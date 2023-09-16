Котлеты в духовке — это довольно популярное блюдо, которое готовят из рыбного, куриного или мясного фарша. Котлеты подают в качестве горячего блюда с различными гарнирами или применяют для приготовления бургеров и других закусок. В сегодняшней подборке собраны рецепты, которые не нуждаются в предварительной обжарке и те, которые обязательно обжаривают, чтобы получить румяную корочку.

Сочные и мягкие котлеты в духовке на противне

Сочные и мягкие котлеты в духовке на противне не доставят хлопот. Рецепт исполняется довольно быстро, если уже имеется готовый фарш. Для блюда используют полуфабрикат из мяса или птицы, а также применяют смешанный фарш. Здесь все зависит от собственных предпочтений. Нежные котлеты станут хорошим подспорьем для занятых хозяек, если сделать заготовки на будущее и хранить в морозильнике.

Ингредиенты –+5 порц.

Фарш 500 гр.

Лук репчатый 2 шт.

Перец чёрный молотый 1 щепотка

Перец красный молотый 1 щепотка

Соль ½ ч.л.

Молоко коровье 100 мл.

Чеснок 3 зуб.

Зелень 5 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Сухари 100 гр.

Шаги 60 мин.

Сочные и мягкие котлеты в духовке готовятся очень просто. Подготавливаем продукты. В чашу блендера или комбайна закладываем фарш и яйца. Избавив лук от верхнего слоя и обдав под проточной водой, делим его на дольки и отправляем в блендер. Забрасываем очищенный чеснок. Заливаем молоко. Пробиваем массу до однородности. Приправляем солью, перцем и зеленью. Измельчаем сухари удобным способом – в блендере или на терке. Высыпаем к котлетной массе. Вымешиваем смесь до однородной консистенции. Противень застилаем качественной бумагой для выпечки. При необходимости смазываем поверхность маслом, чтобы котлеты не прилипли и не потеряли презентабельный вид. Из котлетной массы формируем “колобки”, смачивая руки в воде. Распределяем по противню. Отправляем запекаться на 40 минут в горячую духовку, установив 190 градусов. Спустя полчаса проверяем готовность. Если котлеты готовы, достаем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Рубленые котлеты из куриной грудки в духовке

Рубленые котлеты из куриной грудки в духовке займут на свое исполнение не более 40 минут. Самым трудоемким шагом станет нарезка куриного мяса. Для удобства, я использую хорошо охлажденную или даже немного подмороженную курицу, а также острый нож. Тогда кусочки получаются одинаковыми и не испортят конечный вид блюда.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Куриная грудка – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания формы.

Соль – по вкусу.

Чеснок гранулированный – по вкусу.

Мука пшеничная – 1-2 ст.л.

Яйца куриные – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем компоненты, ознакомившись с составляющими и их граммовками. Грудку разделяем на филе, обмываем под проточной водой и высушиваем.

Шаг 2. Филе крошим кубиками, как можно мельче. Для одинаковой нарезки, мясо хорошо охлаждаем или подмораживаем и вооружаемся хорошо заточенным ножом. Подмороженное мясо податливее в работе. Пересыпаем в миску.

Шаг 3. Очистив луковицу, крошим и пересыпаем к рубленому мясу.

Шаг 4. Отправляем к продуктам яйцо.

Шаг 5. Засыпаем ложку муки. Приправляем солью, перцем и сухим чесноком. По усмотрению заменяем указанные приправы любимыми пряностями.

Шаг 6. Тщательно объединяем составляющие котлетной массы. Смотрим консистенцию, и при необходимости еще досыпаем муку. Смазываем противень растительным маслом и ложкой выкладываем на него котлеты. Помещаем в раскаленный духовой шкаф на 15 минут. Готовим при 180 градусах. Спустя время аккуратно переворачиваем лопаткой и доготавливаем минут 10.

Шаг 7. Раскладываем рубленые котлетки по тарелкам, подаем с разносолами или свежими овощами.

Шаг 8. Наслаждаемся нежными котлетами. По своему усмотрению используем отварные крупы, макаронные изделия или картофель. Приятного аппетита!

Как приготовить сочные котлеты из индейки в духовке

Как приготовить сочные котлеты из индейки в духовке – решение вопроса потребует около часа. Угощение имеет нежную текстуру и обладает необычайным вкусом. Душистые изделия хорошо насыщают и не требуют дополнительного гарнира. Благодаря использованию овощей угощение не теряет сочность как в холодном, так и вновь в разогретом виде.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Филе индейки – 700 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Перец красный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Орегано – 1/4 ч.л.

Базилик – 1/4 ч.л.

Яйца куриные – 1 шт.

Сухари для панировки – 2 ст.л.

Картофель – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Укроп сухой – 1 ст.л.

