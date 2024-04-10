Успейте приготовить, пока длится сезон: рецепты салата из редиса

Весна дарит большое количество овощей. И первой на наших столах появляется редиска.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Эта хрустящая королева весеннего огорода добавляет ярких красок на нашем столе. Из нее можно приготовить большое количество блюд, но особую популярность имеют салаты.

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Салат из редиса и яблока с редисом

Время: 25 минут

25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 пучка редиса;

– 1 огурец;

– 1 сладкое яблоко;

– горсть листьев салата;

– 2 щепотки соли;

– 2 щепотки перца;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 2 столовые ложки лимонного сока.

Приготовление:

Редис помойте и нарежьте на крупные кусочки. То же самое сделайте с огурцом. Яблоко разрежьте пополам и удалите сердцевину. Также нарежьте его небольшими кубиками неправильной формы. Салат промойте и обсушите. Листья салата порвите руками. Выложите в миску салат и огурец, затем смешайте яблоко и редис. Выложите ростки поверх салата из редьки и огурцов. В отдельной миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Равномерно полейте салат равномерно. Подавайте после охлаждения в холодильнике.

Салат из редиса и лука-шалот

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 120 грамм смеси листьев салатов;

– 3 лука-шалот;

– 8 – 10 редисок;

соус:

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– соль, перец.

Приготовление:

Листья салата промойте и обсушите. Шалот и редис нарежьте тонкими ломтиками, замочите на время в холодной воде, затем обсушите. Смешайте лимонный сок с солью, перцем и оливковым маслом. Чеснок почистите и продавите через пресс, добавьте в основной соус. Смешайте все ингредиенты и полейте соусом.

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