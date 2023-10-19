Макароны с тыквенным соусом: оригинальное блюдо из простых ингредиентов

Такое блюдо обычно готовят в Неаполе и это очень вкусно.

Если вы любите тыкву и уже не знаете, чтобы вкусного из нее приготовить, попробуйте макароны (пасту) с тыквенным соусом.

Этим рецептом поделился Нино Моска — неаполитанский шеф-повар и метрдотель отеля Relais & Chateaux Il Bottaccio в самом сердце Тосканы, Италия.

Он поделился классическим рецептом Pasta and Cocozza (Паста и тыква). Хай называет свою версию «Пастой из пяти ингредеинтов»: тыква, пеперончино, петрушка, пармезан и перец.

Паста с тыквой

Ингредиенты:

500 г мускатной тыквы (она более нежная и ароматная);

300 г трубчатых макарон;

2 зубчика чеснока, очищенных;

4 столовые ложки нарезанной петрушки;

¾ чашки (чашка — это американская мера, равная 250 мл) сыра пармезан плюс еще немного для подачи;

4 столовые ложки оливкового масла;

соль и перец;

пеперончино (перец чили) — необязательно, но настоятельно рекомендуется.

Тыкву очистите от кожицы и семян, затем нарежьте ее кубиками примерно 2 см.

В большой кастрюле обжарьте целые кусочки чеснока и перца чили (если используете). Когда он станет золотистым, удалите чеснок и добавьте тыкву, помешивая две минуты.

Теперь добавьте достаточно воды, чтобы все обильно покрыть. Когда дело дойдет до кипения, добавьте немного соли. Варить не менее 15 минут, пока овощи не будут хорошо приготовлены.

Достаньте из кастрюли две чашки вареной тыквы и смешайте в блендере.

Теперь приготовьте макароны в той же кастрюле (с оставшейся тыквой). В середине приготовления (время приготовления до состояния «аль денте») добавьте в кастрюлю смешанный тыквенный крем. Продолжайте варить макароны до состояния аль денте. При необходимости добавьте еще воды (горячей), чтобы добиться желаемой кремообразности (должно быть похоже на хорошее ризотто). Наконец, добавьте нарезанную петрушку и тертый сыр Пармезан. Хорошо перемешайте, добавьте соль и перец по вкусу и подавайте на суповой тарелке, добавив еще немного пармезана.

Также вы можете приготовить тыкву на зиму, если вы любите этот овощ с ароматной оранжевой мякотью.