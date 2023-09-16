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Котлеты в духовке

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Котлеты в духовке

Котлеты в духовке — это довольно популярное блюдо, которое готовят из рыбного, куриного или мясного фарша. Котлеты подают в качестве горячего блюда с различными гарнирами или применяют для приготовления бургеров и других закусок. В сегодняшней подборке собраны рецепты, которые не нуждаются в предварительной обжарке и те, которые обязательно обжаривают, чтобы получить румяную корочку.

Сочные и мягкие котлеты в духовке на противне

Сочные и мягкие котлеты в духовке на противне не доставят хлопот. Рецепт исполняется довольно быстро, если уже имеется готовый фарш. Для блюда используют полуфабрикат из мяса или птицы, а также применяют смешанный фарш. Здесь все зависит от собственных предпочтений. Нежные котлеты станут хорошим подспорьем для занятых хозяек, если сделать заготовки на будущее и хранить в морозильнике.

Котлеты в духовке

Ингредиенты –+5 порц.

  • Фарш 500 гр.
  • Лук репчатый 2 шт.
  • Перец чёрный молотый 1 щепотка
  • Перец красный молотый 1 щепотка
  • Соль ½ ч.л.
  • Молоко коровье 100 мл.
  • Чеснок 3 зуб.
  • Зелень 5 гр.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Сухари 100 гр.

Шаги 60 мин.

  1. Котлеты в духовке

    Сочные и мягкие котлеты в духовке готовятся очень просто. Подготавливаем продукты.

  2. Котлеты в духовке

    В чашу блендера или комбайна закладываем фарш и яйца.

  3. Котлеты в духовке

    Избавив лук от верхнего слоя и обдав под проточной водой, делим его на дольки и отправляем в блендер.

  4. Котлеты в духовке

    Забрасываем очищенный чеснок.

  5. Котлеты в духовке

    Заливаем молоко.

  6. Котлеты в духовке

    Пробиваем массу до однородности. Приправляем солью, перцем и зеленью.

  7. Котлеты в духовке

    Измельчаем сухари удобным способом – в блендере или на терке.

  8. Котлеты в духовке

    Высыпаем к котлетной массе.

  9. Котлеты в духовке

    Вымешиваем смесь до однородной консистенции.

  10. Котлеты в духовке

    Противень застилаем качественной бумагой для выпечки. При необходимости смазываем поверхность маслом, чтобы котлеты не прилипли и не потеряли презентабельный вид.

  11. Котлеты в духовке

    Из котлетной массы формируем “колобки”, смачивая руки в воде. Распределяем по противню.

  12. Котлеты в духовке

    Отправляем запекаться на 40 минут в горячую духовку, установив 190 градусов. Спустя полчаса проверяем готовность. Если котлеты готовы, достаем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Рубленые котлеты из куриной грудки в духовке

Рубленые котлеты из куриной грудки в духовке займут на свое исполнение не более 40 минут. Самым трудоемким шагом станет нарезка куриного мяса. Для удобства, я использую хорошо охлажденную или даже немного подмороженную курицу, а также острый нож. Тогда кусочки получаются одинаковыми и не испортят конечный вид блюда.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Куриная грудка – 300 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для смазывания формы.
  • Соль – по вкусу.
  • Чеснок гранулированный – по вкусу.
  • Мука пшеничная – 1-2 ст.л.
  • Яйца куриные – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем компоненты, ознакомившись с составляющими и их граммовками. Грудку разделяем на филе, обмываем под проточной водой и высушиваем.

Котлеты в духовке

Шаг 2. Филе крошим кубиками, как можно мельче. Для одинаковой нарезки, мясо хорошо охлаждаем или подмораживаем и вооружаемся хорошо заточенным ножом. Подмороженное мясо податливее в работе. Пересыпаем в миску.

Котлеты в духовке

Шаг 3. Очистив луковицу, крошим и пересыпаем к рубленому мясу.

Котлеты в духовке

Шаг 4. Отправляем к продуктам яйцо.

Котлеты в духовке

Шаг 5. Засыпаем ложку муки. Приправляем солью, перцем и сухим чесноком. По усмотрению заменяем указанные приправы любимыми пряностями.

