Описание приготовления:

Приготовление медовика занимает достаточно времени. Но несмотря на большое количество шагов, торт готовится достаточно просто. Вкусно угощение вам и вашим гостям будет обеспечено!

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Мёд Блюдо: Выпечка / Торты

Состав / Ингредиенты:

Сливочное масло 150 Грамм

Яйца 3 Штуки

Мед 100 Грамм

Сахар 230 Грамм

Мука 570 Грамм

Сода 1 Чайная ложка

Сметана 700 Грамм (25-30% жирности)

Сахарная пудра 150 Грамм

Грецкие орехи 150 Грамм

Чернослив 200 Грамм (без косточек)

Количество порций 10

Калорийность

394 ккал

Калорийность

8 г

Белки

18 г

Жиры

43 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Медовик с черносливом и грецкими орехами»

Для приготовления торта подготовьте необходимые ингредиенты.

Мед и сливочное масло нагрейте, чтобы все растаяло и стало однородной массой.

Яйца немного взбейте с сахаром.

Затем обе массы смешайте и верните на огонь. Нагревайте, помешивая, до кипения. Добавьте соду. Масса начнет пузыриться и увеличиваться в размере. Проварите еще минуту. Затем снимите и остудите до теплого состояния.

В остывшую медовую массу подсыпайте муку и замешивайте тесто. Затем тесто накройте и оставьте постоять на 20-30 минут.

Отлежавшееся тесто раскатайте и вырезайте круг необходимого диаметра. Наколите тесто вилкой, чтобы оно равномерно выпекалось. Поставьте коржи в духовку, при 180 градусах, на 2-3 минуты.

Готовые золотистые коржи остудите.

Чернослив залейте кипятком на 15 минут. Затем промойте и мелко нарежьте. Грецкие орехи порубите ножом и обжарьте до появления характерного аромата.

Для крема взбейте жирную сметану с сахарной пудрой.

Каждый медовый корж смажьте сметанным кремом и добавьте орехи с черносливом.

Так соберите торт. Оберните его ацетатной пленкой и затяните в кольцо. Оставьте постоять на ночь в холодильник.

Торт настоялся и пропитался. Снимите в него сервировочное кольцо и пленку.

Украшение торта полностью завит от ваших предпочтений. Можно заранее отложить немного сметанного крема, которым обмазать торт снаружи и обсыпать медовой крошкой. Можно приготовить любой другой крем и выровнять торт снаружи. Можно полить торт шоколадом или украсить ягодами.

Готовый торт нарежьте на кусочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!