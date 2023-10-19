ГлавнаяРецептыГлавная консервация осени: как приготовить маринованные белые грибы на зиму Главная консервация осени: как приготовить маринованные белые грибы на зиму На чтение: 2 минуты Белые грибы – безусловно, короли осенней консервации. Но как их приготовить, чтобы быстро и вкусно? У нас есть рецепт. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Кроме традиционно закрутки из шампиньонов на зиму, мы предлагаем приготовить также белые грибы. Обычно все их сушат или замораживают, чтобы добавлять в блюда. Мы подобрали рецепт маринованных белых грибов, которые подойдут как к салату, так и как самостоятельная закуска. Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить Маринованные белые грибы – это не только наслаждение к празднику, но и отличная закуска к обычному семейному ужину. Рецепт маринованных белых грибов на зиму. Время: 55 минут Порции: 3 Ингредиенты: – 3 килограмма белых грибов; – 3 литра воды; – 150 граммов уксуса; – 4 чайные ложки сахара; – 4 столовые ложки соли; – 8 штук гвоздики; – 8 лавровых листочков; – 20 горошин душистого перца; – 30 горошин черного перца горошком. Приготовление: Тщательно моем и чистим грибы. Разрезаем их произвольными кусочками и перекладываем в кастрюлю с водой. Отвариваем белые грибы 30 минут. Не забываем снимать шум с поверхности воды. Сцеживаем грибы (отвар можно заморозить и использовать для супов или соусов). Для маринада переводим все ингредиенты в кастрюлю, оставляем водой и варим грибы 15 – 20 минут. Вливаем грибы вместе с маринадом в стерилизованные банки, накрываем крышками и закрываем их. Переворачиваем все вверх дном и оставляем охлаждаться при комнатной температуре. Храним маринованные белые грибы в темном и прохладном месте или в холодильнике. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить рулеты из баклажанов и корейской моркови. Поделитесь с друзьями