Сытное жаркое с мясом и капустой: рецепт ароматной итальянской кассулы

Кассула – традиционное зимнее блюдо миланской кухни. Приготовить его очень просто.

Кассула — одно из самых характерных блюд миланской и ломбардской кухни, сытное зимнее рагу, приготовленное из свинины и капусты.

Изначально это было блюдо бедных крестьян, так что готовят его также из свиных ножек, ребрышек и добавляют колбаски из фарша. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Рецепт кассулы несложный, хотя процесс немного трудоемкий. Фактически, ингредиенты необходимо готовить отдельно, используя разные способы приготовления, а затем объединять их в кастрюле и доводить до готовности.

Важный совет: приготовьте кассулу заранее, дайте ей остыть и подержите в холодильнике не менее 8 часов, а затем подавайте после разогрева.

Кассула

Ингредиенты:

400 г свиных ребрышек;

1 кг капусты;

150 г моркови;

150 г лука;

100 г сельдерея;

50 г томатной пасты;

20 г сливочного масла;

1 веточка розмарина;

1/2 л овощного бульона;

1 дл красного вина;

оливковое масло, соль, перец.

Чтобы приготовить кассулу, обжарьте ребрышки на сковороде в течение нескольких минут с небольшим количеством масла и розмарина.

Кочан капусты очистите, удалите кочан и нарежьте. В большой кастрюле приготовьте основу из мелко нарезанных сельдерея, моркови и лука, дайте овощам подрумяниться с маслом и небольшим количеством томатной пасты.

После добавьте кусочки свинины, перемешайте, а затем добавьте ребрышки. Можно добавить копченые колбаски для аромата. Хорошо перемешайте и добавьте вино.

Когда алкоголь выпарится, добавьте капусту и залейте половиной овощного бульона. Уменьшите огонь и готовьте, накрыв кастрюлю примерно полтора часа. Во время варки добавляйте понемногу бульон, если жидкость слишком быстро испаряется.

Лишь в конце приготовления добавьте соль и свежемолотый перец. Кассула будет готова, когда все мясо будет готово.

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