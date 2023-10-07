Врач назвала продукты, которые опасно разогревать на следующий день

Как удобно: можно приготовить еду на неделю вперед, а потом просто разогревать ее. Однако доктор Стейси Дювенаж, сотрудница Института природных ресурсов в Великобритании, не была бы так оптимистична на этот счет.

В беседе с The Sun эксперт перечислила продукты и блюда, которые опасно разогревать на следующий день.

По мнению специалиста, самым коварным продуктом из всех является обычный рис. Если блюдо простояло два часа без холодильника, то в нем начинают активно размножаться бактерии — тепловое воздействие их не убьет.

Яйца и грибы в готовом виде «проживут» в холодильнике не более суток. Греть их после охлаждения бесполезно и небезопасно, ведь в микроволновке белок начнет разрушаться и делиться на вредные продукты окисления.

Некоторые овощи, в частности капуста и картофель, тоже не переносят повторного разогревания. При дополнительном воздействии тепла полезные нитраты в капусте превращаются в нитрозамины, разрушающие печень. А в картофеле вне холодильника развиваются токсичные бактерии, негативно воздействующие на нервную систему, — микроволновка бессильна в борьбе с ними.

Блюда из курицы разогревать можно, но температура для эффективной обработки должна быть выше 75°C, чтобы снизить риски отравления.

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