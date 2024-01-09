Куриные ножки – это та часть куриной тушки, которая является самой популярной после филе. Однако если филе можно пересушить и запросто испортить, то с ножками этого можно не бояться, так как жир из кожицы, во время тепловой обработки, максимально пропитывает и насыщает соками мясо. Приготовить птицу можно множеством способов, например: натереть специями или замариновать, а затем отправить в духовой шкаф до готовности. Или же обвалять голени в панировочных сухарях и обжарить на раскаленном растительном масле до аппетитной корочки – выбор за вами!

Куриные ножки с хрустящей корочкой в духовке

Куриные ножки с хрустящей корочкой в духовке готовятся очень просто, ведь самое главное – это замариновать птицу в смеси пряностей и приправ, а затем выдержать необходимое время в духовке. Вуаля, идеальная курица готова для подачи, особенно в сочетании с любимым гарниром либо овощным салатом.

Ингредиенты –+4 порц.

Куриные ножки 5 шт.

Горчица 2 ч.л. (русская)

Чеснок 2 зуб.

Масло растительное 2 ст.л.

Паприка по вкусу

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 60 мин.

Как вкусно приготовить куриные ножки? Снимаем шелуху с зубцов чеснока, ополаскиваем мясо и насухо промакиваем бумажными полотенцами. Птицу складываем в глубокую емкость, солим и посыпаем паприкой с перцем – перемешиваем и оставляем на 15 минут при комнатной температуре. Затем к птице выдавливаем чеснок и добавляем горчицу. Активно перемешиваем составляющие, даем постоять еще 10 минут. Жаропрочную форму промазываем растительным маслом и выкладываем полуфабрикаты в один слой. Готовим куриные голени в разогретой духовке 45 минут при температуре в 180 градусов, периодически смазывая выделяющимся жиром. Готовые ножки аккуратно извлекаем из духовки. Сервируем и подаем. Приятного аппетита!

Куриные ножки, запеченные в духовке

Куриные ножки, запеченные в духовке, предварительно пропитанные ароматными травами и белым вином – это изысканное кушанье, которое томится в собственном соку. Такие ножки можно запросто предложить даже самым изощренным гостям и не переживать о том, что кто-то останется недоволен!

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Голени куриные – 1 кг.

Тимьян – 1,5 ст.л.

Вино белое сухое – 5 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Горчица – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления маринада в пиалу наливаем необходимо количество сухого вина, туда же выдавливаем чеснок, крошим тимьян, выкладываем горчицу и соль – мешаем до получения однородной консистенции.

Шаг 2. Окунаем промытые ножки в ароматную смесь и затягиваем пленкой, убираем в холодильную камеру минимум на 2 часа.

Шаг 3. Противень устилаем большим листом фольги, выкладываем пропитанную добавками курицу.

Шаг 4. Оборачиваем фольгой и запекаем в духовке при 180 градусах 40-45 минут.

Шаг 5. Затем аккуратно снимаем верхний слой фольги и выдерживаем мясо в духовке до тех пор, пока не образуется румяная корочка.

Шаг 6. Приятного аппетита!

Куриные ножки на сковороде с хрустящей корочкой

Куриные голени на сковороде с хрустящей корочкой – это один из самых простых и вкусных способов приготовления птицы. Устоять перед нежной и тающей во рту мякотью, «спрятанной» под румяной и аппетитной корочкой просто невозможно. Поэтому заранее рекомендуем готовить побольше!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Ножки куриные – 500 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса размораживаем курочку.

Шаг 2. Голени натираем солью и любимыми приправами – оставляем мариноваться на 30 минут.

Шаг 3. В толстостенной сковородке нагреваем растительное масло и выкладываем мясные сегменты.

Шаг 4. Жарим ножки на среднем нагреве по 10 минут с каждой стороны.

Шаг 5. Подаем, дополнив пастой либо картофельным пюре. Приятного аппетита!

