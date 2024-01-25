Пирог по рецепту из маминой тетради. Всегда готовлю 2 противня и не хватает

Лимонный пирог является культовым блюдом во многих странах Европы. Однако, до сих пор остается загадкой, кто же на самом деле первым придумал этот пирог. Французы утверждают, что выпечка — это их инновационный десерт. При этом в Италии считают, что первые лимонные пироги изобрели в Древнем Риме. Англичане имеют свое мнение по данному вопросу.

Больше всех за признание лимонного пирога блюдом нации корпят в Швейцарии. Люди утверждают, что первый лимонный пирог придумал Александр Фрезе из Романдии. Оттуда рецепт попал в остальные страны и стал трендом.

Приготовим настоящий лимонный пирог дома.

Ингредиенты теста для пирога:

мука — 320 г;

сметана — 150 г;

сливочное масло — 150 г;

сода — ⅓ ч.л.;

соль — ⅓ ч.л.

Ингредиенты для лимонной начинки:

яйца — 2 шт.;

сахар — 150 г;

сок лимона — 110 мл;

цедра лимона;

крахмал — 1 ст.л.;

сливочное масло — 20 г.

Приготовление лимонного пирога:

В просеянную муку натираем холодное сливочное масло, перетираем в сливочную крошку. В миске со сметаной смешиваем соль и соду, ожидаем реакции.

Выливаем сметану в сливочную крошку, собираем тесто в колобок. Накрываем тесто пищевой пленкой и убираем в холодильник на полчаса.

Для начинки натираем цедру пары лимонов. Разбиваем в сотейник яйца, высыпаем сахар и перемешиваем до растворения песчинок.

В яичную смесь выливаем лимонный сок и выкладываем цедру. Высыпаем крахмал в яичную смесь, на среднем огне варим до загустения.

Не забываем в смесь добавить сливочное масло.

Оставляем начинку остывать. Тесто делим на две части, одна больше другой. В форму выкладываем большую часть теста, заранее покрываем дно пергаментом.

Растягиваем тесто по всей поверхности и бортикам. Кладем на дно начинку.

Второй кусок теста раскатываем по площади формы и кладем поверх начинки, запечатываем края.

Можно сделать небольшие надрезы по верхушке пирога ножницами. Выпекаем пирог при 190 градусах 35 минут.

После выпекания пирог стоит посыпать сахарной пудрой.

Кстати, с этим тестом хорошо сочетается не только лимонная начинка, но и разные джемы и варенье.