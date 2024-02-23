Манник на кефире классический

Манник на кефире – это простая домашняя выпечка, для приготовления которой не требуется каких-либо кулинарных навыков, потому как процесс элементарен и справится каждый, даже начинающий повар-любитель. Манник славится своей нежной текстурой и приятным в меру сладким ароматом, который начинает разноситься по всему дому, еще в момент термической обработки. Если вы любите оригинальность в десертах, то можно дополнить основной состав различными сухофруктами, любимым вареньем или свежими фруктами. Основным компонентам выступает манная крупа и кисломолочный продукт – кефир, остальные ингредиенты зависят от желаемого результата.
Классический манник на кефире в духовке
Классический манник на кефире в духовке – это отличный десерт для домашнего чаепития, который готовится из тех продуктов, которые, наверняка, есть на кухне каждой хозяйки. Также, весь процесс приготовления заключается лишь в смешивании составляющих и выпекании.
Ингредиенты –+6 порц.
- Манная крупа 1 ст.
- Кефир 1 ст.
- Сахар-песок 1 ст.
- Яйцо куриное 2 шт.
- Разрыхлитель 1 ч.л.
- Ванилин 1 гр.
- Соль 1 щепотка
- Изюм 60 гр.
- Мука 4 ст.л.
- Масло сливочное для смазывания
Шаги 90 мин.
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Как приготовить манник на кефире в духовке по классическому рецепту? Для ускорения процесса и собственного удобства, предварительно распределяем компоненты по стаканам. Изюм тщательно промываем и обсушиваем на полотенце.
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В емкость с высокими бортиками высыпаем муку и манку, заливаем указанным количеством кефира.
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Ингредиенты перемешиваем до однородности и даем постоять 30-60 минут.
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В другой емкости соединяем ванилин, соль, яйца и сахарный песок.
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При помощи миксера взбиваем в пену.
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Форму для запекания промазываем кусочком сливочного масла и начинаем прогревать духовку до отметки в 180 градусов.
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Соединяем кефирную смесь с яичной массой и активно перемешиваем.
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Добавляем разрыхлитель и изюм.
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Переливаем тесто в подготовленную форму и выпекаем от 40 до 60 минут, готовность проверяем зубочисткой, она должна оставаться сухой.
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Пышный манник на кефире в духовке готов! Остывшую выпечку разрезаем на порционные кусочки и подаем к столу. Приятного аппетита!
Рассыпчатый манник на кефире с мукой
Рассыпчатый манник на кефире с мукой – это ароматная и безумно вкусная выпечка, перед которой невозможно устоять, даже придерживаясь диеты либо правильного питания. Это угощение привлекает к себе за счет мягкой и воздушной текстуры, а также в меру сладкого вкуса.
Время готовки – 70 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 8.
Ингредиенты:
- Кефир – 200 мл.
- Мука – 100 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар-песок – 150 гр.
- Крупа манная – 150 гр.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Сахар ванильный – 1 ч.л.
- Разрыхлитель теста – 1,5 ч.л.
- Пудра сахарная – для украшения.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Кефир и сливочное масло предварительно извлекаем из холодильника, эти продукты должны быть комнатной температуры. Просеиваем муку через сито с мелкими отверстиями.
Шаг 2. Яйца взбиваем с сахаром-песком и ванильным сахаром, а манку смешиваем с кефиром и настаиваем полчаса.
Шаг 3. Далее объединяем набухшую крупу с взбитыми яйцами, растопленным и охлажденным сливочным маслом, вмешиваем муку и разрыхлитель.
Шаг 4. Форму застилаем пекарской бумагой либо смазываем маслом и перекладываем тесто.
Шаг 5. Выпекаем при 180 градусах на протяжении 40 минут. В теплом виде присыпаем пудрой из перемолотого сахара. Приятного аппетита!
Классический манник на 1 стакан муки
Классический манник на 1 стакан муки многие называют «Манник-стаканник», потому как большинство составляющих измеряется именно этой емкостью. Благодаря использованию кефира, тесто получается донельзя мягким и пористым, поэтому обязательно попробуйте!
