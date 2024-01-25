ГлавнаяРецептыОреховый вкус и нежная текстура: приготовьте хлеб из авокадо Ореховый вкус и нежная текстура: приготовьте хлеб из авокадо На чтение: 2 минуты Авокадо – сливочный, с ореховыми нотками, его вкус идеально дополняет много блюд, в том числе довольно необычных. К примеру, из авокадо даже можно испечь оригинальный хлеб. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Эта нежная выпечка сочетается как со сладкими, так и солеными блюдами. С ней ваш завтрак будет просто божественным! Не упустите Секрет в правильном маринаде: сулаки – греческий куриный шашлык на сковороде Рецепт хлеба из авокадо Время: 1,5 часа Порций: 2 Ингредиенты: – 1 стакан пшеничной муки; – пол чайной ложки разрыхлителя; – полчайной ложки пищевой соды; – 1/4 чайной ложки корицы; – 1/4 сливочного масла комнатной температуры; – пол стакана сахара; – 1/4 чайной ложки ванильного экстракта; – пол стакана пюре из мякоти авокадо; – 1 большое яйцо; – щепотка соли. Приготовление: Разогрейте духовку до 160 градусов и укройте форму для выпечки пергаментом. Тщательно перемешайте мякоть авокадо до однородности. Просейте в миску муку, добавьте разрыхлитель, соду, корицу и соль. Все ингредиенты тщательно перемешайте. В другой миске взбейте миксером масло с сахаром до образования лёгкой, воздушной массы. Добавьте в масляную массу яйцо, экстракт ванили и авокадо и еще раз тщательно взбейте смесь миксером. К смеси из масла и яйца медленно добавьте муку и осторожно перемешайте все вместе. Выложите массу в предварительно подготовленную форму и выпекайте 35 – 45 минут. Как выбрать спелое авокадо Здоровое спелое авокадо имеет темно-зеленый или фиолетовый цвет, в зависимости от сорта. Избегайте ярко-зеленого (неспелого) и темно-коричневого (перезрелого). Авокадо, имеющее равномерную форму и чувство тяжести, может похвастаться мясистым плодом внутри. Если вы можете легко сжать косточку между пальцами, значит авокадо созрело. Интересно знать: как быстро очистить орехи. Поделитесь с друзьями