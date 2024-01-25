Хрустящая маринованная капуста с чесноком и морковью — желанная закуска на любом столе. Она подходит практически под все гарниры. Потому неважно, какая тематика вашего ужина, такому блюду гости будут рады в любом случае.

Маленький совет. Если вы хотите, чтобы закуска выглядела ярче, а ее вкус был еще интереснее, можете добавить к капусте болгарский перец. Возьмите 2 крупных овоща. Промойте их, удалите плодоножки и семена. Затем нарежьте сладкий перец соломкой и добавьте его к остальным овощам.

Как готовится сочная маринованная капуста с чесноком

Для того чтобы правильно сделать маринад, вам необходимо использовать стакан объемом 200 мл. Тогда все пропорции будут верно соблюдены, и ваша капусточка получится необычайно пикантной и вкусной.

Ингредиенты

Капуста белокочанная1,5 кг Морковь2 шт. Чеснок4 зуб. Вода1 л Сахар0,5 стак. Уксус0,5 стак. Соль2 ст. л. Черный перец (горошком)10 шт. Подсолнечное масло0,5 стак.

Приготовление

Отделите верхние листья капусты. Мелко нашинкуйте ее при помощи острого ножа или овощечистки. Переложите капусту в большую глубокую емкость. Очистите морковь. Натрите ее на терке для морковки по-корейски (или на терке с крупными отверстиями). Добавьте овощ в емкость к капусте. Хорошенько их перемешайте.Приготовьте маринад. Влейте в кастрюлю чистую воду. Всыпьте сахар и крупную каменную соль. Добавьте лавровые листья и горошинки черного перца. Перемешайте все ингредиенты. Доведите содержимое кастрюли до кипения. Варите маринад в течение 7 минут (до полного растворения соли и сахара). Влейте в кастрюлю подсолнечное масло и столовый уксус. Перемешайте всё. Уберите смесь с огня.Очистите чеснок. Разрежьте зубчики на несколько частей. Добавьте чеснок к капусте с морковкой. Залейте овощи кипящим маринадом. Поместите на капусту груз. Оставьте ее на ночь (хотя бы на 10 часов) при комнатной температуре. Затем разложите капусту по чистым и сухим банкам. Плотно закройте емкости и отправьте их на 24 часа в холодильник. Готово!

Через сутки хрустящую и очень пикантную закуску уже можно будет дегустировать. Храните маринованную данным способом капусту не дольше 14 дней в холодильнике. Хотя вряд ли она сможет простоять у вас аж 2 недели, ведь разметают такую вкуснотищу мгновенно.