Описание приготовления:

Расчет ингредиентов указан на емкость 1 литр. Если вы думали, что свеклу нельзя заготовить на зиму, то вы удивитесь этому рецепту. Благодаря ему у вас под рукой всегда будет готовый ингредиент для аппетитного борща, красочного салата и т.д. Можно заготовить и большее количество банок со свеклой!

Основной ингредиент: Овощи / Свекла Блюдо: Заготовки / Маринование

Состав / Ингредиенты:

Свекла 5-6 Штук (небольшого размера)

Чеснок 2-3 Зубчиков

Лавровые листья 2-3 Штук

Вода 600 Миллилитров

Уксус 9% 2 Ст. ложки

Соль 0,5 Чайных ложки

Перец черный горошек 10 Штук

Масло растительное 20 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

38 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Маринованная свекла на зиму в банках целиком»

Подготовьте указанные ингредиенты. Свеклу выбирайте мелкого или среднего размера, чтобы она влезла в горлышко банки.

Свеклу промойте от грязи и пыли, отварите в кастрюле или казане примерно 40-45 минут до готовности. Время варки напрямую зависит от величины корнеплодов.

Очистите свеклу от кожуры и промойте в воде.

Выложите очищенную свеклу в кастрюлю, добавьте туда же горошины черного перца, лавровые листья, соль, нарезанные слайсами зубчики чеснока.

Влейте горячую воду и ратсительное масло, доведите все до кипения и проварите 2-3 минуты. Затем нагрев выключите и влейте уксус.

Ошпарьте банку и крышку кипятком, выложите в банку свеклу до верха.

Залейте горячим маринадом и сразу же закатайте банку крышкой по резьбе или с помощью ключа для консервации. Укутайте пледом или полотенцем и оставьте на ночь для остывания.

Затем переместите заготовку в кладовую и храните до зимы.