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Винегрет с бобами эдамаме

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Винегрет с бобами эдамаме

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить винегрет с бобами эдамаме. По желанию в салат можно добавить репчатый лук и квашеную капусту, если вы привыкли к такому варианту. А из зелени также можно добавить петрушку и укроп. Бобы эдамаме богаты легкоусвояемым белком и клетчаткой, а на вкус нежные и хорошо насыщают. Винегрет с бобами эдамаме получается не только вкусным, но и полезным!
Основной ингредиент: Овощи / Бобовые Блюдо: Салаты / Винегрет Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Бобы 70 Грамм (эдамаме)
  • Свекла 200 Грамм
  • Картофель 200 Грамм
  • Морковь 100 Грамм
  • Солёный огурец 70 Грамм
  • Огурец 70 Грамм
  • Зеленый лук 5 Грамм
  • Масло подсолнечное 15 Миллилитров
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

64 ккал

Калорийность

1 г

Белки

2 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Винегрет с бобами эдамаме»

Винегрет с бобами эдамаме

Подготовьте все ингредиенты. Свеклу, картофель и морковь предварительно отварите в кожуре и полностью остудите.

Винегрет с бобами эдамаме

Бобы эдамаме отварите в кипящей подсоленной воде 2-3 минуты. Затем промойте в холодной и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

Винегрет с бобами эдамаме

Свеклу очистите и порежьте на мелкие кубики. Заправьте растительным маслом и перемешайте.

Винегрет с бобами эдамаме

Оба вида огурцов порежьте на кубики и добавьте в миску.

Винегрет с бобами эдамаме

Картофель и морковь очистите, порежьте кубиками и добавьте к остальным ингредиентам.

Винегрет с бобами эдамаме

Зеленый лук мелко порежьте. Добавьте лук и эдамаме в салат.

Винегрет с бобами эдамаме

Посолите и поперчите, все перемешайте. Затем винегрет можно подавать сразу или убрать в холодильник, чтобы салат настоялся.

Винегрет с бобами эдамаме

Винегрет с бобами эдамаме готов, приятного вам аппетита!

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