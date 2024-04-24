ГлавнаяРецептыДаже печь не надо: как приготовить торт «Битое стекло» – быстрый рецепт Даже печь не надо: как приготовить торт «Битое стекло» – быстрый рецепт На чтение: 1 минута Торт «Битое стекло» любят многие украинцы. И не зря, ведь это вкусный и очень красивый десерт. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Кроме этого, простота приготовления просто поражает. Выпекать ничего не надо, ведь главный ингредиент – это желе. Будет вкусно Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов Рецепт торта «Битое стекло» Время: 50 минут Порций: 5 Ингредиенты: – 500 граммов сметаны; – 3 чайные ложки желатина; – 100 граммов сахара; – 3 пакетика разного желе. Приготовление: Возьмите готовую смесь для приготовления фруктового желе трех разных вкусов. Например, киви, клубнику и апельсин. Приготовьте желе по инструкции. Разлейте его в формы и оставьте застывать в холодильнике на несколько часов. Застывшее желе достаньте из формы и нарежьте большими произвольными кусками. Достаточно будет по стаканчику желе каждого вкуса. Нарезанные кубики положите в формы для подачи готового десерта – большие или маленькие, на ваш вкус. Желатин залейте 100 миллилитрами воды и оставьте на 15 минут, чтобы набух. В отдельной миске взбейте миксером сметану и сахар. Важно, чтобы сахар полностью растаял. Продолжайте взбивать смесь миксером и постепенно добавьте желатин. Формы с цветным желе осторожно залейте сметанной смесью и оставьте в холодильнике на час. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкуснейший галицкий пляцок «Вышиванка». Поделитесь с друзьями