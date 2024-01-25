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Пирог по рецепту из маминой тетради. Всегда готовлю 2 противня и не хватает

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Пирог по рецепту из маминой тетради. Всегда готовлю 2 противня и не хватает

Лимонный пирог является культовым блюдом во многих странах Европы. Однако, до сих пор остается загадкой, кто же на самом деле первым придумал этот пирог. Французы утверждают, что выпечка — это их инновационный десерт. При этом в Италии считают, что первые лимонные пироги изобрели в Древнем Риме. Англичане имеют свое мнение по данному вопросу.

Больше всех за признание лимонного пирога блюдом нации корпят в Швейцарии. Люди утверждают, что первый лимонный пирог придумал Александр Фрезе из Романдии. Оттуда рецепт попал в остальные страны и стал трендом.

Приготовим настоящий лимонный пирог дома.

Ингредиенты теста для пирога:

  • мука — 320 г;
  • сметана — 150 г;
  • сливочное масло — 150 г;
  • сода — ⅓ ч.л.;
  • соль — ⅓ ч.л.

Ингредиенты для лимонной начинки:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • сок лимона — 110 мл;
  • цедра лимона;
  • крахмал — 1 ст.л.;
  • сливочное масло — 20 г.

Приготовление лимонного пирога:

В просеянную муку натираем холодное сливочное масло, перетираем в сливочную крошку. В миске со сметаной смешиваем соль и соду, ожидаем реакции.

Выливаем сметану в сливочную крошку, собираем тесто в колобок. Накрываем тесто пищевой пленкой и убираем в холодильник на полчаса.

Для начинки натираем цедру пары лимонов. Разбиваем в сотейник яйца, высыпаем сахар и перемешиваем до растворения песчинок.

В яичную смесь выливаем лимонный сок и выкладываем цедру. Высыпаем крахмал в яичную смесь, на среднем огне варим до загустения.

Не забываем в смесь добавить сливочное масло.

Оставляем начинку остывать. Тесто делим на две части, одна больше другой. В форму выкладываем большую часть теста, заранее покрываем дно пергаментом.

Растягиваем тесто по всей поверхности и бортикам. Кладем на дно начинку.

Пирог по рецепту из маминой тетради. Всегда готовлю 2 противня и не хватает

Второй кусок теста раскатываем по площади формы и кладем поверх начинки, запечатываем края.

Пирог по рецепту из маминой тетради. Всегда готовлю 2 противня и не хватает

Можно сделать небольшие надрезы по верхушке пирога ножницами. Выпекаем пирог при 190 градусах 35 минут.

 

После выпекания пирог стоит посыпать сахарной пудрой.

Пирог по рецепту из маминой тетради. Всегда готовлю 2 противня и не хватает

Кстати, с этим тестом хорошо сочетается не только лимонная начинка, но и разные джемы и варенье.

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