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 6-8.
Ингредиенты:
- Манка – 1 ст.
- Кефир – 1 ст.
- Сахар-песок – 1 ст.
- Мука – 1 ст.
- Яйцо – 2 шт.
- Масло растительное – 1 ст.л.
- Масло сливочное – 70 гр.
- Сода – 0,5 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. На рабочую поверхность выкладываем все компоненты, перечисленные в списке.
Шаг 2. В чашу с высокими бортиками разбиваем яйца, высыпаем манку и сахарный песок, заливаем кисломолочным продуктом.
Шаг 3. Ингредиенты активно перемешиваем и даем постоять около 20-30 минут.
Шаг 4. По истечении указанного времени, добавляем растительное масло и растопленное, и охлажденное сливочное.
Шаг 5. Всыпаем нужное количество соды и муки.
Шаг 6. Перемешиваем до однородной и гладкой консистенции при помощи миксера.
Шаг 7. Жаропрочную посуду промазываем маслом и слегка «припудриваем» крупой, переливаем заготовку и убираем в духовой шкаф: 180 градусов 40-45 минут.
Шаг 8. Манник остужаем и подаем к столу, украсив по своему вкусу. Готовьте и получайте удовольствие!
Воздушный манник без муки в духовке
Воздушный манник без муки в духовке готовится очень быстро и просто, поэтому если вы любите пышную домашнюю выпечку, то рекомендуем вам обратить внимание именно на этот рецепт. Такой высоты и приятного ванильного аромата вы больше не встретите ни в одном домашнем десерте.
Время готовки – 75 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 8.
Ингредиенты:
- Крупа манная – 320 гр.
- Кефир – 400 мл.
- Сахар-песок – 180 гр.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Разрыхлитель теста – 10 гр.
- Соль – 1 щепотка
Процесс приготовления:
Шаг 1. В посуду, удобную для смешивания, выливаем кефир и пересыпаем крупу – мешаем и оставляем для набухания на 15 минут.
Шаг 2. В отдельную емкость выкладываем мягкое сливочное масло и добавляем сахар песок и ванильный сахар.
Шаг 3. По одному вбиваем куриные яйца и старательно перемешиваем состав.
Шаг 4. Также вводим немного соли и разрыхлитель.
Шаг 5. Соединяем две массы и замешиваем тесто, отправляем в форму, пригодную для запекания.
Шаг 6. Убираем полуфабрикат на 35-40 минут в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов.
Шаг 7. После остывания нарезаем кусочками и приступаем к чаепитию. Приятного аппетита!
Вкусный манник с изюмом в духовке
Вкусный манник с изюмом в духовке – это ароматный пирог, для готовки которого используются исключительно доступные и бюджетные компоненты: кефир, манка, сахар. Манник, приготовленный по этому рецепту, всегда получается влажным внутри и румяным снаружи – пальчики оближешь!
Время готовки – 70 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 6-8.
Ингредиенты:
- Манка – 1 ст.
- Сахар-песок – 1 ст.
- Кефир – 1 ст.
- Яйцо – 3 шт.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Мука – 1 ст.
- Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
- Изюм – 3 ст.л.
- Масло растительное – для смазывания формы.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Манную крупу высыпаем в тарелку и заливаем кефиром, перемешав, даем постоять около получаса.
Шаг 2. Не теряя времени, миксером взбиваем куриные яйца с сахарным песком.
Шаг 3. Набухшую манку перекладываем в яичную смесь, следом вливаем растопленное и охлажденное сливочное масло, тщательно перемешиваем.
Шаг 4. Горстями вводим просеянную муку вместе с разрыхлителем и замешиваем тесто. Дополняем состав промытым и обсушенным изюмом.
Шаг 5. Форму смазываем тонким слоем растительного масла и переливаем тесто, запекаем 30-40 минут при температурной отметке в 160 градусов.
Шаг 6. Аккуратно извлекаем выпечку из горячей духовки.
Шаг 7. По желанию украшаем сахарной пудрой и снимаем пробу. Приятного чаепития!
