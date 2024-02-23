Манник на кефире классический

Манник на кефире – это простая домашняя выпечка, для приготовления которой не требуется каких-либо кулинарных навыков, потому как процесс элементарен и справится каждый, даже начинающий повар-любитель. Манник славится своей нежной текстурой и приятным в меру сладким ароматом, который начинает разноситься по всему дому, еще в момент термической обработки. Если вы любите оригинальность в десертах, то можно дополнить основной состав различными сухофруктами, любимым вареньем или свежими фруктами. Основным компонентам выступает манная крупа и кисломолочный продукт – кефир, остальные ингредиенты зависят от желаемого результата.

Классический манник на кефире в духовке

Классический манник на кефире в духовке – это отличный десерт для домашнего чаепития, который готовится из тех продуктов, которые, наверняка, есть на кухне каждой хозяйки. Также, весь процесс приготовления заключается лишь в смешивании составляющих и выпекании.

Ингредиенты –+6 порц.

Манная крупа 1 ст.

Кефир 1 ст.

Сахар-песок 1 ст.

Яйцо куриное 2 шт.

Разрыхлитель 1 ч.л.

Ванилин 1 гр.

Соль 1 щепотка

Изюм 60 гр.

Мука 4 ст.л.

Масло сливочное для смазывания

Шаги 90 мин.

Как приготовить манник на кефире в духовке по классическому рецепту? Для ускорения процесса и собственного удобства, предварительно распределяем компоненты по стаканам. Изюм тщательно промываем и обсушиваем на полотенце. В емкость с высокими бортиками высыпаем муку и манку, заливаем указанным количеством кефира. Ингредиенты перемешиваем до однородности и даем постоять 30-60 минут. В другой емкости соединяем ванилин, соль, яйца и сахарный песок. При помощи миксера взбиваем в пену. Форму для запекания промазываем кусочком сливочного масла и начинаем прогревать духовку до отметки в 180 градусов. Соединяем кефирную смесь с яичной массой и активно перемешиваем. Добавляем разрыхлитель и изюм. Переливаем тесто в подготовленную форму и выпекаем от 40 до 60 минут, готовность проверяем зубочисткой, она должна оставаться сухой. Пышный манник на кефире в духовке готов! Остывшую выпечку разрезаем на порционные кусочки и подаем к столу. Приятного аппетита!

Рассыпчатый манник на кефире с мукой

Рассыпчатый манник на кефире с мукой – это ароматная и безумно вкусная выпечка, перед которой невозможно устоять, даже придерживаясь диеты либо правильного питания. Это угощение привлекает к себе за счет мягкой и воздушной текстуры, а также в меру сладкого вкуса.

Время готовки – 70 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Кефир – 200 мл.

Мука – 100 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сахар-песок – 150 гр.

Крупа манная – 150 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Разрыхлитель теста – 1,5 ч.л.

Пудра сахарная – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кефир и сливочное масло предварительно извлекаем из холодильника, эти продукты должны быть комнатной температуры. Просеиваем муку через сито с мелкими отверстиями.

Шаг 2. Яйца взбиваем с сахаром-песком и ванильным сахаром, а манку смешиваем с кефиром и настаиваем полчаса.

Шаг 3. Далее объединяем набухшую крупу с взбитыми яйцами, растопленным и охлажденным сливочным маслом, вмешиваем муку и разрыхлитель.

Шаг 4. Форму застилаем пекарской бумагой либо смазываем маслом и перекладываем тесто.

Шаг 5. Выпекаем при 180 градусах на протяжении 40 минут. В теплом виде присыпаем пудрой из перемолотого сахара. Приятного аппетита!

Классический манник на 1 стакан муки

Классический манник на 1 стакан муки многие называют «Манник-стаканник», потому как большинство составляющих измеряется именно этой емкостью. Благодаря использованию кефира, тесто получается донельзя мягким и пористым, поэтому обязательно попробуйте!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Манка – 1 ст.

Кефир – 1 ст.

Сахар-песок – 1 ст.

Мука – 1 ст.

Яйцо – 2 шт.

Масло растительное – 1 ст.л.

Масло сливочное – 70 гр.

Сода – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На рабочую поверхность выкладываем все компоненты, перечисленные в списке.

Шаг 2. В чашу с высокими бортиками разбиваем яйца, высыпаем манку и сахарный песок, заливаем кисломолочным продуктом.

Шаг 3. Ингредиенты активно перемешиваем и даем постоять около 20-30 минут.

Шаг 4. По истечении указанного времени, добавляем растительное масло и растопленное, и охлажденное сливочное.

Шаг 5. Всыпаем нужное количество соды и муки.

Шаг 6. Перемешиваем до однородной и гладкой консистенции при помощи миксера.

Шаг 7. Жаропрочную посуду промазываем маслом и слегка «припудриваем» крупой, переливаем заготовку и убираем в духовой шкаф: 180 градусов 40-45 минут.

Шаг 8. Манник остужаем и подаем к столу, украсив по своему вкусу. Готовьте и получайте удовольствие!