Масло растительное – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Прочитав описание и ознакомившись с рецептурой, подготавливаем индейку, это может быть как филе, так и бедро, сухие травы и овощи. Чтобы не терять времени, пока будем заниматься фаршем, включаем духовку, на температурном переключателе установив 180°С.

Шаг 2. Зачистив индейку от пленок, обмываем мясной кусок под проточной водой. Просушив, разрезаем на сегменты, которые удобно будет перекрутить через мясорубку или комбайн. Очищаем лук и произвольно режем. Перекладываем в емкость электрического прибора. Перемалываем в фарш.

Шаг 3. Освободив от кожицы картошку и морковь, режем на крупные сегменты и перемалываем с частью перемолотого мяса.

Шаг 4. Объединяем массы, переложив во вместительную посуду. Сдабриваем специями, кладем столько, сколько считаем нужным. У меня сухие травы. По усмотрению приправляем пряностями. Важно отрегулировать количество и не забить вкус котлет.

Шаг 5. Вбиваем яйцо и высыпаем ложку сухарей для панировки. Основательно размешиваем котлетную массу. Если фарш выходит жидким, добавляем еще сухарей и снова объединяем составляющие, слегка отбивая. В итоге должна получиться вязкая нежная масса.

Шаг 6. Противень смазываем растительным маслом. Формируем заготовки одинаковой размерности, опуская ладони в воду. Укладываем на расстоянии. Помещаем в прогретый духовой шкаф, увеличив нагрев до 200°С, на 40 минут.

Шаг 7. Ароматные изделия осторожно, чтобы не обжечься, раскладываем по тарелкам. Котлеты можно приготовить заранее и заморозить полуфабрикаты, а когда понадобится, достать и запечь. Приятного аппетита!

Мягкие сочные котлеты с сыром в духовке

Мягкие сочные котлеты с сыром в духовке представляют собой полноценный прием пищи, который можно не дополнять гарнирами из круп или макаронных изделий. Достаточно будет нарезки из свежих овощей. Для котлет можно взять любой фарш, который имеется дома или перемолоть мясо самостоятельно.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Фарш – 450 гр.

Лук репчатый – 110 гр.

Картофель – 110 гр.

Специи – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Сыр твердый – 45 гр.

Масло сливочное – 45 гр.

Вода – 1 ст.

Батон – 220 гр.

Масло растительное – для смазывания противня.

Процесс приготовления:

Шаг 1. При помощи экономки чистим картошку. С лука снимаем шелуху. С батона срезаем корки.

Шаг 2. Перекладываем в удобную миску, натираем туда же на терке луковицу.

Шаг 3. Крупно натираем на терке картошку.

Шаг 4. Батон заливаем водой. Даем постоять 5 минут и отжимаем жидкость. Перекладываем к остальным компонентам.

Шаг 5. Продукты солим и приправляем перцем или используем другие пряности.

Шаг 6. Вымешиваем ингредиенты тщательным образом.

Шаг 7. Сыр нарезаем полосками.

Шаг 8. На разделочной доске формируем заготовки, в середину каждой укладываем сыр.

Шаг 9. Залепляем края и формируем котлеты. Перемещаем котлеты на противень, смазанный растительным маслом.

Шаг 10. Раскалив духовку до 190 градусов, помещаем противень с заготовками на 20 минут. Аккуратно достаем и промазываем кусочком масла.

Шаг 11. Доготавливаем еще 10 минут.

Шаг 12. Румяные котлеты подаем с овощами по желанию.

Шаг 13. Блюдо получается сытным и сочным, и не требует гарниров. Приятного аппетита!

Запеченные рыбные котлеты из минтая в духовке

Запеченные рыбные котлеты из минтая в духовке обладают непередаваемым вкусом. Угощение получается сочным, благодаря использованию свиного сала. Приготовление достаточно простое, но нужно слегка набраться терпения для обработки рыбных тушек. Для ленивых кулинаров рекомендую брать уже готовое филе минтая.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Минтай – 1,2 кг.

Лук репчатый – 100 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сало – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Молоко/вода – 100 мл.

Масло растительное – для жарки. + для смазывания формы.

Яйца куриные – 1 шт.

Хлеб белый/булочка – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем необходимые ингредиенты. Рыбу вынимаем из морозилки и даем растаять. Обрабатываем тушки, срезая лишнее и снимаю кожу. Из филе вытаскиваем хребтовую кость. Включаем духовку, установив на температурном датчике 180°С. Пока будем заниматься обработкой рыбы и формированием котлет, она нагреется.

Шаг 2. Хлеб опускаем в 100 миллилитров молока с любым содержанием жира или воду и даем размякнуть. По своему усмотрению срезаем корки.

