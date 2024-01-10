Сытное жаркое с мясом и капустой: рецепт ароматной итальянской кассулы

Кассула – традиционное зимнее блюдо миланской кухни. Приготовить его очень просто.
Кассула — одно из самых характерных блюд миланской и ломбардской кухни, сытное зимнее рагу, приготовленное из свинины и капусты.
Изначально это было блюдо бедных крестьян, так что готовят его также из свиных ножек, ребрышек и добавляют колбаски из фарша. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.
Рецепт кассулы несложный, хотя процесс немного трудоемкий. Фактически, ингредиенты необходимо готовить отдельно, используя разные способы приготовления, а затем объединять их в кастрюле и доводить до готовности.
Важный совет: приготовьте кассулу заранее, дайте ей остыть и подержите в холодильнике не менее 8 часов, а затем подавайте после разогрева.
Кассула
Ингредиенты:
- 400 г свиных ребрышек;
- 1 кг капусты;
- 150 г моркови;
- 150 г лука;
- 100 г сельдерея;
- 50 г томатной пасты;
- 20 г сливочного масла;
- 1 веточка розмарина;
- 1/2 л овощного бульона;
- 1 дл красного вина;
- оливковое масло, соль, перец.
Чтобы приготовить кассулу, обжарьте ребрышки на сковороде в течение нескольких минут с небольшим количеством масла и розмарина.
Кочан капусты очистите, удалите кочан и нарежьте. В большой кастрюле приготовьте основу из мелко нарезанных сельдерея, моркови и лука, дайте овощам подрумяниться с маслом и небольшим количеством томатной пасты.
После добавьте кусочки свинины, перемешайте, а затем добавьте ребрышки. Можно добавить копченые колбаски для аромата. Хорошо перемешайте и добавьте вино.
Когда алкоголь выпарится, добавьте капусту и залейте половиной овощного бульона. Уменьшите огонь и готовьте, накрыв кастрюлю примерно полтора часа. Во время варки добавляйте понемногу бульон, если жидкость слишком быстро испаряется.
Лишь в конце приготовления добавьте соль и свежемолотый перец. Кассула будет готова, когда все мясо будет готово.
Также вы можете приготовить вкусную тушеную капусту с грибами.