Воздушный манник без муки в духовке

Воздушный манник без муки в духовке готовится очень быстро и просто, поэтому если вы любите пышную домашнюю выпечку, то рекомендуем вам обратить внимание именно на этот рецепт. Такой высоты и приятного ванильного аромата вы больше не встретите ни в одном домашнем десерте.

Время готовки – 75 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Крупа манная – 320 гр.

Кефир – 400 мл.

Сахар-песок – 180 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Яйцо – 2 шт.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Разрыхлитель теста – 10 гр.

Соль – 1 щепотка

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду, удобную для смешивания, выливаем кефир и пересыпаем крупу – мешаем и оставляем для набухания на 15 минут.

Шаг 2. В отдельную емкость выкладываем мягкое сливочное масло и добавляем сахар песок и ванильный сахар.

Шаг 3. По одному вбиваем куриные яйца и старательно перемешиваем состав.

Шаг 4. Также вводим немного соли и разрыхлитель.

Шаг 5. Соединяем две массы и замешиваем тесто, отправляем в форму, пригодную для запекания.

Шаг 6. Убираем полуфабрикат на 35-40 минут в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов.

Шаг 7. После остывания нарезаем кусочками и приступаем к чаепитию. Приятного аппетита!

Вкусный манник с изюмом в духовке

Вкусный манник с изюмом в духовке – это ароматный пирог, для готовки которого используются исключительно доступные и бюджетные компоненты: кефир, манка, сахар. Манник, приготовленный по этому рецепту, всегда получается влажным внутри и румяным снаружи – пальчики оближешь!

Время готовки – 70 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Манка – 1 ст.

Сахар-песок – 1 ст.

Кефир – 1 ст.

Яйцо – 3 шт.

Масло сливочное – 100 гр.

Мука – 1 ст.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Изюм – 3 ст.л.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Манную крупу высыпаем в тарелку и заливаем кефиром, перемешав, даем постоять около получаса.

Шаг 2. Не теряя времени, миксером взбиваем куриные яйца с сахарным песком.

Шаг 3. Набухшую манку перекладываем в яичную смесь, следом вливаем растопленное и охлажденное сливочное масло, тщательно перемешиваем.

Шаг 4. Горстями вводим просеянную муку вместе с разрыхлителем и замешиваем тесто. Дополняем состав промытым и обсушенным изюмом.

Шаг 5. Форму смазываем тонким слоем растительного масла и переливаем тесто, запекаем 30-40 минут при температурной отметке в 160 градусов.

Шаг 6. Аккуратно извлекаем выпечку из горячей духовки.

Шаг 7. По желанию украшаем сахарной пудрой и снимаем пробу. Приятного чаепития!

Манник на кефире с творогом

Манник на кефире с творогом – это отличный вариант для полезного и сытного завтрака всей семьи, ибо и манка, и творог – это одни из самых популярных ингредиентов для утреннего приема пищи. Предлагаем вам разнообразить рацион и побаловать домочадцев выпечкой, очень напоминающей нежную запеканку.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Творог – 300 гр.

Яйцо – 3 шт.

Кефир – 1 ст.

Манка – 1 ст.

Сахар-песок – 0,75 ст.

Сахар ванильный – 10 гр.

Масло сливочное – 10 гр.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продукты, которые нам потребуются выкладываем на рабочий стол.

Шаг 2. В емкость с высокими бортами высыпаем крупу, заливаем кисломолочным продуктом и активно перемешиваем. Настаиваем в течение 30 минут.

Шаг 3. В отдельную емкость отправляем творог, сахар-песок, ванильный сахар и яйца.

Шаг 4. Взбалтываем венчиком до гладкости и однородности, всыпаем разрыхлитель.

Шаг 5. Замешиваем густое тесто, объединив два состава.

Шаг 6. Форму из силикона смазываем сливочным маслом и слегка присыпаем манкой, выкладываем гладкое тесто.

Шаг 7. Убираем в духовку на 45-50 минут при температурной отметке в 180 градусов.

Шаг 8. После остывания, выпечку режем и приступаем к трапезе. Приятного вам аппетита!

Пышный манник с яблоками в духовке

Пышный манник с яблоками в духовке – это вкуснее, чем обычная и привычная для всех шарлотка! Манник покоряет своей пористой и воздушной текстурой, неприторным и нежным вкусом, который идеально гармонирует с дольками печеных яблок. Рекомендуется выбирать фрукты кисло-сладких сортов.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

Яйцо – 2 шт.

Крупа манная – 1 ст.

Кефир – 1 ст.

Сахар-песок – 1 ст.

Яблоко – 4 шт.

Соль – 1 щепотка

Масло сливочное – 75 гр.

Разрыхлитель теста – 2 ч.л.

Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом хорошенько промываем фрукты, вырезаем плодоножку и семенную коробочку. Подготавливаем остальные ингредиенты.

Шаг 2. Перемешиваем манку с кефиром и оставляем на 30-60 минут при комнатной температуре.

Шаг 3. Разбиваем яйца и отделяем белки от желтков. Желтки растираем с сахарным песком и мягким сливочным маслом, полученную массу вмешиваем в набухшую крупу.