Шаг 3. Ставим нагреваться сковородку на умеренном огне. Очистив и измельчив 100 граммов лука, обжариваем его на растительном масле до прозрачности, убавив пламя.

Шаг 4. Через мясорубку перекручиваем рыбу, 100 граммов несоленого сала, размокший и отжатый хлеб. Разбиваем 1 яйцо (если мелкие яйца, то 2) и приправляем специями. Размешиваем до однородности.

Шаг 5. На подготовленный противень, смазанный растительным маслом, раскладываем сформированные мокрыми руками рыбные заготовки. Помещаем котлеты на 40 минут в раскаленный духовой шкаф и готовим при первоначально установленной температуре.

Шаг 6. Подаем золотистые сочные котлеты с картошкой. Приятного аппетита!

Котлеты по-киевски в духовке

Котлеты по-киевски в духовке обладают очень аппетитным и презентабельным видом. Это идеальный вариант для праздничных мероприятий. Сочное угощение доставит всем запоминающиеся эмоции. Рецепт довольно прост и осуществить его сможет даже начинающий кулинар.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Куриная грудка – 1 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сыр твердый – 30 гр.

Соль – по вкусу.

Чеснок – по вкусу.

Укроп – по вкусу.

Яйца куриные – 1 шт.

Панировочные сухари – по вкусу.

Масло сливочное – 50 гр. + для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Изучив рецептуру, подготавливаем продукты.

Шаг 2. Куриное филе разделяем на две части, и каждую часть разрежем вдоль. Каждый кусочек закрываем полиэтиленом. Для размягчения волокон простукиваем поверхность кулинарным молоточком.

Шаг 3. Очищенный чеснок и сыр мелко натираем. Промытый укроп обсушиваем и мелко шинкуем. Подготовленные составляющие солим и объединяем с мягким сливочным маслом до однородной эластичной массы.

Шаг 4. Сформировав “колбаску”, заворачиваем в пакет или пленку и убираем в морозилку.

Шаг 5. Обработанные мясные куски солим и посыпаем перцем. Втираем специи.

Шаг 6. На край отбитого куска кладем отрезанный кусок ароматного масла.

Шаг 7. Скручиваем рулет и заворачиваем края вовнутрь. Повторяем действия с остальными заготовками.

Шаг 8. Взбалтываем яйцо и купаем в яичной массе куриные “рулеты”.

Шаг 9. Обваливаем в сухарях и повторяем процедуру еще раз.

Шаг 10. Заготовки немного придавливаем, чтобы они стали похожи на котлеты.

Шаг 11. Смазываем сковороду сливочным маслом, складываем котлеты.

Шаг 12. Помещаем заготовки в горячую духовку и запекаем при 220 градусах 40-60 минут.

Шаг 13. Определяем готовность угощения по румяности и распределяем по порциям.

Шаг 14. По желанию дополняем киевские котлеты гарниром. Приятного аппетита!

Диетические куриные котлеты в духовке

Диетические куриные котлеты в духовке – рецепт, который подходит не только для тех, кто следит за питанием, но и для детского рациона. Благодаря брокколи блюдо выходит сочным и полезным. Процесс исполнения рецепта не составит труда даже новичкам. Диетическое блюдо нравится абсолютно всем.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Куриное филе – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Брокколи – 150 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Яйца куриные – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые ингредиенты. Очищаем луковицу. Размораживаем брокколи. Промываем филе. Сразу включаем духовку, чтобы к моменту запекания она хорошо прогрелась. На температурном датчике выбираем 180°С.

Шаг 2. Вскипятив воду, выгружаем брокколи и бланшируем 5 минут. Процеживаем и остужаем.

Шаг 3. Куриное филе и лук нарезаем кусками и перемалываем в фарш с помощью мясорубки или комбайна.

Шаг 4. Брокколи мелко крошим.

Шаг 5. Объединяем компоненты. Добавив яичный белок, солим и перчим. Вымешиваем фарш.

Шаг 6. Смочив ладони, формируем котлеты и выкладываем на качественную пекарскую бумагу.

Шаг 7. Промазываем сверху взбитым желтком и помещаем готовиться на 40 минут.

Шаг 8. Горячее низкокалорийное угощение перекладываем на общую тарелку.

Шаг 9. При желании готовим гарнир. Блюдо остается таким же вкусным в остывшем виде, как в только что приготовленном. Приятного аппетита!

Запеченные котлеты из фарша с говядиной и свининой

Запеченные котлеты из фарша с говядиной и свининой изумительно сочетаются с любыми крупами, картофельными или макаронными гарнирами. Сочное угощение готовится максимально легко, 40 минут и домочадцы накормлены, сыты и довольны. Вкуснейшие котлеты можно приготовить и заморозить. Это значительно сэкономит время в дальнейшем.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Говядина – 200 гр.

