Манты на сковороде вкуснее пельменей. Идеальное тесто: сочный и вкусный рецепт

Манты — это блюдо, которое многим жителям СНГ напоминает пельмени. Оно весьма сильно похоже, так как имеет тонкое тесто и мясной фарш внутри. Готовятся манты и пельмени тоже схоже. Оба блюда нужно варить, чтобы получить вкусный и сытный ужин или обед.
Манты известны в Центральной Азии, Турции, Монголии и Корее. В СНГ мантами питались долгое время тюркские народы, татары и башкиры. Собственно, благодаря Башкортостану и Татарстану остальные славяне узнали о мантах и позднее изобрели аналог в виде пельменей.
Сейчас мало кто готовит самостоятельно пельмени и манты. В основном, блюдо покупается в магазинах. Но, самодельные манты сильно отличаются по вкусу от магазинных.
Ингредиенты теста для мантов:
- Мука — 600 г;
- Яйца — 2 шт.;
- Вода — 300 мл;
- Растительное масло — 3 ст. л.;
- Соль — 1 ч. л.
Ингредиенты для начинки:
- Говяжий фарш — 300 г;
- Куриный фарш — 300 г;
- Репчатый лук — шт.;
- Морковь — шт.;
- Базилик;
- Хмели-сунели;
- Итальянские травы;
- Паприка;
- Соль — ½ ч.л.
Приготовление мантов:
Смешиваем в одной миске яйца и растительное масло для теста. Высыпаем соль в яйца, выливаем воду и снова перемешиваем.
Высыпаем муку в тесто и начинаем замешивать мягкий упругий колобок. Оставляем колобок под полотенцем, пока готовим начинку.
Нарезаем мелко лук, натираем морковь и обжариваем до золотистого цвета и мягкости в сковороде. Смешиваем говяжий фарш с куриным, добавляем обжаренные лук и морковь.
Высыпаем в начинку по вкусу базилик, Хмели-Сунели, Итальянские травы и Паприку, а также соль. Тесто делим на две части, разминаем.
Раскатываем каждый кусок теста в тонкие колбаски, делим на небольшие колобки равные по размеру грецкому ореху. Раскатываем колобки в тонкие лепешки диаметром около 10 см.
Выкладываем в лепешки начинку. Сперва складываем два противоположных края и защипываем верхушку.
Затем подгибаем два свободных края, закрепляем, подгибаем и защипываем их с внешней стороны.
Сковороду смазываем растительным маслом, выкладываем манты. Смазываем верхушку мантов растительным маслом. Выливаем к мантам 200 мл воды с ложкой соды.
Доводим манты до кипения, а затем варим под крышкой на медленном огне 30-35 минут.
Получаются сочные и вкусные манты.
Их можно сочетать как со сметаной, так и с аджикой.