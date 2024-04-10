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Медовик с черносливом и грецкими орехами

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Медовик с черносливом и грецкими орехами

Описание приготовления:

Приготовление медовика занимает достаточно времени. Но несмотря на большое количество шагов, торт готовится достаточно просто. Вкусно угощение вам и вашим гостям будет обеспечено!
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Мёд Блюдо: Выпечка / Торты

Состав / Ингредиенты:

  • Сливочное масло 150 Грамм
  • Яйца 3 Штуки
  • Мед 100 Грамм
  • Сахар 230 Грамм
  • Мука 570 Грамм
  • Сода 1 Чайная ложка
  • Сметана 700 Грамм (25-30% жирности)
  • Сахарная пудра 150 Грамм
  • Грецкие орехи 150 Грамм
  • Чернослив 200 Грамм (без косточек)

Количество порций 10

Калорийность

394 ккал

Калорийность

8 г

Белки

18 г

Жиры

43 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Медовик с черносливом и грецкими орехами»

Медовик с черносливом и грецкими орехами

Для приготовления торта подготовьте необходимые ингредиенты.

Медовик с черносливом и грецкими орехами

Мед и сливочное масло нагрейте, чтобы все растаяло и стало однородной массой.

Медовик с черносливом и грецкими орехами

Яйца немного взбейте с сахаром.

Медовик с черносливом и грецкими орехами

Затем обе массы смешайте и верните на огонь. Нагревайте, помешивая, до кипения. Добавьте соду. Масса начнет пузыриться и увеличиваться в размере. Проварите еще минуту. Затем снимите и остудите до теплого состояния.

Медовик с черносливом и грецкими орехами

В остывшую медовую массу подсыпайте муку и замешивайте тесто. Затем тесто накройте и оставьте постоять на 20-30 минут.

Медовик с черносливом и грецкими орехами

Отлежавшееся тесто раскатайте и вырезайте круг необходимого диаметра. Наколите тесто вилкой, чтобы оно равномерно выпекалось. Поставьте коржи в духовку, при 180 градусах, на 2-3 минуты.

Медовик с черносливом и грецкими орехами

Готовые золотистые коржи остудите.

Медовик с черносливом и грецкими орехами

Чернослив залейте кипятком на 15 минут. Затем промойте и мелко нарежьте. Грецкие орехи порубите ножом и обжарьте до появления характерного аромата.

Медовик с черносливом и грецкими орехами

Для крема взбейте жирную сметану с сахарной пудрой.

Медовик с черносливом и грецкими орехами

Каждый медовый корж смажьте сметанным кремом и добавьте орехи с черносливом.

Медовик с черносливом и грецкими орехами

Так соберите торт. Оберните его ацетатной пленкой и затяните в кольцо. Оставьте постоять на ночь в холодильник.

Медовик с черносливом и грецкими орехами

Торт настоялся и пропитался. Снимите в него сервировочное кольцо и пленку.

Медовик с черносливом и грецкими орехами

Украшение торта полностью завит от ваших предпочтений. Можно заранее отложить немного сметанного крема, которым обмазать торт снаружи и обсыпать медовой крошкой. Можно приготовить любой другой крем и выровнять торт снаружи. Можно полить торт шоколадом или украсить ягодами.

Медовик с черносливом и грецкими орехами

Готовый торт нарежьте на кусочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!

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