Свинина – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Молоко – 70 мл.

Соль – по вкусу.

Чеснок – 1-2 зубчика.

Укроп – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Батон – 2 ломтика.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. мясо выбираем свежее. Промываем зелень.

Шаг 2. С батона срезаем корки. Заливаем мякоть молоком.

Шаг 3. Промыв свинину и говядину, смалываем в фарш при помощи мясорубки. Можно поэкспериментировать и один вид перекрутить покрупнее, а другой помельче.

Шаг 4. Очистив лук и чеснок, пропускаем вместе с зеленью через мясорубку. Отжимаем размокшую булочку и перекладываем к другим составляющим. Приправляем солью и перцем.

Шаг 5. Вымешиваем массу, а затем интенсивно отбиваем.

Шаг 6. Из котлетной массы скатываем колобочки и придавливаем мокрыми ладонями. По желанию панируем в сухарях.

Шаг 7. Укладываем котлеты в жаропрочную форму. На дно наливаем немного горячей воды. Помещаем в горячую духовку на 25 минут и запекаем при 220°С.

Шаг 8. Горячие сочные котлеты раскладываем по порциям.

Шаг 9. Если имеется желание дополнительно готовим гарнир. Приятного аппетита!

Котлеты в духовке с подливкой из сметаны

Котлеты в духовке с подливкой из сметаны – идеальное бюджетное блюдо для семейных обедов. К аппетитному угощению подойдет любой гарнир. Сочные котлеты доставят массу впечатлений. Использование духовки сократит затраты на приготовление. Котлеты хорошо пропекаются и остаются нежными.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш свиной – 600 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Яйца куриные – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Чеснок – 1-2 зубчика.

Зелень – по вкусу.

Сметана – 200 гр.

Хлеб белый – 2 куска.

Мука пшеничная – для панировки.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ознакомившись с рецептом, собираем перечисленные продукты. Включаем духовку, на датчике температуры выставляем 180°С.

Шаг 2. Хлеб заливаем водой или используем молоко с любым содержанием жира. Фарш сдабриваем солью и перчим.

Шаг 3. Очищаем чеснок и лук, натираем на терке или перекручиваем через мясорубку или комбайн. Отжимаем от жидкости хлеб. Объединяем продукты с яйцом. Тщательно вымешиваем до однородности. Если масса довольно плотная, отбиваем ее. Смотрим консистенцию. Если не устраивает, подливаем жидкость, в которой замачивали хлеб.

Шаг 4. Основательно размешав, из получившейся массы формируем колобочки и обваливаем в муке.

Шаг 5. Раскаливаем сковородку с растительным маслом и быстро обжариваем заготовки. Главное, чтобы прихватилась корочка. Доводить до готовности будем в духовке.

Шаг 6. Смешиваем сметану со специями, рубленой зеленью и чесноком и распределяем по дну огнеупорной формы. Укладываем обжаренные котлеты.

Шаг 7. Промазываем остатками соуса сверху и помещаем запекаться на 25 минут, оставляя первоначальную температуру. Если установлен режим “Конвекция”, готовность проверяем спустя треть часа.

Шаг 8. Горячие котлеты подаем с гарниром или кушаем с хлебом как бутерброды. Приятного аппетита!

Запеченные котлеты с грибами

Запеченные котлеты с грибами обладают невероятным ароматом. Грибы используем замороженные или сухие. Свежие или консервированные в собственном соку экземпляры тоже идеально подойдут. Фарш используем любой. Для диетического блюда я выбираю куриный или полуфабрикат из индейки.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Фарш мясной – 400 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Грибы – 150 гр.

Соль – по вкусу.

Чеснок – 2 зубчика.

Молоко – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые продукты. Берем грибы замороженные или предварительно сваренные, процеживаем или отжимаем от лишней жидкости. Включаем духовку разогреваться, установив 200 градусов на температурном рычаге.

Шаг 2. Очистив луковицу, перемалываем ее с грибами и фаршем. Для этого применяем приборы электрические или ручные.

Шаг 3. Заливаем 100 миллилитров молока или заменяем сливками. Для низкокалорийной версии выбираем продукты с низким содержанием жира. Если не принципиальна калорийность, берем продукты пожирнее. Солим и перчим. Основательно вымешав и отбив, формируем заготовки одинакового размера.

Шаг 4. В металлический противень наливаем горячую воду примерно на 1 сантиметр. Аккуратно перекладываем котлеты, чтобы не повредить их форму.

Шаг 5. Помещаем котлеты в раскаленную духовку и запекаем 25 минут до румяности.

Шаг 6. Горячие ароматные котлеты дополняем разносолами и садимся трапезничать.

Шаг 7. Котлеты выходят максимально вкусными. Приятного аппетита!