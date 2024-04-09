Манник «Зебра»: такой простой и вкусный, что можно печь каждый день – проверенный рецепт

Пожалуй, никто не откажется от угощения вкусным манником. Попробуйте приготовить его по этому простому рецепту – вам понравится.

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Для этого манника нужны только самые простые ингредиенты. Однако вкус у него будет незабываемый.

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Пошаговый рецепт манника «Зебра»

Время: 1 час

Порций: 5

Ингредиенты:

– 250 граммов пшеничной муки;

– 1 стакан манки;

– 1 стакан сахара;

– 3 куриных яйца;

– 80 миллилитров подсолнечного масла;

– 300 миллилитров кефира;

– 10 граммов разрыхлителя для теста;

– 4 столовые ложки какао.

Приготовление:

Соедините манку с кефиром, хорошо перемешайте и оставьте на 20 – 30 минут. Яйца вместе с сахаром взбейте миксером до густой пены. Добавьте по вкусу ванильный сахар и щепотку соли. К массе влейте масло и тщательно перемешайте. К манке с кефиром добавьте 10 граммов разрыхлителя, влейте туда же яичную смесь и перемешайте. Добавьте просеянную муку и снова перемешайте. Тесто разделите на 2 части. К одной добавьте какао и перемешайте. Форму для манника застелите пергаментом и смажьте сливочным маслом. Выложите горкой 2 столовые ложки сначала белого теста, а затем столько же коричневого. Продолжайте заполнять форму таким образом, пока тесто не закончится. По желанию сформируйте более оригинальный узор ложкой. Выпекайте при температуре 180 градусов примерно 30 – 40 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.

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