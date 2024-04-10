Описание приготовления:
Приготовление медовика занимает достаточно времени. Но несмотря на большое количество шагов, торт готовится достаточно просто. Вкусно угощение вам и вашим гостям будет обеспечено!
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Мёд Блюдо: Выпечка / Торты
Состав / Ингредиенты:
- Сливочное масло 150 Грамм
- Яйца 3 Штуки
- Мед 100 Грамм
- Сахар 230 Грамм
- Мука 570 Грамм
- Сода 1 Чайная ложка
- Сметана 700 Грамм (25-30% жирности)
- Сахарная пудра 150 Грамм
- Грецкие орехи 150 Грамм
- Чернослив 200 Грамм (без косточек)
Количество порций 10
Калорийность
394 ккал
Калорийность
8 г
Белки
18 г
Жиры
43 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Медовик с черносливом и грецкими орехами»
Для приготовления торта подготовьте необходимые ингредиенты.
Мед и сливочное масло нагрейте, чтобы все растаяло и стало однородной массой.
Яйца немного взбейте с сахаром.
Затем обе массы смешайте и верните на огонь. Нагревайте, помешивая, до кипения. Добавьте соду. Масса начнет пузыриться и увеличиваться в размере. Проварите еще минуту. Затем снимите и остудите до теплого состояния.
В остывшую медовую массу подсыпайте муку и замешивайте тесто. Затем тесто накройте и оставьте постоять на 20-30 минут.
Отлежавшееся тесто раскатайте и вырезайте круг необходимого диаметра. Наколите тесто вилкой, чтобы оно равномерно выпекалось. Поставьте коржи в духовку, при 180 градусах, на 2-3 минуты.
Готовые золотистые коржи остудите.
Чернослив залейте кипятком на 15 минут. Затем промойте и мелко нарежьте. Грецкие орехи порубите ножом и обжарьте до появления характерного аромата.
Для крема взбейте жирную сметану с сахарной пудрой.
Каждый медовый корж смажьте сметанным кремом и добавьте орехи с черносливом.
Так соберите торт. Оберните его ацетатной пленкой и затяните в кольцо. Оставьте постоять на ночь в холодильник.
Торт настоялся и пропитался. Снимите в него сервировочное кольцо и пленку.
Украшение торта полностью завит от ваших предпочтений. Можно заранее отложить немного сметанного крема, которым обмазать торт снаружи и обсыпать медовой крошкой. Можно приготовить любой другой крем и выровнять торт снаружи. Можно полить торт шоколадом или украсить ягодами.
Готовый торт нарежьте на кусочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!