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Экстрашоколадные кексы на кефире: узнайте секрет самой пышной и простой выпечки

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Экстрашоколадные кексы на кефире: узнайте секрет самой пышной и простой выпечки

Любители шоколада могут запросто порадовать себя вкусными кексиками, воспользовавшись этим простым рецептом. Уже через 40 минут выпечка будет готова.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Эти аппетитные кексы готовятся очень просто – на кефире и подсолнечном масле. Их можно оставить как есть, без начинки и декора, или украсить шоколадным ганашем или масляным кремом.

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Проверенный рецепт кексов на кефире

  • Время: 40 минут
  • Порций: 15

Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 150 граммов сахара;
– 250 граммов кефира;
– 60 граммов подсолнечного масла;
– 30 граммов какао;
– 10 граммов разрыхлителя;
– 250 граммов пшеничной муки;
– соль по вкусу.

Экстрашоколадные кексы на кефире: узнайте секрет самой пышной и простой выпечки

Готовые кексы можно украсить кремом / Unsplash

Приготовление:

  1. В миску вбейте яйца, добавьте сахар, кефир, растительное масло и перемешайте венчиком.
  2. Всыпьте просеянный какао-порошок, муку и разрыхлитель. Размешайте до получения однородной массы.
  3. Разложите тесто в формочки для кексов на треть объема. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.
  4. Извлеките готовые кексы из форм и выложите на решетку охлаждаться на несколько минут.

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