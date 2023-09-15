Вы не захотите больше покупать магазинную сельдь, когда поймете, насколько же вкусным получается маринованный толстолобик своими руками. Процесс его приготовления необычайно прост. Самое трудное — дождаться, когда пройдет 48 часов, чтобы приступить к дегустации.
Через 2 суток, после того как вы замаринуете толстолобика, его уже можно будет подавать в качестве закуски на стол. Перед такой ароматной рыбой, замаринованной в домашних условиях, никто не сможет устоять.
Маринованный толстолобик своими руками: как его приготовить
Чтобы рыбка получилась очень пряной, не пренебрегайте использованием всех указанных специй в рецепте. Готовя маринад, берите и черный, и душистый перец. Не забудьте о зернах кориандра и лавровых листиках. Благодаря этим ингредиентам, добавленным в маринад, рыба будет иметь фантастический вкус и аромат.
Ингредиенты
Толстолобик2 кг Вода1 л Соль150 г Сахар100 г Лавровый лист5 шт. Уксус100 мл Черный перец (горошком)1 ст. л. Перец душистый0,5 ч. л. Кориандр1 ст. л. Подсолнечное масло по вкусу
Приготовление
- Разрежьте рыбу на стейки приблизительно одинаковой ширины. Затем разделите их на 2 половины. Удалите хребтовые косточки (аккуратно подрежьте ножом, а потом вытащите их руками).
В кастрюлю влейте чистую воду. Всыпьте душистый перец, соль и сахар. Добавьте лавровый лист. Всыпьте кориандр и горошинки черного перца.Поместите кастрюлю на огонь. Доведите ее содержимое до кипения, перемешивая смесь до растворения сахара. Накройте всё крышкой. Кипятите маринад в течение 3 минут. Уберите кастрюлю с огня.Влейте в маринад столовый уксус. Хорошенько перемешайте. Дайте пряной смеси остыть.
Поместите нарезанного толстолобика в емкость подходящего размера. Залейте рыбу остывшим маринадом. Накройте ее тарелкой и установите небольшой груз. Толстолобик не должен всплывать.Отправьте рыбу в холодильник. Оставьте ее там на 2 дня. Затем уберите гнет. Переместите рыбу на дуршлаг. Поместите ее в стеклянную банку или в пластиковый контейнер.Верните рыбе пряности, которые были в маринаде. Залейте ее подсолнечным маслом для дальнейшего безопасного хранения. Готово!
После можете доставать толстолобика из емкости, в которой он хранится в холодильнике, и нарезать его на небольшие кусочки. Очищаете лук. Нарезаете его полукольцами и подаете с пряной рыбкой. Закуски лучше не найти!