Описание приготовления:
Расчет ингредиентов указан на емкость 1 литр. Если вы думали, что свеклу нельзя заготовить на зиму, то вы удивитесь этому рецепту. Благодаря ему у вас под рукой всегда будет готовый ингредиент для аппетитного борща, красочного салата и т.д. Можно заготовить и большее количество банок со свеклой!
Основной ингредиент: Овощи / Свекла Блюдо: Заготовки / Маринование
Состав / Ингредиенты:
- Свекла 5-6 Штук (небольшого размера)
- Чеснок 2-3 Зубчиков
- Лавровые листья 2-3 Штук
- Вода 600 Миллилитров
- Уксус 9% 2 Ст. ложки
- Соль 0,5 Чайных ложки
- Перец черный горошек 10 Штук
- Масло растительное 20 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
38 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Маринованная свекла на зиму в банках целиком»
Подготовьте указанные ингредиенты. Свеклу выбирайте мелкого или среднего размера, чтобы она влезла в горлышко банки.
Свеклу промойте от грязи и пыли, отварите в кастрюле или казане примерно 40-45 минут до готовности. Время варки напрямую зависит от величины корнеплодов.
Очистите свеклу от кожуры и промойте в воде.
Выложите очищенную свеклу в кастрюлю, добавьте туда же горошины черного перца, лавровые листья, соль, нарезанные слайсами зубчики чеснока.
Влейте горячую воду и ратсительное масло, доведите все до кипения и проварите 2-3 минуты. Затем нагрев выключите и влейте уксус.
Ошпарьте банку и крышку кипятком, выложите в банку свеклу до верха.
Залейте горячим маринадом и сразу же закатайте банку крышкой по резьбе или с помощью ключа для консервации. Укутайте пледом или полотенцем и оставьте на ночь для остывания.
Затем переместите заготовку в кладовую и храните до зимы.