Котлеты в духовке

Шаг 6. Тщательно объединяем составляющие котлетной массы. Смотрим консистенцию, и при необходимости еще досыпаем муку. Смазываем противень растительным маслом и ложкой выкладываем на него котлеты. Помещаем в раскаленный духовой шкаф на 15 минут. Готовим при 180 градусах. Спустя время аккуратно переворачиваем лопаткой и доготавливаем минут 10.

Котлеты в духовке

Шаг 7. Раскладываем рубленые котлетки по тарелкам, подаем с разносолами или свежими овощами.

Котлеты в духовке

Шаг 8. Наслаждаемся нежными котлетами. По своему усмотрению используем отварные крупы, макаронные изделия или картофель. Приятного аппетита!

Котлеты в духовке

Как приготовить сочные котлеты из индейки в духовке

Как приготовить сочные котлеты из индейки в духовке – решение вопроса потребует около часа. Угощение имеет нежную текстуру и обладает необычайным вкусом. Душистые изделия хорошо насыщают и не требуют дополнительного гарнира. Благодаря использованию овощей угощение не теряет сочность как в холодном, так и вновь в разогретом виде.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Филе индейки – 700 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Перец красный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Орегано – 1/4 ч.л.
  • Базилик – 1/4 ч.л.
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Сухари для панировки – 2 ст.л.
  • Картофель – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Укроп сухой – 1 ст.л.
  • Масло растительное – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Прочитав описание и ознакомившись с рецептурой, подготавливаем индейку, это может быть как филе, так и бедро, сухие травы и овощи. Чтобы не терять времени, пока будем заниматься фаршем, включаем духовку, на температурном переключателе установив 180°С.

Котлеты в духовке

Шаг 2. Зачистив индейку от пленок, обмываем мясной кусок под проточной водой. Просушив, разрезаем на сегменты, которые удобно будет перекрутить через мясорубку или комбайн. Очищаем лук и произвольно режем. Перекладываем в емкость электрического прибора. Перемалываем в фарш.

Котлеты в духовке

Шаг 3. Освободив от кожицы картошку и морковь, режем на крупные сегменты и перемалываем с частью перемолотого мяса.

Котлеты в духовке

Шаг 4. Объединяем массы, переложив во вместительную посуду. Сдабриваем специями, кладем столько, сколько считаем нужным. У меня сухие травы. По усмотрению приправляем пряностями. Важно отрегулировать количество и не забить вкус котлет.

Котлеты в духовке

Шаг 5. Вбиваем яйцо и высыпаем ложку сухарей для панировки. Основательно размешиваем котлетную массу. Если фарш выходит жидким, добавляем еще сухарей и снова объединяем составляющие, слегка отбивая. В итоге должна получиться вязкая нежная масса.

Котлеты в духовке

Шаг 6. Противень смазываем растительным маслом. Формируем заготовки одинаковой размерности, опуская ладони в воду. Укладываем на расстоянии. Помещаем в прогретый духовой шкаф, увеличив нагрев до 200°С, на 40 минут.

Котлеты в духовке

Шаг 7. Ароматные изделия осторожно, чтобы не обжечься, раскладываем по тарелкам. Котлеты можно приготовить заранее и заморозить полуфабрикаты, а когда понадобится, достать и запечь. Приятного аппетита!

Котлеты в духовке

Мягкие сочные котлеты с сыром в духовке

Мягкие сочные котлеты с сыром в духовке представляют собой полноценный прием пищи, который можно не дополнять гарнирами из круп или макаронных изделий. Достаточно будет нарезки из свежих овощей. Для котлет можно взять любой фарш, который имеется дома или перемолоть мясо самостоятельно.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

  • Фарш – 450 гр.
  • Лук репчатый – 110 гр.
  • Картофель – 110 гр.
  • Специи – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Сыр твердый – 45 гр.
  • Масло сливочное – 45 гр.
  • Вода – 1 ст.
  • Батон – 220 гр.
  • Масло растительное – для смазывания противня.

Процесс приготовления:

Шаг 1. При помощи экономки чистим картошку. С лука снимаем шелуху. С батона срезаем корки.

Котлеты в духовке

Шаг 2. Перекладываем в удобную миску, натираем туда же на терке луковицу.

Котлеты в духовке

Шаг 3. Крупно натираем на терке картошку.

Котлеты в духовке

Шаг 4. Батон заливаем водой. Даем постоять 5 минут и отжимаем жидкость. Перекладываем к остальным компонентам.

