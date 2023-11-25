Описание приготовления:
Всего за сутки можно приготовить вкуснейшую малосольную рыбу. Блюдо отлично подойдет и для подачи в будни, и для праздничного стола. Закуску можно взять с собой на природу. Главное — не пересолите рыбу!
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты Блюдо: Закуски / Соленое
Состав / Ингредиенты:
- Омуль 800 Грамм
- Лук репчатый 2 Штуки
- Соль 1 Ст. ложка (без горки)
- Перец черный горошек 10-15 Штук
- Масло растительное 50 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
159 ккал
Калорийность
13 г
Белки
10 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Малосольный омуль»
Подготовьте указанные ингредиенты. Рыбу очистите от чешуи, внутренностей и промойте в воде. Срежьте мякоть с хребта и удалите, по возможности, все кости. Очистите репчатый лук от кожуры и тоже промойте в воде.
Нарежьте рыбную мякоть на части и выложите их в глубокую емкость или в банку.
Всыпьте соль и горошины черного перца. Их можно заменить обычным молотым черным перцем в объеме 1/2 ч.л.
Нарежьте луковицы полукольцами и добавьте нарезку в емкость.
Влейте растительное масло без аромата и перемешайте все с небольшим нажимом, чтобы из лука выделился сок и рыба впитала его в себя. Поместите емкость в холодильник на сутки. Спустя сутки у вас получится малосольный омуль, спустя 2-3 суток — отлично просоленный.
Выложите кусочки просоленной рыбы на тарелку, стряхнув от масла. Подайте к столу закуску холодной.