Рецепт: Булгур с курицей — Булгур с курицей в казане

Ингредиенты:
куриные бедра — 3 шт;
булгур — 1 стакан;
лук репчатый — 1 головка;
морковь — 1 шт;
растительное масло для обжарки — 1 ст ложка;
специи и чеснок — по вкусу
Способ приготовления: Берем казан или сотейник и обжариваем в нем лук и морковь до мягкости.
Выкладываем курятину.
Обжариваем ее несколько минут, чтоб прихватилась и, затем, тушим минут 20 до полуготовности.
Я беру обычно бедрышки, как по мне, так они — самое вкусное для жарки и запекания. В этот раз вместо двух бедрышек — куриные рулетики.
Зажарку можно делать на отдельной сковороде, мне удобно в одном казане, дабы не пачкать лишнюю посуду и сэкономить время, очень я люблю готовить максимально быстро и просто.
Булгур (или любую другую крупу, гречка тут тоже хороша) высыпаем сверху на мясо и заливаем водой в соотношении 1:2 или 1:2,5. То есть, вот на этот 1 стакан булгура еще 2-2,5 стакана воды.
Присаливаем по вкусу, добавляем специи, можно чеснок, перемешиваем и все это тушится на среднем, а после закипания — на медленном огне до готовности мяса и крупы.
Обычно это около 45-60 минут. Булгур хорош тем, что впитывает вкусы продуктов, с которыми готовится, поэтому, специи и мяско с ним хороши.
Посыпаем дополнительно чесноком и специями и даем немного постоять под крышкой, пропитаться.
В этот рецепт можно добавлять разные замороженные или свежие овощи, ближе к окончанию тушения. Иногда кидаю свежие помидорки, как ни странно, заходят на ура.
Рецепт простой и результат вкусный. Приятного аппетита)
Время приготовления: 1 ч. 40 мин. Примерная стоимость порции: 120 руб.