Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить маринованный чеснок по-азербайджански. Чеснок лучше всего использовать молодой, у него тоньше шелуха. Подавать маринованный чеснок можно к мясу и картофелю.
Основной ингредиент: Овощи / Чеснок Блюдо: Заготовки / Маринование География кухни: Азербайджанская / Кавказская
Состав / Ингредиенты:
- Чеснок 200 Грамм
- Вода 200 Миллилитров
- Уксус 9% 40 Миллилитров
- Соль 10 Грамм
- Сахар 15 Грамм
- Лавровый лист 1 Штука
- Перец душистый (горошек) 2 Штуки
- Перец черный (горошком) 6 Штук
Количество порций 7
Калорийность
69 ккал
Калорийность
0 г
Белки
2 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Маринованный чеснок по-азербайджански»
Подготовьте все ингредиенты.
Чеснок помойте, удалите верхний слой. Ошпарьте кипятком и откиньте на сито.
Для маринада вскипятите воду с уксусом. Добавьте все специи, соль и сахар.
Переложите головку чеснока в чистую стерилизованную банку. Маринад остудите до комнатной температуры, затем влейте в банку.
Герметично закрутите банку и уберите в холодильник на хранение, полностью готов чеснок будет через 30 дней.
Маринованный чеснок по-азербайджански готов!