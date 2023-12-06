Когда нет времени на готовку. Быстрая Новогодняя закуска «Ленивая шуба»

Оказывается, у Селедки под шубой есть дальние родственники. Эти салаты готовились в скандинавских странах. Неудивительно, что рыбные салаты славились именно в Скандинавии. Данные страны всегда промышляли вкусной свежей рыбой.

В Норвегии существует похожий на Сельдь под шубой салат, под названием “Селедочный”. В Англии также имеется аналогичный Сельди под шубой салат.

В СССР Сельдь под шубой появилась в 1960 годы, когда иностранные изыски начали просачиваться в социалистическое государство. Хотя некоторые исторические сводки говорят, что Сельдь под шубой исконно коммунистическое блюдо.

Приготовим этот салат по-новому, в виде закуски.

Ингредиенты для закуски Сельдь под шубой:

филе сельди — 100 г;

яйца — 3 шт.;

свекла — 130 г;

майонез — 60 г;

укроп — 5 г;

перец чёрный молотый — 1 щепотка.

Приготовление закуски Сельдь под шубой:

Отвариваем вкрутую яйца, варим отдельно свеклу до готовности. Натираем очищенную свеклу на крупной терке. Очищаем яйца.

Выкладываем в банку 0,5 литра свекольную массу, заливаем кипятком. Кладем очищенные яйца в банку на 10 минут, чтобы они приобрели фиолетовый оттенок.

Окрашенные яйца разрезаем каждое пополам.

Нарезаем на пищевой пленке филе сельди на небольшие кусочки. На ⅓ часть разрезанного яйца выкладываем майонез.

На ½ часть яйца кладем кусочек сельди, украшаем натертой свеклой и укропом.

Не забываем немного поперчить закуску.

Аналогично делаем с остальными половинками яиц.

Получается простая быстрая закуска. Ее можно подавать как на праздничный стол, так и просто на перекус.