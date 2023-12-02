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Черствый хлеб не выкидываю. Самый вкусный завтрак из черствого батона

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Черствый хлеб не выкидываю. Самый вкусный завтрак из черствого батона

В Советском Союзе и в 1990 годы в странах СНГ было не принято выкидывать в мусорное ведро пищу. Даже если эти продукты имели истекший срок годности. Так из кефира и молока делали блины и оладьи, а из черствого батона — гренки.

Причем эти блюда выходили не хуже, чем из обычных, свежих продуктов. Вероятно, домохозяйки из прошлого обладали какой-то магией. На самом деле, просто женщины умели правильно приготовить гренки даже из черствого батона. Были хитрости в рецептах, которые сейчас благополучно забылись.

У нас есть возможность воспроизвести тот самый рецепт гренок из черствого батона. Такие гренки станут идеальным бюджетным завтраком.

Ингредиенты для гренок:

  • Сыр — 100 г;
  • Адыгейский сыр — 50 г;
  • Укроп — пучок;
  • Батон — шт.;
  • Яйцо — 3 шт.;
  • Масло растительное — 20 мл;
  • Сливочное масло — 15 г.

Приготовление гренок:

Натираем на крупной терке адыгейский и классический сыры. Шинкуем мелко пучок укропа. Смешиваем сыр с укропом.

Черствый хлеб не выкидываю. Самый вкусный завтрак из черствого батона

Нарезаем батон на кусочки толщиной в два пальца. По середине делаем надрез, куда выкладываем начинку в виде сыра с укропом.

Черствый хлеб не выкидываю. Самый вкусный завтрак из черствого батона

Взбиваем яйца в миске, обваливаем в яичной смеси гренки с обеих сторон. В сковороде разогреваем растительное, растапливаем сливочное масло.

Черствый хлеб не выкидываю. Самый вкусный завтрак из черствого батона

Обжариваем гренки на сковороде с обеих сторон до золотистого цвета. При жарке переворачиваем гренки несколько раз.

Черствый хлеб не выкидываю. Самый вкусный завтрак из черствого батона

В итоге мы имеем простой сытный завтрак из сырных гренок. Эти гренки можно сделать даже из черствого батона.

Черствый хлеб не выкидываю. Самый вкусный завтрак из черствого батона

Эти гренки можно сделать даже из черствого батона.

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