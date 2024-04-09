Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить винегрет с бобами эдамаме. По желанию в салат можно добавить репчатый лук и квашеную капусту, если вы привыкли к такому варианту. А из зелени также можно добавить петрушку и укроп. Бобы эдамаме богаты легкоусвояемым белком и клетчаткой, а на вкус нежные и хорошо насыщают. Винегрет с бобами эдамаме получается не только вкусным, но и полезным!
Основной ингредиент: Овощи / Бобовые Блюдо: Салаты / Винегрет Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Бобы 70 Грамм (эдамаме)
- Свекла 200 Грамм
- Картофель 200 Грамм
- Морковь 100 Грамм
- Солёный огурец 70 Грамм
- Огурец 70 Грамм
- Зеленый лук 5 Грамм
- Масло подсолнечное 15 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
64 ккал
Калорийность
1 г
Белки
2 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Винегрет с бобами эдамаме»
Подготовьте все ингредиенты. Свеклу, картофель и морковь предварительно отварите в кожуре и полностью остудите.
Бобы эдамаме отварите в кипящей подсоленной воде 2-3 минуты. Затем промойте в холодной и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.
Свеклу очистите и порежьте на мелкие кубики. Заправьте растительным маслом и перемешайте.
Оба вида огурцов порежьте на кубики и добавьте в миску.
Картофель и морковь очистите, порежьте кубиками и добавьте к остальным ингредиентам.
Зеленый лук мелко порежьте. Добавьте лук и эдамаме в салат.
Посолите и поперчите, все перемешайте. Затем винегрет можно подавать сразу или убрать в холодильник, чтобы салат настоялся.
Винегрет с бобами эдамаме готов, приятного вам аппетита!