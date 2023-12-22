Сметанно-сливочный крем для десертов

Сметанно-сливочный крем, приготовленный всего из трех ингредиентов, отличается воздушностью и очень нежной консистенцией. Он прекрасно подходит в роли прослойки для бисквитных десертов (особенно для тортов). Только чтобы крем не вытек за пределы коржей, следует сделать бортики. Для этой цели отлично подойдет творожный крем со сгущенным молоком, рецептом которого мы делились ранее.

Предупреждаем, что для приготовления вам понадобится миксер. Ручной венчик с такой миссией не справится. Совет: увеличивайте скорость взбивания крема постепенно. В ином случае добиться нужной консистенции у вас не получится.

Как приготовить воздушный сметанно-сливочный крем своими руками

Перед тем как соединять основные ингредиенты, обязательно выложите сметану на сито, застеленное марлей в 2 слоя. Дайте стечь всей сыворотке. Если вы готовите крем не из густой домашней сметаны, берите больше продукта, нежели указано в рецепте. 600 г магазинной сметаны жирностью не менее 20 % будет достаточно.

Ингредиенты

Сметана450 г Сливки250 г Сахарная пудра150 г

Приготовление

Выложите сметану в глубокую емкость. Добавьте к ней сливки жирностью 33 %. Всыпьте просеянную через мелкое сито сахарную пудру. Взбейте всё миксером, установив низкую скорость. Когда сахарная пудра разойдется, увеличьте мощность. Взбивайте смесь на средней скорости в течение 1,5–2 минут. Увеличьте мощность до максимальной. Взбивайте всё 30 секунд до однородности. На этом этапе при потребности (для большей сладости) добавьте еще немного сахарной пудры.

Сметанно-сливочный крем идеально подходит для приготовления таких тортов, как медовик и «Молочная девочка». Легкая и воздушная текстура делает его лучшим выбором для этих десертов. Как видите, чтобы сделать вкуснейший крем, необходимо иметь всего 3 продукта (сметану, сливки и сахарную пудру). С таким набором ингредиентов уже через 15 минут у вас будет готова основа отменной прослойки для любого бисквитного торта. Кстати, в качестве декора для десертов (к примеру, для капкейков) такой крем лучше не использовать. Ведь он не особо стабилен. А к рецепту какого крема вы чаще всего обращаетесь, когда готовите торты? Поделитесь своей лучшей находкой в комментариях.