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Вы делали это неправильно: узнайте простой секрет идеального домашнего майонеза

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Вы делали это неправильно: узнайте простой секрет идеального домашнего майонеза

Попробовав домашний майонез однажды, вы, пожалуй, больше не захотите покупать его в магазине. Ведь этот французский соус, сделанный своими силами, будет дешевле, вкуснее и полезнее.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Чтобы майонез был хорошей густой однородной консистенции, разница температур желтков и масла должна быть минимальной. Если соус не густеет, поставьте его ненадолго в холодильник, а затем попытайтесь сбить снова.

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Домашний майонез: пошаговый рецепт

  • Время: 10 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 2 желтка;
– 125 – 150 миллилитров подсолнечного масла;
– 10 граммов горчицы;
– 1 столовая ложка сока лимона;
– 1 щепотка соли.

Приготовление:

  1. Отделите белки от желтков. Положите желтки и горчицу в стеклянную или металлическую миску. Она должна быть достаточно большой, чтобы в ней можно было сбить соус венчиком.
  2. Слегка взбейте желтки с горчицей с помощью венчика. Добавьте сок лимона, щепотку соли и снова хорошо взбейте смесь. Она должна стать однородной.
  3. В полученную массу тонкой струйкой влейте подсолнечное масло, не забывая постоянно взбивать. Немного добавили – сбили венчиком, еще немного добавили – снова сбили.
  4. Когда останутся последние 5 миллилитров масла и вы добавите его к соусу, хорошо размешав, майонез будет готов.

Домашний майонез нужен в рецепте французских фаршированных яиц «Мимоза». Обязательно попробуйте их приготовить – вам понравится.

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