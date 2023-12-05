ГлавнаяРецептыВы делали это неправильно: узнайте простой секрет идеального домашнего майонеза Вы делали это неправильно: узнайте простой секрет идеального домашнего майонеза На чтение: 1 минута Попробовав домашний майонез однажды, вы, пожалуй, больше не захотите покупать его в магазине. Ведь этот французский соус, сделанный своими силами, будет дешевле, вкуснее и полезнее. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Чтобы майонез был хорошей густой однородной консистенции, разница температур желтков и масла должна быть минимальной. Если соус не густеет, поставьте его ненадолго в холодильник, а затем попытайтесь сбить снова. Будет вкусно «Курица по-домашнему»: классические блюда для уютных зимних вечеров Домашний майонез: пошаговый рецепт Время: 10 минут Порций: 1 Ингредиенты: – 2 желтка; – 125 – 150 миллилитров подсолнечного масла; – 10 граммов горчицы; – 1 столовая ложка сока лимона; – 1 щепотка соли. Приготовление: Отделите белки от желтков. Положите желтки и горчицу в стеклянную или металлическую миску. Она должна быть достаточно большой, чтобы в ней можно было сбить соус венчиком. Слегка взбейте желтки с горчицей с помощью венчика. Добавьте сок лимона, щепотку соли и снова хорошо взбейте смесь. Она должна стать однородной. В полученную массу тонкой струйкой влейте подсолнечное масло, не забывая постоянно взбивать. Немного добавили – сбили венчиком, еще немного добавили – снова сбили. Когда останутся последние 5 миллилитров масла и вы добавите его к соусу, хорошо размешав, майонез будет готов. Домашний майонез нужен в рецепте французских фаршированных яиц «Мимоза». Обязательно попробуйте их приготовить – вам понравится. Поделитесь с друзьями