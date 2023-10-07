Этот пирог вкуснее любого торта. Румяная выпечка без духовки: готов за 30 минут

Пирог является поразительным блюдом, так как может готовиться совершенно по-разному. Когда мы думаем, что новых необычных рецептов тортов придумать нельзя, находится повар, который создает нечто новое.
В XX веке было открытием то, что пироги можно приготовить не только в печи. Для выпекания использовали духовку и даже сковороду.
Начинки для пирогов стали готовить разнообразные. Люди отошли от привычных начинок с мясом и капустой.
Приготовим пирог с персиковой начинкой как десерт.
Ингредиенты для персикового пирога:
- Мука — 280 г;
- Персик — 1 шт.;
- Яйца — 3 шт.;
- Сахар — 180 г;
- Растительное масло — 7 ст. л.;
- Сметана — 3 ст. л.;
- Йогурт — 115 г;
- Разрыхлитель — 10 г;
- Ванильный сахар — 10 г.
Приготовление персикового пирога:
В миску разбиваем яйца, высыпаем сахарный песок и ванильный сахар. Взбиваем яйца до пышной массы миксером или венчиком.
Вливаем в яичную смесь растительное масло, взбиваем пару минут.
Выкладываем в яичную смесь сметану и йогурт, перемешиваем венчиком. Соединяем муку с разрыхлителем, частями добавляем в яичную массу, замешиваем тесто.
Нарезаем персик небольшими кусочками, удаляем косточку. Застилаем сковороду пергаментом, выкладываем на поверхность тесто.
На верхушку теста кладем кусочки персика. Запечатываем в тесте каждый кусочек фрукта при помощи ложки. Накрываем пергаментом верхушку пирога.
Накрываем пирог крышкой и на медленном огне готовим 30-35 минут. Далее открываем крышку и снимаем пергамент с верхушки.
Как только низ пирога подрумянится, при помощи плоской тарелки переворачиваем пирог верхушкой вниз.
Выпекаем пирог под крышкой дополнительно 15-17 минут на медленном огне.
После приготовления даем пирогу слегка остыть и подаем к столу. Получается отличная румяная выпечка без духовки.