Шаг 4. Белки взбиваем с солью до стабильных пиков и аккуратно вмешиваем в тесто, вместе с разрыхлителем и ванилином.

Шаг 5. Яблочную мякоть нарезаем нетолстыми дольками.

Шаг 6. Форму для запекания выстилаем листом пергамента и выливаем тесто, на верхушку выкладываем половину фруктов. Выпекаем около получаса при 180 градусах. А в момент, когда выпечка подрумянится, распределяем остатки фруктов.

Шаг 7. Нежному маннику даем немного времени остыть и подаем к столу. Приятного чаепития!

Шоколадный манник на кефире в духовке

Шоколадный манник на кефире в духовке, с секретом внутри – это изысканное лакомство, для готовки которого у вас, наверняка, все есть в наличии. Изюминка данного десерта заключается в творожных шариках, которые мы «поместим» в центр теста, приготовленного с добавлением натурального какао.

Время готовки – 80 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Кефир – 1,5 ст.

Какао-порошок – 4 ст.л.

Масло подсолнечное – 100 мл.

Манка – 1 ст.

Сахар-песок – 1,5 ст.

Мука – 1 ст.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Яйцо – 3 шт.

Соль – 1 щепотка

Для творожных шариков:

Мука – 2 ст.л.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Творог – 200 гр.

Яйцо – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор, согласно списку, предоставленному выше.

Шаг 2. Начнем с творожных шариков: в тарелку разбиваем одно яйцо, выкладываем творог и всыпаем сахар с мукой.

Шаг 3. Компоненты протираем зубцами вилки либо пробиваем блендером. Из полученной массы формируем шарики и убираем на полку морозилки на полчаса. Не теряя времени, заливаем крупу кефиром на то же время.

Шаг 4. Для теста расколачиваем яйца с сахарным песком.

Шаг 5. В яичную смесь вводим какао-порошок, просеянную муку и набухшую крупу.

Шаг 6. Составляющие перемешиваем до однородной консистенции.

Шаг 7. Глубокую форму застилаем пекарской бумагой и выливаем половину шоколадного состава, распределяем шарики из творога на небольшом расстоянии друг от друга.

Шаг 8. Сверху выливаем вторую часть теста и убираем полуфабрикат в духовку, прогретую до 180 градусов на 35-40 минут.

Шаг 9. Теплый манник по желанию присыпаем пудрой из перемолотого сахара и подаем к столу, на радость семье. Приятного аппетита!

Манник на кефире с вареньем в духовке

Манник на кефире с вареньем в духовке – это оригинальная выпечка, которая поможет вам удивить не только членов своей семьи, но и самых изощренных гостей, потому как об этом рецепте знает далеко не каждый кулинар-любитель. Обязательно обратите свое внимание на вариант необычного манника, и вы не пожалеете!

Время готовки – 75 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Крупа манная – 1 ст.

Кефир – 1 ст.

Мука – 1 ст.

Варенье – 250 гр.

Сахар-песок – 1 ст.

Сода – 1 ч.л.

Яйцо – 2 шт.

Масло сливочное – для смазывания

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для набухания манки, заливаем ее кефиром и перемешиваем, настаиваем на протяжении 30 минут.

Шаг 2. Далее в другую чашу разбиваем яйца и насыпаем сахарный песок.

Шаг 3. При помощи миксера взбиваем в пену.

Шаг 4. В яичную смесь, небольшими порциями, вмешиваем просеянную пшеничную муку.

Шаг 5. В полученный состав, добавляем разбухшую манку, варенье и соду – замешиваем тесто.

Шаг 6. Глубокую форму смазываем сливочным маслом и присыпаем манкой, переливаем массу и убираем в духовой шкаф: 190 градусов 35-40 минут.

Шаг 7. Теплый десерт нарезаем порционными ломтиками и начинаем трапезничать. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Классический манник на кефире с манкой, мукой и яйцом в духовке

Классический манник на кефире с манкой, мукой и яйцом в духовке – это аппетитная выпечка, обладающая чарующим ароматом и непревзойденным вкусом. Однако для готовки используются лишь простые продукты, поэтому такое угощение отлично подойдет для чаепития в любой семье!

Время готовки – 70 мин.

Время приготовления – 12 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Кефир – 250 мл.

Манка – 250 гр.

Яйцо – 3 шт.

Сахар-песок – 200 гр.

Сахар ванильный – 10 гр.

Мука – 200-250 гр.

Разрыхлитель теста – 10 гр.

Соль – 0,3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовку начинаем с того, что заливаем манку кефиром, тщательно размешиваем и даем постоять около получаса.

Шаг 2. В отельной емкости взбалтываем куриные яйца с сахаром.

Шаг 3. Объединяем два подготовленных состава.

Шаг 4. Добавляем просеянную муку, разрыхлитель, ванильный сахар и соль – активно перемешиваем, пока не останется ни одного комочка.

Шаг 5. Дно разъемной формы устилаем кружком пергамента и переливаем массу, выпекаем 50-55 минут (170 градусов).

Шаг 6. После остывания, манник украшаем по своему вкусу и подаем к столу. Приятного аппетита!