Котлеты в духовке

Шаг 5. Продукты солим и приправляем перцем или используем другие пряности.

Котлеты в духовке

Шаг 6. Вымешиваем ингредиенты тщательным образом.

Котлеты в духовке

Шаг 7. Сыр нарезаем полосками.

Котлеты в духовке

Шаг 8. На разделочной доске формируем заготовки, в середину каждой укладываем сыр.

Котлеты в духовке

Шаг 9. Залепляем края и формируем котлеты. Перемещаем котлеты на противень, смазанный растительным маслом.

Котлеты в духовке

Шаг 10. Раскалив духовку до 190 градусов, помещаем противень с заготовками на 20 минут. Аккуратно достаем и промазываем кусочком масла.

Котлеты в духовке

Шаг 11. Доготавливаем еще 10 минут.

Котлеты в духовке

Шаг 12. Румяные котлеты подаем с овощами по желанию.

Котлеты в духовке

Шаг 13. Блюдо получается сытным и сочным, и не требует гарниров. Приятного аппетита!

Котлеты в духовке

Запеченные рыбные котлеты из минтая в духовке

Запеченные рыбные котлеты из минтая в духовке обладают непередаваемым вкусом. Угощение получается сочным, благодаря использованию свиного сала. Приготовление достаточно простое, но нужно слегка набраться терпения для обработки рыбных тушек. Для ленивых кулинаров рекомендую брать уже готовое филе минтая.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Минтай – 1,2 кг.
  • Лук репчатый – 100 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Сало – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Молоко/вода – 100 мл.
  • Масло растительное – для жарки. + для смазывания формы.
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Хлеб белый/булочка – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем необходимые ингредиенты. Рыбу вынимаем из морозилки и даем растаять. Обрабатываем тушки, срезая лишнее и снимаю кожу. Из филе вытаскиваем хребтовую кость. Включаем духовку, установив на температурном датчике 180°С. Пока будем заниматься обработкой рыбы и формированием котлет, она нагреется.

Котлеты в духовке

Шаг 2. Хлеб опускаем в 100 миллилитров молока с любым содержанием жира или воду и даем размякнуть. По своему усмотрению срезаем корки.

Котлеты в духовке

Шаг 3. Ставим нагреваться сковородку на умеренном огне. Очистив и измельчив 100 граммов лука, обжариваем его на растительном масле до прозрачности, убавив пламя.

Котлеты в духовке

Шаг 4. Через мясорубку перекручиваем рыбу, 100 граммов несоленого сала, размокший и отжатый хлеб. Разбиваем 1 яйцо (если мелкие яйца, то 2) и приправляем специями. Размешиваем до однородности.

Котлеты в духовке

Шаг 5. На подготовленный противень, смазанный растительным маслом, раскладываем сформированные мокрыми руками рыбные заготовки. Помещаем котлеты на 40 минут в раскаленный духовой шкаф и готовим при первоначально установленной температуре.

Котлеты в духовке

Шаг 6. Подаем золотистые сочные котлеты с картошкой. Приятного аппетита!

Котлеты в духовке

Котлеты по-киевски в духовке

Котлеты по-киевски в духовке обладают очень аппетитным и презентабельным видом. Это идеальный вариант для праздничных мероприятий. Сочное угощение доставит всем запоминающиеся эмоции. Рецепт довольно прост и осуществить его сможет даже начинающий кулинар.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Куриная грудка – 1 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Сыр твердый – 30 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Чеснок – по вкусу.
  • Укроп – по вкусу.
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Панировочные сухари – по вкусу.
  • Масло сливочное – 50 гр. + для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Изучив рецептуру, подготавливаем продукты.

Котлеты в духовке

Шаг 2. Куриное филе разделяем на две части, и каждую часть разрежем вдоль. Каждый кусочек закрываем полиэтиленом. Для размягчения волокон простукиваем поверхность кулинарным молоточком.

Котлеты в духовке

Шаг 3. Очищенный чеснок и сыр мелко натираем. Промытый укроп обсушиваем и мелко шинкуем. Подготовленные составляющие солим и объединяем с мягким сливочным маслом до однородной эластичной массы.

Котлеты в духовке

Шаг 4. Сформировав “колбаску”, заворачиваем в пакет или пленку и убираем в морозилку.

