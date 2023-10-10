Этот торт полностью моя импровизация. И, должна сказать, получилась она очень удачной (извините за нескромность). Внутри — маковые коржи с минимальным количеством муки, смазанные карамельным кремом со сгущенкой. Снаружи — хрустящий миндаль и много кокосовой стружки.

Готовый торт с карамельным кремом получается чрезвычайно нежным и воздушным. Если нет времени, приготовление я разбиваю на пару дней. Сперва пеку бисквитный корж, а на следующий день уже делаю карамельный мусс и собираю десерт. Затем торт должен постоять в холодильнике ночь. Но, если очень хочется, можете дегустировать уже через 2–3 часа.

Маковый торт с карамельным кремом: как разрезать коржи

Это очень просто. Сделайте глубокую прорезь по окружности бисквита, надрежьте буквально только корочку. Затем в прорезь вставьте обычную нить и аккуратно протяните ее (возьмите концы нитки в руки и тяните левый конец вправо, а правый влево). Получается очень ровно, красиво и просто.

Ингредиенты

Яйцо5 шт. Мак75 г Сахар100 г Пшеничная мука2 ст. л. Крахмал1 ст. л. Разрыхлитель4 г Ванилин1 г Лимонный сок5 мл Соль1 щеп. Манка1,5 ст. л. Сливочное масло5 г Сливки300 г Сметана250 г Сгущенное молоко вареное200 г Желатин15 г Вода30 мл Кокосовая стружка по вкусу Миндаль по вкусу

Приготовление

Отделите белки от желтков. Белки уберите в холодильник, а желтки разотрите с 2 ст. л. сахара. Мак залейте кипятком и поставьте в микроволновку на 1 минуту (при максимальной мощности). Дайте готовому маку остыть, а воду слейте. В желтки введите 2 ст. л. сметаны и подготовленный мак. Всё перемешайте. Просейте в желтково-маковую массу муку, крахмал, разрыхлитель и ванилин. Перемешайте. Получится тесто консистенции густой сметаны. Теперь подготовьте форму (лучше разъемную) и вырежьте кружок пергамента на дно. Форму и пергамент смажьте кусочком сливочного масла и посыпьте манной крупой.Далее достаньте из холода белки, добавьте в них каплю лимонного сока и соль на кончике ножа. Взбейте их до пышности. Затем добавьте 50 г сахара и взбивайте белки до устойчивых пиков. Введите готовую белковую массу в маковое тесто, аккуратно перемешивая снизу вверх. Вылейте тесто в форму и поставьте в заранее разогретую до 175 градусов духовку. Выпекайте корж 35 минут (ориентируйтесь по своей духовке). Готовый бисквит достаньте из формы на решетку, снимите пергамент, остудите и накройте вафельным полотенцем. Разрежьте корж на 3 части. Взбейте охлажденные сливки до легкого загустения. Добавьте вареную сгущенку и опять взбейте. Затем введите оставшуюся сметану, взбейте, а в конце влейте заранее замоченный желатин. Взбейте всё еще раз. В форму перед этим нужно положить один корж, бока формы выложить кулинарной лентой. На корж вылейте треть мусса, накройте следующим коржом, далее — треть мусса и корж. И в конце последнюю треть мусса.

Верхушку тортика можете присыпать кокосовой стружкой и украсить любимыми орешками. По желанию можете приготовить домашнюю шоколадную глазурь. Угощайте своих любимых только лучшими домашними лакомствами. Также обратите внимание на следующий рецепт — знаменитый крем «Пломбир» на сметане.