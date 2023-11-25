ГлавнаяРецептыЭкстрашоколадные кексы на кефире: узнайте секрет самой пышной и простой выпечки Экстрашоколадные кексы на кефире: узнайте секрет самой пышной и простой выпечки На чтение: 1 минута Любители шоколада могут запросто порадовать себя вкусными кексиками, воспользовавшись этим простым рецептом. Уже через 40 минут выпечка будет готова. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Эти аппетитные кексы готовятся очень просто – на кефире и подсолнечном масле. Их можно оставить как есть, без начинки и декора, или украсить шоколадным ганашем или масляным кремом. Вкусная идея для ужина Готовим вкусные и сочные куриные котлеты: 3 рецепта, которые поразят всю семью Проверенный рецепт кексов на кефире Время: 40 минут Порций: 15 Ингредиенты: – 3 яйца; – 150 граммов сахара; – 250 граммов кефира; – 60 граммов подсолнечного масла; – 30 граммов какао; – 10 граммов разрыхлителя; – 250 граммов пшеничной муки; – соль по вкусу. Готовые кексы можно украсить кремом / Unsplash Приготовление: В миску вбейте яйца, добавьте сахар, кефир, растительное масло и перемешайте венчиком. Всыпьте просеянный какао-порошок, муку и разрыхлитель. Размешайте до получения однородной массы. Разложите тесто в формочки для кексов на треть объема. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут. Извлеките готовые кексы из форм и выложите на решетку охлаждаться на несколько минут. Любите сладенькое? Попробуйте приготовить на Рождество Дрезденский штолен – традиционную немецкую выпечку с большим количеством цукатов и сухофруктов, которую делают за 3 – 4 недели до праздника. Поделитесь с друзьями