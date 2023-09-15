Вкуснейшие котлеты за копейки. Не каждая хозяйка знает этот рецепт: вкусные, даже в холодном виде

Многие считают, что котлеты нельзя назвать полезным блюдом. В них имеется много жира, поэтому этот продукт часто вызывает проблемы с сердцем. Однако, можно готовить котлеты правильно. Тогда жира в мясе будет мало, что существенно уменьшит вред этого блюда.

Котлеты способны насытить организм белком, что необходимо для формирования мышц и нервной системы. Кроме того, в котлетах имеются полезные углеводы. Они превращаются в энергию, затрачиваемую человеком постоянно.

Расскажем, как правильно приготовить полезные котлеты.

Ингредиенты для котлет:

Фарш — 500 г;

Картофель — 500 г;

Лук репчатый — 200 г;

Чеснок — 2 зубчика;

Сливочное масло — 30 г;

Майонез — 1 ст.л.;

Паприка — 1 ч.л.;

Петрушка — пучок;

Чёрный перец — щепотка;

Соль — ½ ч. л.

Приготовление котлет:

Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, в сковороде с растопленным сливочным маслом слегка обжариваем. Шинкуем мелко чеснок, отправляем к луку.

Очищенный картофель натираем на маленьких резцах терки. Выкладываем в миску обжаренный лук, смешиваем с картофельной массой.

Шинкуем мелко укроп, высыпаем в миску с луком и картофелем. Добавляем в смесь фарш, майонез, высыпаем паприку, черный перец и соль.

Тщательно вымешиваем фарш, разбиваем волока. Когда фарш стал однородным, смачиваем руки в воде и формируем небольшие котлеты.

Не забываем в руках отбивать котлеты. В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем котлеты по паре минут на обеих сторонах.

Выкладываем котлеты в форму для запекания, отправляем в духовку на 160 градусов 30 минут. Затем котлеты накрываем фольгой, убираем в духовку дополнительно на 5 минут.

Благодаря приготовлению в духовке, котлеты получаются сочными и без лишнего масла внутри. Этот рецепт не подразумевает добавления в котлеты хлеба и яиц.