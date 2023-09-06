Только рис и кабачок. Готовлю этот рецепт за 25 минут: котлеты на вкус не хуже мясных

В некоторых случаях очень хочется приготовить котлеты. Но, размораживать мясо — процесс долгий. Идти за мясом в магазин тоже довольно муторно.

Заменить мясные котлеты получиться овощными. Их не надо размораживать. Как правило, в конце лета в каждом доме есть цукини или кабачки.

Из этого овоща получится сделать котлеты не хуже мясных. Главное знать правильный рецепт приготовления овощных котлет.

Одним из таких способов приготовления хотим поделиться.

Ингредиенты для кабачковых котлет:

рис — 160 г;

соль — ½ ч. л.;

цукини — 2 шт.;

лук репчатый — шт.;

яйцо — шт.;

красный сладкий молотый перец — ½ ч. л.;

красный острый перец — ½ ч. л.;

мука — 20 г.

Приготовление кабачковых котлет:

Тщательно промываем рис несколько раз, выкладываем в кастрюлю. Солим рис по вкусу, заливаем водой и варим до готовности.

Удаляем у цукини плодоножки и кожуру, натираем на крупной терке. Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук. В рис разбиваем яйца, выкладываем лук и отжатую от лишней жидкости кабачковую массу.

Высыпаем к общей массе красный сладкий молотый перец, красный острый перец, перемешиваем руками. Высыпаем в смесь муку, смешиваем вручную.

В сковороде разогреваем растительное масло, при помощи столовой ложки выкладываем порции рисовой массы на поверхность.

Обжариваем на среднем огне котлеты до золотистой корочки с обеих сторон.

Подавать котлеты советуем с греческим йогуртом или сметаной. В соус также стоит добавлять чеснок, так сами котлеты будут с насыщенным вкусом.