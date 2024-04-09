Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить винегрет с бобами эдамаме. По желанию в салат можно добавить репчатый лук и квашеную капусту, если вы привыкли к такому варианту. А из зелени также можно добавить петрушку и укроп. Бобы эдамаме богаты легкоусвояемым белком и клетчаткой, а на вкус нежные и хорошо насыщают. Винегрет с бобами эдамаме получается не только вкусным, но и полезным!

Основной ингредиент: Овощи / Бобовые Блюдо: Салаты / Винегрет Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Бобы 70 Грамм (эдамаме)

Свекла 200 Грамм

Картофель 200 Грамм

Морковь 100 Грамм

Солёный огурец 70 Грамм

Огурец 70 Грамм

Зеленый лук 5 Грамм

Масло подсолнечное 15 Миллилитров

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

64 ккал

Калорийность

1 г

Белки

2 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Винегрет с бобами эдамаме»

Подготовьте все ингредиенты. Свеклу, картофель и морковь предварительно отварите в кожуре и полностью остудите.

Бобы эдамаме отварите в кипящей подсоленной воде 2-3 минуты. Затем промойте в холодной и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

Свеклу очистите и порежьте на мелкие кубики. Заправьте растительным маслом и перемешайте.

Оба вида огурцов порежьте на кубики и добавьте в миску.

Картофель и морковь очистите, порежьте кубиками и добавьте к остальным ингредиентам.

Зеленый лук мелко порежьте. Добавьте лук и эдамаме в салат.

Посолите и поперчите, все перемешайте. Затем винегрет можно подавать сразу или убрать в холодильник, чтобы салат настоялся.

Винегрет с бобами эдамаме готов, приятного вам аппетита!