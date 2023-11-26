Рецепт: Булгур с курицей — Булгур с курицей в казане

Ингредиенты:

куриные бедра — 3 шт;

булгур — 1 стакан;

лук репчатый — 1 головка;

морковь — 1 шт;

растительное масло для обжарки — 1 ст ложка;

специи и чеснок — по вкусу

Способ приготовления: Берем казан или сотейник и обжариваем в нем лук и морковь до мягкости.

Выкладываем курятину.

Обжариваем ее несколько минут, чтоб прихватилась и, затем, тушим минут 20 до полуготовности.

Я беру обычно бедрышки, как по мне, так они — самое вкусное для жарки и запекания. В этот раз вместо двух бедрышек — куриные рулетики.

Зажарку можно делать на отдельной сковороде, мне удобно в одном казане, дабы не пачкать лишнюю посуду и сэкономить время, очень я люблю готовить максимально быстро и просто.

Булгур (или любую другую крупу, гречка тут тоже хороша) высыпаем сверху на мясо и заливаем водой в соотношении 1:2 или 1:2,5. То есть, вот на этот 1 стакан булгура еще 2-2,5 стакана воды.

Присаливаем по вкусу, добавляем специи, можно чеснок, перемешиваем и все это тушится на среднем, а после закипания — на медленном огне до готовности мяса и крупы.

Обычно это около 45-60 минут. Булгур хорош тем, что впитывает вкусы продуктов, с которыми готовится, поэтому, специи и мяско с ним хороши.

Посыпаем дополнительно чесноком и специями и даем немного постоять под крышкой, пропитаться.

В этот рецепт можно добавлять разные замороженные или свежие овощи, ближе к окончанию тушения. Иногда кидаю свежие помидорки, как ни странно, заходят на ура.

Рецепт простой и результат вкусный. Приятного аппетита)

Время приготовления: 1 ч. 40 мин. Примерная стоимость порции: 120 руб.