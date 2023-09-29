Сезон спелых и сочных груш в самом разгаре, значит, пора начинать делать супервкусную заготовку. Это обязательный пункт в списке осенних дел. Успейте закрыть янтарное варенье из груш с лимоном и гвоздикой, чтобы наслаждаться им уже с приходом зимы.

К слову, очищать фрукты от кожуры не стоит. Ведь тогда вы получите не цукатное варенье с целыми дольками, а пюре. Потому не забывайте, что готовить это лакомство следует из неочищенных грушевых долек.

Как закрыть варенье из груш с лимоном

Чтобы заготовка вышла с целыми кусочками фруктов, имеющими прозрачный цвет, стоит выбирать твердые, сочные и плотные груши. Они не должны быть рыхлыми, иначе внешний вид варенья не будет аппетитным.

Ингредиенты

Груша4 кг Лимон300 г Гвоздика12 шт. Сахар2 кг

Приготовление

Тщательно вымойте лимон. Обдайте его кипящей водой. Нарежьте цитрусовый небольшими ломтиками. Удалите косточки.Промойте груши. Удалите сердцевинки и плодоножки. Разрежьте фрукты на некрупные дольки. Выложите в большую кастрюлю груши и лимон, пересыпая их сахаром. Накройте емкость с фруктами крышкой. Оставьте их при комнатной температуре на ночь (на 8–10 часов). Отправьте кастрюлю на огонь. Доведите ее содержимое до кипения, периодически всё аккуратно помешивая. Проварите груши в течение 7 минут. Выключите огонь. Оставьте груши до полного остывания на кухне. Проварите фруктовую массу таким способом еще 3 раза. При последнем кипячении варенья добавьте в него бутоны гвоздики. В этот раз проварите фрукты в течение 10 минут. Выключите нагрев.Разложите горячее грушевое варенье по стерилизованным банкам. В каждую емкость должно попасть по несколько бутонов гвоздики. Плотно закройте банки крышками. Переверните их вверх дном. Оставьте варенье охлаждаться на кухне.

Кстати, груши просто шикарно сочетаются с такими пряностями, как корица, бадьян, душистый перец, имбирь, мускатный орех и ваниль. Если вам не нравится аромат гвоздики, можете смело экспериментировать с другими специями. Что же касается хранения, то такое варенье нужно оставлять в темном месте (в погребе или в кладовке). А вы делаете осенью заготовки из груш? Поделитесь своими любимыми рецептами. Нам очень интересно!