Котлеты в духовке

Шаг 5. Обработанные мясные куски солим и посыпаем перцем. Втираем специи.

Котлеты в духовке

Шаг 6. На край отбитого куска кладем отрезанный кусок ароматного масла.

Котлеты в духовке

Шаг 7. Скручиваем рулет и заворачиваем края вовнутрь. Повторяем действия с остальными заготовками.

Котлеты в духовке

Шаг 8. Взбалтываем яйцо и купаем в яичной массе куриные “рулеты”.

Котлеты в духовке

Шаг 9. Обваливаем в сухарях и повторяем процедуру еще раз.

Котлеты в духовке

Шаг 10. Заготовки немного придавливаем, чтобы они стали похожи на котлеты.

Котлеты в духовке

Шаг 11. Смазываем сковороду сливочным маслом, складываем котлеты.

Котлеты в духовке

Шаг 12. Помещаем заготовки в горячую духовку и запекаем при 220 градусах 40-60 минут.

Котлеты в духовке

Шаг 13. Определяем готовность угощения по румяности и распределяем по порциям.

Котлеты в духовке

Шаг 14. По желанию дополняем киевские котлеты гарниром. Приятного аппетита!

Котлеты в духовке

Диетические куриные котлеты в духовке

Диетические куриные котлеты в духовке – рецепт, который подходит не только для тех, кто следит за питанием, но и для детского рациона. Благодаря брокколи блюдо выходит сочным и полезным. Процесс исполнения рецепта не составит труда даже новичкам. Диетическое блюдо нравится абсолютно всем.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 300 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Брокколи – 150 гр.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Яйца куриные – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые ингредиенты. Очищаем луковицу. Размораживаем брокколи. Промываем филе. Сразу включаем духовку, чтобы к моменту запекания она хорошо прогрелась. На температурном датчике выбираем 180°С.

Котлеты в духовке

Шаг 2. Вскипятив воду, выгружаем брокколи и бланшируем 5 минут. Процеживаем и остужаем.

Котлеты в духовке

Шаг 3. Куриное филе и лук нарезаем кусками и перемалываем в фарш с помощью мясорубки или комбайна.

Котлеты в духовке

Шаг 4. Брокколи мелко крошим.

Котлеты в духовке

Шаг 5. Объединяем компоненты. Добавив яичный белок, солим и перчим. Вымешиваем фарш.

Котлеты в духовке

Шаг 6. Смочив ладони, формируем котлеты и выкладываем на качественную пекарскую бумагу.

Котлеты в духовке

Шаг 7. Промазываем сверху взбитым желтком и помещаем готовиться на 40 минут.

Котлеты в духовке

Шаг 8. Горячее низкокалорийное угощение перекладываем на общую тарелку.

Котлеты в духовке

Шаг 9. При желании готовим гарнир. Блюдо остается таким же вкусным в остывшем виде, как в только что приготовленном. Приятного аппетита!

Котлеты в духовке

Запеченные котлеты из фарша с говядиной и свининой

Запеченные котлеты из фарша с говядиной и свининой изумительно сочетаются с любыми крупами, картофельными или макаронными гарнирами. Сочное угощение готовится максимально легко, 40 минут и домочадцы накормлены, сыты и довольны. Вкуснейшие котлеты можно приготовить и заморозить. Это значительно сэкономит время в дальнейшем.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Говядина – 200 гр.
  • Свинина – 300 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Молоко – 70 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Чеснок – 1-2 зубчика.
  • Укроп – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Батон – 2 ломтика.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. мясо выбираем свежее. Промываем зелень.

Котлеты в духовке

Шаг 2. С батона срезаем корки. Заливаем мякоть молоком.

Котлеты в духовке

Шаг 3. Промыв свинину и говядину, смалываем в фарш при помощи мясорубки. Можно поэкспериментировать и один вид перекрутить покрупнее, а другой помельче.

Котлеты в духовке

Шаг 4. Очистив лук и чеснок, пропускаем вместе с зеленью через мясорубку. Отжимаем размокшую булочку и перекладываем к другим составляющим. Приправляем солью и перцем.

Котлеты в духовке

Шаг 5. Вымешиваем массу, а затем интенсивно отбиваем.

Котлеты в духовке

Шаг 6. Из котлетной массы скатываем колобочки и придавливаем мокрыми ладонями. По желанию панируем в сухарях.

