачиваем и вводим просеянную муку, вливаем кипяток и быстро перемешиваем, пока масса не остынет.

Шаг 3. Затем содержимое чаши выкладываем на стол и приступаем к ручному замесу.

Шаг 4. Продолжаем работу 5-10 минут, накрываем тесто салфеткой и оставляем на 10 минут.

Шаг 5. По истечении указанного времени лепим пельмени. Приятного аппетита!

Идеальное тесто для пельменей в планетарном миксере

Универсальное тесто для пельменей в планетарном миксере – это самый простой и быстрый способ приготовления податливого и нежного теста, работать с которым сплошное удовольствие. Такой продукт не рвется при раскатывании и прекрасно сохраняет свою форму при лепке.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Мука – 4 ст.

Кипяток – 1 ст.

Яйцо – 2 шт.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу миксера высыпаем нужное количество просеянной пшеничной муки.

Шаг 2. Следом засыпаем соль и слегка перемешиваем компоненты.

Шаг 3. Запускаем технику и вливаем кипяток, после того как мука впитала жидкость, по одному вводим куриные яйца.

Шаг 4. Дополняем смесь растительным маслом и ставим на таймере 7-8 минут.

Шаг 5. По истечении указанного времени извлекаем тесто из чаши и оцениваем потрясающий результат. Готовьте и получайте удовольствие!

Простое тесто для пельменей без яиц

Тесто для пельменей без яиц готовится по той же технологии, что и тесто с яйцами. Однако убрав из состава один компонент, вкус и консистенция готового полуфабриката вовсе не изменится, поэтому если вы собрались лепить пельмени, а яйца закончились, не спешите бежать в магазин.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Мука – 3 ст.

Вода – 200 мл.

Соль – 1 ч.л.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом смешиваем воду с солью до полного растворения кристаллов.

Шаг 2. Просеиваем стакан муки.

Шаг 3. Перемешиваем до однородной консистенции.

Шаг 4. Небольшими порциями вводим оставшуюся часть просеянной муки.

Шаг 5. Старательно перемешиваем состав ложкой и когда масса собралась в комок, выкладываем на стол и замешиваем тесто руками, подливая немного подсолнечного масла.

Шаг 6. Во время приготовления начинки, мягкое тесто прикрываем салфеткой, дабы продукт не обветрился. Приятного аппетита!

Классическое эластичное тесто на воде для домашних пельменей

Классическое эластичное тесто на воде для домашних пельменей – это основа, которую нельзя испортить, так как вкус теста напрямую влияет на готовое кушанье. Для того чтобы продукт получился податливым и упругим, помимо воды и муки, дополним состав куриным яйцом и растительным маслом.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Мука – 600 гр.

Вода – 250-300 мл.

Соль – 0,5 ч.л.

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку и по центру делаем небольшое углубление, всыпаем соль.

Шаг 2. Следом разбиваем яйцо.

Шаг 3. Большой ложкой смешиваем составляющие, постепенно вливая холодную воду.

Шаг 4. Также добавляем растительное масло и замешиваем мягкое и нелипкое тесто.

Шаг 5. Комок укладываем в пакет и оставляем при комнатной температуре на 20 минут для набухания клейковины. Готовьте и получайте удовольствие!

Очень вкусное пельменное тесто на кефире

Пельменное тесто на кефире, приготовленное с добавлением укропа – это один из самых удачных вариантов основы для домашних мясных полуфабрикатов. Такой продукт можно с легкостью раскатать в очень тонкий пласт, легко поддается формовке, и вся начинка сохраняется внутри во время варки. Если вы не любите зелень, то просто исключите этот ингредиент из состава.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Мука – 350 гр.

Кефир – 200 мл.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 ч.л.

Сода – 1 ч.25 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Муку просеиваем, зелень промываем под струей воды и стряхиваем все излишки.

Шаг 2. В миску разбиваем яйцо и расколачиваем с солью.

Шаг 3. Наливаем кефир и засыпаем соду – смешиваем и настаиваем в течение 10 минут.

Шаг 4. По истечении этого времени, добавляем рубленый укроп.

