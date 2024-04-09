ГлавнаяРецептыМанник «Зебра»: такой простой и вкусный, что можно печь каждый день – проверенный рецепт Манник «Зебра»: такой простой и вкусный, что можно печь каждый день – проверенный рецепт На чтение: 2 минуты Пожалуй, никто не откажется от угощения вкусным манником. Попробуйте приготовить его по этому простому рецепту – вам понравится. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Для этого манника нужны только самые простые ингредиенты. Однако вкус у него будет незабываемый. Стоит попробовать Изысканные блюда со «Снежным крабом»: 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день Пошаговый рецепт манника «Зебра» Время: 1 час Порций: 5 Ингредиенты: – 250 граммов пшеничной муки; – 1 стакан манки; – 1 стакан сахара; – 3 куриных яйца; – 80 миллилитров подсолнечного масла; – 300 миллилитров кефира; – 10 граммов разрыхлителя для теста; – 4 столовые ложки какао. Приготовление: Соедините манку с кефиром, хорошо перемешайте и оставьте на 20 – 30 минут. Яйца вместе с сахаром взбейте миксером до густой пены. Добавьте по вкусу ванильный сахар и щепотку соли. К массе влейте масло и тщательно перемешайте. К манке с кефиром добавьте 10 граммов разрыхлителя, влейте туда же яичную смесь и перемешайте. Добавьте просеянную муку и снова перемешайте. Тесто разделите на 2 части. К одной добавьте какао и перемешайте. Форму для манника застелите пергаментом и смажьте сливочным маслом. Выложите горкой 2 столовые ложки сначала белого теста, а затем столько же коричневого. Продолжайте заполнять форму таким образом, пока тесто не закончится. По желанию сформируйте более оригинальный узор ложкой. Выпекайте при температуре 180 градусов примерно 30 – 40 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить самый вкусный десерт детства – шоколадную колбаску. Поделитесь с друзьями