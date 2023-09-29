Маринованные листья капусты: рецепт заготовки для голубцов на зиму

Перед приготовлением голубцов листья капусты можно вымочить в холодной воде, чтобы убрать лишнюю соль.

Наличие маринованных листьев капусты позволяет зимой существенно сэкономить время при приготовлении голубцов. Сейчас, когда капусты много и она дешевле, чем в холодные месяцы года, самое время запастись этой заготовкой. Как правильно замариновать листья капусты, рассказали на сайте Smak.ua.

Маринованные листья капусты

Ингредиенты:

капуста – 1 кочан;

корень хрена – 1 шт;

зерна горчицы;

петрушка.

Для рассола:

вода – 1 литр;

соль – 3 ст. л;

сахар – 1 ст. л.

Способ приготовления:

У кочана капусты срезать кочерыжку. Капусту опустить в кипящую подсоленную воду и снимать вилкой листочки по мере их готовности.

Дать листьям остыть, а затем срезать уплотнения на краю каждого листа. Сложить несколько листочков капусты, по 4-5 штук и свернуть рулетиками, которые потом плотно сложить в чистые стерилизованные банки. На дно каждой банки можно добавить кусочек корня хрена и несколько зерен горчицы.

Далее готовим рассол. Для этого смешать воду с солью и сахаром и довести до кипения.

Подготовленные листья залить горячим рассолом и закатать. Укутать до остывания, а затем хранить в прохладном месте.

Перед приготовлением голубцов листья капусты можно вымочить в холодной воде, чтобы убрать лишнюю соль.

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