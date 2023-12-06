Портал про города-курорты | Perekop

Маринованная свекла на зиму в банках целиком

На чтение: 2 минуты
Маринованная свекла на зиму в банках целиком

Описание приготовления:

Расчет ингредиентов указан на емкость 1 литр. Если вы думали, что свеклу нельзя заготовить на зиму, то вы удивитесь этому рецепту. Благодаря ему у вас под рукой всегда будет готовый ингредиент для аппетитного борща, красочного салата и т.д. Можно заготовить и большее количество банок со свеклой!
Основной ингредиент: Овощи / Свекла Блюдо: Заготовки / Маринование

Состав / Ингредиенты:

  • Свекла 5-6 Штук (небольшого размера)
  • Чеснок 2-3 Зубчиков
  • Лавровые листья 2-3 Штук
  • Вода 600 Миллилитров
  • Уксус 9% 2 Ст. ложки
  • Соль 0,5 Чайных ложки
  • Перец черный горошек 10 Штук
  • Масло растительное 20 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

38 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Маринованная свекла на зиму в банках целиком»

Маринованная свекла на зиму в банках целиком

Подготовьте указанные ингредиенты. Свеклу выбирайте мелкого или среднего размера, чтобы она влезла в горлышко банки.

Маринованная свекла на зиму в банках целиком

Свеклу промойте от грязи и пыли, отварите в кастрюле или казане примерно 40-45 минут до готовности. Время варки напрямую зависит от величины корнеплодов.

Маринованная свекла на зиму в банках целиком

Очистите свеклу от кожуры и промойте в воде.

Маринованная свекла на зиму в банках целиком

Выложите очищенную свеклу в кастрюлю, добавьте туда же горошины черного перца, лавровые листья, соль, нарезанные слайсами зубчики чеснока.

Маринованная свекла на зиму в банках целиком

Влейте горячую воду и ратсительное масло, доведите все до кипения и проварите 2-3 минуты. Затем нагрев выключите и влейте уксус.

Маринованная свекла на зиму в банках целиком

Ошпарьте банку и крышку кипятком, выложите в банку свеклу до верха.

Маринованная свекла на зиму в банках целиком

Залейте горячим маринадом и сразу же закатайте банку крышкой по резьбе или с помощью ключа для консервации. Укутайте пледом или полотенцем и оставьте на ночь для остывания.

Маринованная свекла на зиму в банках целиком

Затем переместите заготовку в кладовую и храните до зимы.

Что будем искать? Например,Человек