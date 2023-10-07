Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить маринованный чеснок по-азербайджански. Чеснок лучше всего использовать молодой, у него тоньше шелуха. Подавать маринованный чеснок можно к мясу и картофелю.

Основной ингредиент: Овощи / Чеснок Блюдо: Заготовки / Маринование География кухни: Азербайджанская / Кавказская

Состав / Ингредиенты:

Чеснок 200 Грамм

Вода 200 Миллилитров

Уксус 9% 40 Миллилитров

Соль 10 Грамм

Сахар 15 Грамм

Лавровый лист 1 Штука

Перец душистый (горошек) 2 Штуки

Перец черный (горошком) 6 Штук

Количество порций 7

Калорийность

69 ккал

Калорийность

0 г

Белки

2 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Маринованный чеснок по-азербайджански»

Подготовьте все ингредиенты.

Чеснок помойте, удалите верхний слой. Ошпарьте кипятком и откиньте на сито.

Для маринада вскипятите воду с уксусом. Добавьте все специи, соль и сахар.

Переложите головку чеснока в чистую стерилизованную банку. Маринад остудите до комнатной температуры, затем влейте в банку.

Герметично закрутите банку и уберите в холодильник на хранение, полностью готов чеснок будет через 30 дней.

Маринованный чеснок по-азербайджански готов!