Шаг 5. В несколько приемов вводим просеянную пшеничную муку.

Шаг 6. Замешиваем мягкое тесто и приступаем к лепке. Приятного аппетита!

Мягкое и эластичное тесто для пельменей на молоке

Тесто для пельменей на молоке всегда получается невероятно мягким и эластичным, поэтому даже, если ранее вы не экспериментировали с готовкой подобных продуктов, то следуя подробным инструкциям, дополненным фотографиями, у вас обязательно все получится с первого раза!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Молоко коровье – 200 мл.

Яйцо – 2 шт.

Мука – 500 гр.

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую емкость разбиваем яйца и наливаем молоко, солим.

Шаг 2. Вооружаемся венчиком и взбиваем.

Шаг 3. Подсыпаем в состав около двухсот грамм просеянной муки.

Шаг 4. Тщательно перемешиваем и добавляем такую же порцию просеянной муки.

Шаг 5. Рыхлую массу выкладываем на рабочую поверхность, присыпанную остатками муки, и замешиваем податливое тесто. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Лучшее тесто для пельменей в хлебопечке

Тесто для пельменей в хлебопечке – это простой и быстрый способ приготовления вкусного и мягкого теста, для готовки которого от вас потребуется лишь верно отмерить сухие и жидкие компоненты. Обязательно попробуйте сделать пельмени дома, и вы навсегда откажетесь от полуфабрикатов!

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Мука – 450 гр.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Вода – 210 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты, согласно представленному списку.

Шаг 2. Отмеряем нужное количество каждого из ингредиентов.

Шаг 3. Устанавливаем лопатку в форму для замешивания и высыпаем составляющие, включаем программу для бездрожжевого теста и запускаем.

Шаг 4. После окончания режима, перекладываем тесто на стол и приступаем к формовке.

Шаг 5. Лепим пельмени желаемой формы и наслаждаемся процессом. Приятного аппетита!

Правильное пельменное тесто с рисовой мукой

Пельменное тесто с рисовой мукой – это оригинальный рецепт, который поможет вам внести разнообразие в привычные для вас рецепты и сделать их просто незабываемыми. Пельмени, приготовленные на основе такого теста, подайте к столу в сочетании с соевым соусом и маринованным имбирем.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Мука рисовая – 500 гр.

Сахар-песок – 5 гр.

Соль – 2,5 гр.

Вода – 250 мл.

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – 10 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рисовую муку просеиваем через сито с мелкими отверстиями и перемешиваем с сахарным песком и солью.

Шаг 2. В другой чаше взбалтываем куриное яйцо с водой.

Шаг 3. Объединяем сухую смесь и яичную массу.

Шаг 4. Ладони промазываем растительным маслом и приступаем к замесу, который должен длиться не менее 10-15 минут, чтобы компоненты собрались в шарик.

Шаг 5. Мягкое тесто оборачиваем пищевой пленкой и оставляем в таком виде на время приготовления начинки. Приятного аппетита!

Вкуснейшее тесто для пельменей на минеральной воде

Тесто для пельменей на минеральной воде всегда получается в разы пышнее и мягче, чем продукт, приготовленный на основе кипятка либо обычной воды. Газы насыщают муку кислородом, и готовый полуфабрикат приятно удивит вас своей приятной консистенцией и простотой в работе.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Вода минеральная газированная – 1 ст.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 0,5 ч.л.

Масло подсолнечное – 4 ст.л.

Мука – 3,5-4 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В тарелку с бортиками разбиваем яйцо, всыпаем соль и сахар.

Шаг 2. Следом вливаем минералку и подсолнечное масло.

Шаг 3. Взбалтываем венчиком до объединения всех составляющих.

Шаг 4. Горстями всыпаем просеянную муку.

Шаг 5. Начинаем смешивать ингредиенты ложкой, а после – руками.

Шаг 6. Для дополнительной эластичности оставляем комок в пакете на 20 минут.

Шаг 7. Затем сразу же приступаем к раскатыванию и лепке. Готовьте и получайте удовольствие!