Описание приготовления:

Всего за сутки можно приготовить вкуснейшую малосольную рыбу. Блюдо отлично подойдет и для подачи в будни, и для праздничного стола. Закуску можно взять с собой на природу. Главное — не пересолите рыбу!

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты Блюдо: Закуски / Соленое

Состав / Ингредиенты:

Омуль 800 Грамм

Лук репчатый 2 Штуки

Соль 1 Ст. ложка (без горки)

Перец черный горошек 10-15 Штук

Масло растительное 50 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

159 ккал

Калорийность

13 г

Белки

10 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Малосольный омуль»

Подготовьте указанные ингредиенты. Рыбу очистите от чешуи, внутренностей и промойте в воде. Срежьте мякоть с хребта и удалите, по возможности, все кости. Очистите репчатый лук от кожуры и тоже промойте в воде.

Нарежьте рыбную мякоть на части и выложите их в глубокую емкость или в банку.

Всыпьте соль и горошины черного перца. Их можно заменить обычным молотым черным перцем в объеме 1/2 ч.л.

Нарежьте луковицы полукольцами и добавьте нарезку в емкость.

Влейте растительное масло без аромата и перемешайте все с небольшим нажимом, чтобы из лука выделился сок и рыба впитала его в себя. Поместите емкость в холодильник на сутки. Спустя сутки у вас получится малосольный омуль, спустя 2-3 суток — отлично просоленный.

Выложите кусочки просоленной рыбы на тарелку, стряхнув от масла. Подайте к столу закуску холодной.