Вы не захотите больше покупать магазинную сельдь, когда поймете, насколько же вкусным получается маринованный толстолобик своими руками. Процесс его приготовления необычайно прост. Самое трудное — дождаться, когда пройдет 48 часов, чтобы приступить к дегустации.

Через 2 суток, после того как вы замаринуете толстолобика, его уже можно будет подавать в качестве закуски на стол. Перед такой ароматной рыбой, замаринованной в домашних условиях, никто не сможет устоять.

Маринованный толстолобик своими руками: как его приготовить

Чтобы рыбка получилась очень пряной, не пренебрегайте использованием всех указанных специй в рецепте. Готовя маринад, берите и черный, и душистый перец. Не забудьте о зернах кориандра и лавровых листиках. Благодаря этим ингредиентам, добавленным в маринад, рыба будет иметь фантастический вкус и аромат.

Ингредиенты

Толстолобик2 кг Вода1 л Соль150 г Сахар100 г Лавровый лист5 шт. Уксус100 мл Черный перец (горошком)1 ст. л. Перец душистый0,5 ч. л. Кориандр1 ст. л. Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Разрежьте рыбу на стейки приблизительно одинаковой ширины. Затем разделите их на 2 половины. Удалите хребтовые косточки (аккуратно подрежьте ножом, а потом вытащите их руками). В кастрюлю влейте чистую воду. Всыпьте душистый перец, соль и сахар. Добавьте лавровый лист. Всыпьте кориандр и горошинки черного перца.Поместите кастрюлю на огонь. Доведите ее содержимое до кипения, перемешивая смесь до растворения сахара. Накройте всё крышкой. Кипятите маринад в течение 3 минут. Уберите кастрюлю с огня.Влейте в маринад столовый уксус. Хорошенько перемешайте. Дайте пряной смеси остыть. Поместите нарезанного толстолобика в емкость подходящего размера. Залейте рыбу остывшим маринадом. Накройте ее тарелкой и установите небольшой груз. Толстолобик не должен всплывать.Отправьте рыбу в холодильник. Оставьте ее там на 2 дня. Затем уберите гнет. Переместите рыбу на дуршлаг. Поместите ее в стеклянную банку или в пластиковый контейнер.Верните рыбе пряности, которые были в маринаде. Залейте ее подсолнечным маслом для дальнейшего безопасного хранения. Готово!

После можете доставать толстолобика из емкости, в которой он хранится в холодильнике, и нарезать его на небольшие кусочки. Очищаете лук. Нарезаете его полукольцами и подаете с пряной рыбкой. Закуски лучше не найти!