Котлеты в духовке

Шаг 7. Укладываем котлеты в жаропрочную форму. На дно наливаем немного горячей воды. Помещаем в горячую духовку на 25 минут и запекаем при 220°С.

Котлеты в духовке

Шаг 8. Горячие сочные котлеты раскладываем по порциям.

Котлеты в духовке

Шаг 9. Если имеется желание дополнительно готовим гарнир. Приятного аппетита!

Котлеты в духовке

Котлеты в духовке с подливкой из сметаны

Котлеты в духовке с подливкой из сметаны – идеальное бюджетное блюдо для семейных обедов. К аппетитному угощению подойдет любой гарнир. Сочные котлеты доставят массу впечатлений. Использование духовки сократит затраты на приготовление. Котлеты хорошо пропекаются и остаются нежными.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Фарш свиной – 600 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Чеснок – 1-2 зубчика.
  • Зелень – по вкусу.
  • Сметана – 200 гр.
  • Хлеб белый – 2 куска.
  • Мука пшеничная – для панировки.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ознакомившись с рецептом, собираем перечисленные продукты. Включаем духовку, на датчике температуры выставляем 180°С.

Котлеты в духовке

Шаг 2. Хлеб заливаем водой или используем молоко с любым содержанием жира. Фарш сдабриваем солью и перчим.

Котлеты в духовке

Шаг 3. Очищаем чеснок и лук, натираем на терке или перекручиваем через мясорубку или комбайн. Отжимаем от жидкости хлеб. Объединяем продукты с яйцом. Тщательно вымешиваем до однородности. Если масса довольно плотная, отбиваем ее. Смотрим консистенцию. Если не устраивает, подливаем жидкость, в которой замачивали хлеб.

Котлеты в духовке

Шаг 4. Основательно размешав, из получившейся массы формируем колобочки и обваливаем в муке.

Котлеты в духовке

Шаг 5. Раскаливаем сковородку с растительным маслом и быстро обжариваем заготовки. Главное, чтобы прихватилась корочка. Доводить до готовности будем в духовке.

Котлеты в духовке

Шаг 6. Смешиваем сметану со специями, рубленой зеленью и чесноком и распределяем по дну огнеупорной формы. Укладываем обжаренные котлеты.

Котлеты в духовке

Шаг 7. Промазываем остатками соуса сверху и помещаем запекаться на 25 минут, оставляя первоначальную температуру. Если установлен режим “Конвекция”, готовность проверяем спустя треть часа.

Котлеты в духовке

Шаг 8. Горячие котлеты подаем с гарниром или кушаем с хлебом как бутерброды. Приятного аппетита!

Котлеты в духовке

Запеченные котлеты с грибами

Запеченные котлеты с грибами обладают невероятным ароматом. Грибы используем замороженные или сухие. Свежие или консервированные в собственном соку экземпляры тоже идеально подойдут. Фарш используем любой. Для диетического блюда я выбираю куриный или полуфабрикат из индейки.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 400 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Грибы – 150 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Молоко – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые продукты. Берем грибы замороженные или предварительно сваренные, процеживаем или отжимаем от лишней жидкости. Включаем духовку разогреваться, установив 200 градусов на температурном рычаге.

Котлеты в духовке

Шаг 2. Очистив луковицу, перемалываем ее с грибами и фаршем. Для этого применяем приборы электрические или ручные.

Котлеты в духовке

Шаг 3. Заливаем 100 миллилитров молока или заменяем сливками. Для низкокалорийной версии выбираем продукты с низким содержанием жира. Если не принципиальна калорийность, берем продукты пожирнее. Солим и перчим. Основательно вымешав и отбив, формируем заготовки одинакового размера.

Котлеты в духовке

Шаг 4. В металлический противень наливаем горячую воду примерно на 1 сантиметр. Аккуратно перекладываем котлеты, чтобы не повредить их форму.

Котлеты в духовке

Шаг 5. Помещаем котлеты в раскаленную духовку и запекаем 25 минут до румяности.

Котлеты в духовке

Шаг 6. Горячие ароматные котлеты дополняем разносолами и садимся трапезничать.

Котлеты в духовке

Шаг 7. Котлеты выходят максимально вкусными. Приятного аппетита!

Котлеты в духовке

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