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Когда нет времени на готовку. Быстрая Новогодняя закуска «Ленивая шуба»

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Когда нет времени на готовку. Быстрая Новогодняя закуска «Ленивая шуба»

Оказывается, у Селедки под шубой есть дальние родственники. Эти салаты готовились в скандинавских странах. Неудивительно, что рыбные салаты славились именно в Скандинавии. Данные страны всегда промышляли вкусной свежей рыбой.

В Норвегии существует похожий на Сельдь под шубой салат, под названием “Селедочный”. В Англии также имеется аналогичный Сельди под шубой салат.

В СССР Сельдь под шубой появилась в 1960 годы, когда иностранные изыски начали просачиваться в социалистическое государство. Хотя некоторые исторические сводки говорят, что Сельдь под шубой исконно коммунистическое блюдо.

Приготовим этот салат по-новому, в виде закуски.

Ингредиенты для закуски Сельдь под шубой:

  • филе сельди — 100 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • свекла — 130 г;
  • майонез — 60 г;
  • укроп — 5 г;
  • перец чёрный молотый — 1 щепотка.

Приготовление закуски Сельдь под шубой:

Отвариваем вкрутую яйца, варим отдельно свеклу до готовности. Натираем очищенную свеклу на крупной терке. Очищаем яйца.

Выкладываем в банку 0,5 литра свекольную массу, заливаем кипятком. Кладем очищенные яйца в банку на 10 минут, чтобы они приобрели фиолетовый оттенок.

Окрашенные яйца разрезаем каждое пополам.

Когда нет времени на готовку. Быстрая Новогодняя закуска «Ленивая шуба»

Нарезаем на пищевой пленке филе сельди на небольшие кусочки. На ⅓ часть разрезанного яйца выкладываем майонез.

На ½ часть яйца кладем кусочек сельди, украшаем натертой свеклой и укропом.

Когда нет времени на готовку. Быстрая Новогодняя закуска «Ленивая шуба»

Не забываем немного поперчить закуску.

Когда нет времени на готовку. Быстрая Новогодняя закуска «Ленивая шуба»

Аналогично делаем с остальными половинками яиц.

Получается простая быстрая закуска. Ее можно подавать как на праздничный стол, так и просто на перекус.

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