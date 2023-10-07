Этот пирог вкуснее любого торта. Румяная выпечка без духовки: готов за 30 минут

Пирог является поразительным блюдом, так как может готовиться совершенно по-разному. Когда мы думаем, что новых необычных рецептов тортов придумать нельзя, находится повар, который создает нечто новое.

В XX веке было открытием то, что пироги можно приготовить не только в печи. Для выпекания использовали духовку и даже сковороду.

Начинки для пирогов стали готовить разнообразные. Люди отошли от привычных начинок с мясом и капустой.

Приготовим пирог с персиковой начинкой как десерт.

Ингредиенты для персикового пирога:

Мука — 280 г;

Персик — 1 шт.;

Яйца — 3 шт.;

Сахар — 180 г;

Растительное масло — 7 ст. л.;

Сметана — 3 ст. л.;

Йогурт — 115 г;

Разрыхлитель — 10 г;

Ванильный сахар — 10 г.

Приготовление персикового пирога:

В миску разбиваем яйца, высыпаем сахарный песок и ванильный сахар. Взбиваем яйца до пышной массы миксером или венчиком.

Вливаем в яичную смесь растительное масло, взбиваем пару минут.

Выкладываем в яичную смесь сметану и йогурт, перемешиваем венчиком. Соединяем муку с разрыхлителем, частями добавляем в яичную массу, замешиваем тесто.

Нарезаем персик небольшими кусочками, удаляем косточку. Застилаем сковороду пергаментом, выкладываем на поверхность тесто.

На верхушку теста кладем кусочки персика. Запечатываем в тесте каждый кусочек фрукта при помощи ложки. Накрываем пергаментом верхушку пирога.

Накрываем пирог крышкой и на медленном огне готовим 30-35 минут. Далее открываем крышку и снимаем пергамент с верхушки.

Как только низ пирога подрумянится, при помощи плоской тарелки переворачиваем пирог верхушкой вниз.

Выпекаем пирог под крышкой дополнительно 15-17 минут на медленном огне.

После приготовления даем пирогу слегка остыть и подаем к столу. Получается отличная румяная выпечка без духовки.