Манник на кефире с творогом
Манник на кефире с творогом – это отличный вариант для полезного и сытного завтрака всей семьи, ибо и манка, и творог – это одни из самых популярных ингредиентов для утреннего приема пищи. Предлагаем вам разнообразить рацион и побаловать домочадцев выпечкой, очень напоминающей нежную запеканку.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Творог – 300 гр.
- Яйцо – 3 шт.
- Кефир – 1 ст.
- Манка – 1 ст.
- Сахар-песок – 0,75 ст.
- Сахар ванильный – 10 гр.
- Масло сливочное – 10 гр.
- Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Продукты, которые нам потребуются выкладываем на рабочий стол.
Шаг 2. В емкость с высокими бортами высыпаем крупу, заливаем кисломолочным продуктом и активно перемешиваем. Настаиваем в течение 30 минут.
Шаг 3. В отдельную емкость отправляем творог, сахар-песок, ванильный сахар и яйца.
Шаг 4. Взбалтываем венчиком до гладкости и однородности, всыпаем разрыхлитель.
Шаг 5. Замешиваем густое тесто, объединив два состава.
Шаг 6. Форму из силикона смазываем сливочным маслом и слегка присыпаем манкой, выкладываем гладкое тесто.
Шаг 7. Убираем в духовку на 45-50 минут при температурной отметке в 180 градусов.
Шаг 8. После остывания, выпечку режем и приступаем к трапезе. Приятного вам аппетита!
Пышный манник с яблоками в духовке
Пышный манник с яблоками в духовке – это вкуснее, чем обычная и привычная для всех шарлотка! Манник покоряет своей пористой и воздушной текстурой, неприторным и нежным вкусом, который идеально гармонирует с дольками печеных яблок. Рекомендуется выбирать фрукты кисло-сладких сортов.
Время готовки – 1 ч. 20 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 7.
Ингредиенты:
- Яйцо – 2 шт.
- Крупа манная – 1 ст.
- Кефир – 1 ст.
- Сахар-песок – 1 ст.
- Яблоко – 4 шт.
- Соль – 1 щепотка
- Масло сливочное – 75 гр.
- Разрыхлитель теста – 2 ч.л.
- Ванилин – 1 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом хорошенько промываем фрукты, вырезаем плодоножку и семенную коробочку. Подготавливаем остальные ингредиенты.
Шаг 2. Перемешиваем манку с кефиром и оставляем на 30-60 минут при комнатной температуре.
Шаг 3. Разбиваем яйца и отделяем белки от желтков. Желтки растираем с сахарным песком и мягким сливочным маслом, полученную массу вмешиваем в набухшую крупу.
Шаг 4. Белки взбиваем с солью до стабильных пиков и аккуратно вмешиваем в тесто, вместе с разрыхлителем и ванилином.
Шаг 5. Яблочную мякоть нарезаем нетолстыми дольками.
Шаг 6. Форму для запекания выстилаем листом пергамента и выливаем тесто, на верхушку выкладываем половину фруктов. Выпекаем около получаса при 180 градусах. А в момент, когда выпечка подрумянится, распределяем остатки фруктов.
Шаг 7. Нежному маннику даем немного времени остыть и подаем к столу. Приятного чаепития!
Шоколадный манник на кефире в духовке
Шоколадный манник на кефире в духовке, с секретом внутри – это изысканное лакомство, для готовки которого у вас, наверняка, все есть в наличии. Изюминка данного десерта заключается в творожных шариках, которые мы «поместим» в центр теста, приготовленного с добавлением натурального какао.
Время готовки – 80 мин.
Время приготовления – 15-20 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Кефир – 1,5 ст.
- Какао-порошок – 4 ст.л.
- Масло подсолнечное – 100 мл.
- Манка – 1 ст.
- Сахар-песок – 1,5 ст.
- Мука – 1 ст.
- Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
- Яйцо – 3 шт.
- Соль – 1 щепотка
Для творожных шариков:
- Мука – 2 ст.л.
- Сахар-песок – 3 ст.л.
