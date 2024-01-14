Манты на сковороде вкуснее пельменей. Идеальное тесто: сочный и вкусный рецепт

Манты — это блюдо, которое многим жителям СНГ напоминает пельмени. Оно весьма сильно похоже, так как имеет тонкое тесто и мясной фарш внутри. Готовятся манты и пельмени тоже схоже. Оба блюда нужно варить, чтобы получить вкусный и сытный ужин или обед.

Манты известны в Центральной Азии, Турции, Монголии и Корее. В СНГ мантами питались долгое время тюркские народы, татары и башкиры. Собственно, благодаря Башкортостану и Татарстану остальные славяне узнали о мантах и позднее изобрели аналог в виде пельменей.

Сейчас мало кто готовит самостоятельно пельмени и манты. В основном, блюдо покупается в магазинах. Но, самодельные манты сильно отличаются по вкусу от магазинных.

Ингредиенты теста для мантов:

Мука — 600 г;

Яйца — 2 шт.;

Вода — 300 мл;

Растительное масло — 3 ст. л.;

Соль — 1 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

Говяжий фарш — 300 г;

Куриный фарш — 300 г;

Репчатый лук — шт.;

Морковь — шт.;

Базилик;

Хмели-сунели;

Итальянские травы;

Паприка;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление мантов:

Смешиваем в одной миске яйца и растительное масло для теста. Высыпаем соль в яйца, выливаем воду и снова перемешиваем.

Высыпаем муку в тесто и начинаем замешивать мягкий упругий колобок. Оставляем колобок под полотенцем, пока готовим начинку.

Нарезаем мелко лук, натираем морковь и обжариваем до золотистого цвета и мягкости в сковороде. Смешиваем говяжий фарш с куриным, добавляем обжаренные лук и морковь.

Высыпаем в начинку по вкусу базилик, Хмели-Сунели, Итальянские травы и Паприку, а также соль. Тесто делим на две части, разминаем.

Раскатываем каждый кусок теста в тонкие колбаски, делим на небольшие колобки равные по размеру грецкому ореху. Раскатываем колобки в тонкие лепешки диаметром около 10 см.

Выкладываем в лепешки начинку. Сперва складываем два противоположных края и защипываем верхушку.

Затем подгибаем два свободных края, закрепляем, подгибаем и защипываем их с внешней стороны.

Сковороду смазываем растительным маслом, выкладываем манты. Смазываем верхушку мантов растительным маслом. Выливаем к мантам 200 мл воды с ложкой соды.

Доводим манты до кипения, а затем варим под крышкой на медленном огне 30-35 минут.

Получаются сочные и вкусные манты.

Их можно сочетать как со сметаной, так и с аджикой.