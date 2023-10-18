Вкусный торт с неожиданным ингредиентом: как приготовить шоколадный торт «Гиннесс»

Этот шоколадный торт готовится с пивом Гиннесс, что придает ему особенный аромат.

Торт «Гиннесс» — это мягкий и вкусный торт, приправленный пивом. Состоит он из нежного шоколадного бисквита и крема из маскарпоне.

Шоколадный торт «Гиннесс» — это действительно вкусный и красивый торт, который можно подать на стол, возможно, в сопровождении традиционного ирландского кофе. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Торт Гиннесс

Ингредиенты:

сливочное масло комнатной температуры 225 г;

тростниковый сахар 350 г;

4 яйца;

мука 225 г;

какао-порошок горький 100 г;

пиво Гиннесс 400 мл;

разрыхлитель для тортов 16 г.

Для крема:

маскарпоне 200 г;

свежий творожный сыр 200 г;

сахарная пудра 250 г.

Чтобы приготовить шоколадный торт «Гиннесс», просейте в миску муку вместе с разрыхлителем и горьким какао. Затем поместите мягкое сливочное масло и темно-коричневый сахар в миску. Перемешайте все ингредиенты миксером, или руками.

Добавляем яйца по одному и продолжаем перемешивать. Наконец, медленно добавьте пиво Guinness и перемешайте.

Смажьте сливочным маслом и застелите разъемную форму для торта диаметром 22-24 см, которую нужно застелить бумагой для выпечки. И равномерно распределите в ней тесто. Выпекайте в горячей духовке при температуре 180° 1 час 10 минут, затем достать торт и дайте ему остыть.

Тем временем приготовьте крем для покрытия: смешайте маскарпоне с сыром Филадельфия и сахарной пудрой, взбивая ингредиенты венчиком, до получения мягкого и плотного крема.

Вылейте крем на корж и распределите его лопаткой, образуя волны, напоминающие пивную пену.

Ваш шоколадный торт «Гиннесс» готов к подаче.

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