- Творог – 200 гр.
- Яйцо – 1 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор, согласно списку, предоставленному выше.
Шаг 2. Начнем с творожных шариков: в тарелку разбиваем одно яйцо, выкладываем творог и всыпаем сахар с мукой.
Шаг 3. Компоненты протираем зубцами вилки либо пробиваем блендером. Из полученной массы формируем шарики и убираем на полку морозилки на полчаса. Не теряя времени, заливаем крупу кефиром на то же время.
Шаг 4. Для теста расколачиваем яйца с сахарным песком.
Шаг 5. В яичную смесь вводим какао-порошок, просеянную муку и набухшую крупу.
Шаг 6. Составляющие перемешиваем до однородной консистенции.
Шаг 7. Глубокую форму застилаем пекарской бумагой и выливаем половину шоколадного состава, распределяем шарики из творога на небольшом расстоянии друг от друга.
Шаг 8. Сверху выливаем вторую часть теста и убираем полуфабрикат в духовку, прогретую до 180 градусов на 35-40 минут.
Шаг 9. Теплый манник по желанию присыпаем пудрой из перемолотого сахара и подаем к столу, на радость семье. Приятного аппетита!
Манник на кефире с вареньем в духовке
Манник на кефире с вареньем в духовке – это оригинальная выпечка, которая поможет вам удивить не только членов своей семьи, но и самых изощренных гостей, потому как об этом рецепте знает далеко не каждый кулинар-любитель. Обязательно обратите свое внимание на вариант необычного манника, и вы не пожалеете!
Время готовки – 75 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 8.
Ингредиенты:
- Крупа манная – 1 ст.
- Кефир – 1 ст.
- Мука – 1 ст.
- Варенье – 250 гр.
- Сахар-песок – 1 ст.
- Сода – 1 ч.л.
- Яйцо – 2 шт.
- Масло сливочное – для смазывания
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для набухания манки, заливаем ее кефиром и перемешиваем, настаиваем на протяжении 30 минут.
Шаг 2. Далее в другую чашу разбиваем яйца и насыпаем сахарный песок.
Шаг 3. При помощи миксера взбиваем в пену.
Шаг 4. В яичную смесь, небольшими порциями, вмешиваем просеянную пшеничную муку.
Шаг 5. В полученный состав, добавляем разбухшую манку, варенье и соду – замешиваем тесто.
Шаг 6. Глубокую форму смазываем сливочным маслом и присыпаем манкой, переливаем массу и убираем в духовой шкаф: 190 градусов 35-40 минут.
Шаг 7. Теплый десерт нарезаем порционными ломтиками и начинаем трапезничать. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!
Классический манник на кефире с манкой, мукой и яйцом в духовке
Классический манник на кефире с манкой, мукой и яйцом в духовке – это аппетитная выпечка, обладающая чарующим ароматом и непревзойденным вкусом. Однако для готовки используются лишь простые продукты, поэтому такое угощение отлично подойдет для чаепития в любой семье!
Время готовки – 70 мин.
Время приготовления – 12 мин.
Порции – 6-8.
Ингредиенты:
- Кефир – 250 мл.
- Манка – 250 гр.
- Яйцо – 3 шт.
- Сахар-песок – 200 гр.
- Сахар ванильный – 10 гр.
- Мука – 200-250 гр.
- Разрыхлитель теста – 10 гр.
- Соль – 0,3 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Готовку начинаем с того, что заливаем манку кефиром, тщательно размешиваем и даем постоять около получаса.
Шаг 2. В отельной емкости взбалтываем куриные яйца с сахаром.
Шаг 3. Объединяем два подготовленных состава.
Шаг 4. Добавляем просеянную муку, разрыхлитель, ванильный сахар и соль – активно перемешиваем, пока не останется ни одного комочка.
Шаг 5. Дно разъемной формы устилаем кружком пергамента и переливаем массу, выпекаем 50-55 минут (170 градусов).
Шаг 6. После остывания, манник украшаем по своему вкусу и подаем к столу. Приятного аппетита!