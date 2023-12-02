Черствый хлеб не выкидываю. Самый вкусный завтрак из черствого батона

В Советском Союзе и в 1990 годы в странах СНГ было не принято выкидывать в мусорное ведро пищу. Даже если эти продукты имели истекший срок годности. Так из кефира и молока делали блины и оладьи, а из черствого батона — гренки.

Причем эти блюда выходили не хуже, чем из обычных, свежих продуктов. Вероятно, домохозяйки из прошлого обладали какой-то магией. На самом деле, просто женщины умели правильно приготовить гренки даже из черствого батона. Были хитрости в рецептах, которые сейчас благополучно забылись.

У нас есть возможность воспроизвести тот самый рецепт гренок из черствого батона. Такие гренки станут идеальным бюджетным завтраком.

Ингредиенты для гренок:

Сыр — 100 г;

Адыгейский сыр — 50 г;

Укроп — пучок;

Батон — шт.;

Яйцо — 3 шт.;

Масло растительное — 20 мл;

Сливочное масло — 15 г.

Приготовление гренок:

Натираем на крупной терке адыгейский и классический сыры. Шинкуем мелко пучок укропа. Смешиваем сыр с укропом.

Нарезаем батон на кусочки толщиной в два пальца. По середине делаем надрез, куда выкладываем начинку в виде сыра с укропом.

Взбиваем яйца в миске, обваливаем в яичной смеси гренки с обеих сторон. В сковороде разогреваем растительное, растапливаем сливочное масло.

Обжариваем гренки на сковороде с обеих сторон до золотистого цвета. При жарке переворачиваем гренки несколько раз.

В итоге мы имеем простой сытный завтрак из сырных гренок. Эти гренки можно сделать даже из черствого батона.

Эти гренки можно сделать даже из черствого батона.