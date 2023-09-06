Зимой конкуренцию соленым огурчикам может составить ароматная маринованная морковь с чесноком и луком. Эта пряная заготовка хороша и как сама по себе, и как добавка в различные салаты и другие закуски. Она придает пикантность блюдам, делая их вкус более оригинальным.

Чтобы заготовка вышла максимально ароматной, используйте все пряности, что указаны в ингредиентах. Добавьте к моркови черный перец, семена кориандра и лавровый лист. Также не забудьте о сушеной зелени (петрушке и укропе).

Маринованная морковь с чесноком: как приготовить

Количество ингредиентов в этом рецепте хватит, чтобы закрыть баночку, рассчитанную на 500 мл. С учетом того, что от вкуса такой заготовки без ума и детки, и взрослые, советуем закрывать хотя бы 10 банок.

Ингредиенты

Морковь350 г Чеснок2 зуб. Лук1 шт. Семена кориандра1 ч. л. Черный перец (горошком)20 шт. Лавровый лист2 шт. Сушеный укроп1 ч. л. Сушеная петрушка1 ч. л. Сахар1 ч. л. Соль1 ч. л. Уксус1 ст. л. Подсолнечное масло1 ст. л.

Приготовление

Очищаем репчатый лук. Разрезаем его несколько частей. Очищаем чеснок. Выкладываем 1 его зубчик и половину луковицы на дно стерилизованной банки.Добавляем 1 лавровый лист, 0,5 ч. л. семян кориандра и 10 горошин черного перца. Всыпаем 0,5 ч. л. сушеной петрушки и такое же количество укропа. Очищаем морковь. Промываем ее. Нарезаем овощ крупной соломкой. Помещаем морковь в банку, плотно ее утрамбовывая. Сверху помещаем лавровый лист, зубчик чеснока и половину луковицы. Добавляем оставшиеся семена кориандра и горошины черного перца. Всыпаем сушеные укроп и петрушку.Добавляем соль и сахар. Вливаем столовый уксус и подсолнечное масло. Заливаем всё кипящей водой. Плотно закрываем крышкой. Переворачиваем банку несколько раз, чтобы соль и сахар смогли равномерно распределиться. Оставляем емкости на 48 часов при комнатной температуре.

Как только 2 суток пройдут, перенесите эту заготовку в погреб или же в холодильник. На третий день вы можете приступать к дегустации такой пряной морковки. Так как она уже успеет хорошенько промариноваться. Кстати, ловите идеальный вариант вкусного и сытного ужина: картофельное пюре, рыбка, приготовленная на гриле, и маринованная морковка. Это идеальная комбинация!