Куриные ножки с картошкой в духовке

Куриные ножки с картошкой в духовке – это блюдо на скорую руку, которое любимо многими за его простоту и изысканный вкус. Благодаря совместному запеканию, ломтики картофеля насыщаются жиром, вытекающим из птицы, соответственно, кушанье получается очень сочным.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Картошка – 700 гр.

Голени куриные – 7 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Горчица – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Паприка сладкая молотая – ½ ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Почистив картошку, промываем и нарезаем клубни кусочками.

Шаг 2. Птицу ополаскиваем и насухо промакиваем бумажными полотенцами, выкладываем к картофелю и присыпаем сладкой паприкой, черным перцем и солью, добавляем сметану и горчицу – перемешиваем.

Шаг 3. В форму пригодную для готовки в духовке, первым слоем выкладываем овощи, курицу кладем сверху.

Шаг 4. Отправляем форму в духовой шкаф, прогретый до 200 градусов, и запекаем первые 40 минут под крышкой, затем крышку убираем и готовим еще 15-20 минут.

Шаг 5. Раскладываем кушанье по тарелкам и трапезничаем. Приятного аппетита!

Куриные ножки в сметанном соусе

Куриные ножки в сметанном соусе – это нежное кушанье, которое прекрасно подходит для полноценного приема пищи, который придется по вкусу каждому. Из голеней можно приготовить множество яств, однако, обязательно попробуйте сочетание куриного мяса и сметаны – пальчики оближешь!

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Голени куриные – 4-5 шт.

Сметана – 3 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Масло растительное – 3 ст.л.

Специи для курицы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Птицу тщательно промываем и обсушиваем так, как удобно, перекладываем в миску.

Шаг 2. К курице натираем очищенные зубцы чеснока.

Шаг 3. Высыпаем приправу и соль.

Шаг 4. Дополняем маринад сметаной.

Шаг 5. Ингредиенты перемешиваем и настаиваем на протяжении получаса.

Шаг 6. Форму промазываем растительным маслом и выкладываем ножки.

Шаг 7. Запекаем курочку при 200 градусах около 40 минут, несколько раз смазывая соком со дна посуды.

Шаг 8. Перекладываем голени в тарелку, добавляем зелень и овощи – снимаем пробу. Приятного аппетита!

Куриные ножки в соевом соусе

Куриные ножки в соевом соусе – это кушанье на азиатский манер, которое приятно удивит вас своей пикантностью и легкой остротой, получаемой благодаря добавлению небольшого количества чеснока. Для баланса вкуса нам также понадобится немного майонеза и приправ.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Ножки куриные – 3 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Соус соевый – 1 ст.л.

Масло подсолнечное – 1 ст.л.

Майонез – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев молотая – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо промываем и даем время обсохнуть, кладем в чашу и приправляем смесью перцев и солью.

Шаг 2. Добавляем измельченный чеснок.

Шаг 3. Выдавливаем к курице майонез.

Шаг 4. Подливаем соевый соус.

Шаг 5. Перемешиваем и выкладываем полуфабрикаты в форму, смазанную растительным маслом, накрываем фольгой. Готовим при 220 градусах полчаса, затем убираем фольгу и подрумяниваем птицу еще 15 минут.

Шаг 6. Приятного аппетита!

Куриные ножки в сливочном соусе с грибами

Куриные ножки в сливочном соусе с грибами – это изысканное горячее блюдо, которое поможет вам не только разнообразить привычный рацион и привнести в обычное меню нечто новое, но и скрасит праздничный стол, накрытый абсолютно по любому поводу.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Голени куриные – 800 гр.

Шампиньоны – 400 гр.

Чеснок – 3 зуб.

Вода – 250 мл.

Сливки – 150 мл.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Вино белое сухое – 100 мл.

Горчица – 2 ст.л.

Масло сливочное – 30 гр.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ставим сковородку на огонь и растапливаем сливочное масло, кладем ножки.

Шаг 2. Обжариваем до образования корочки со всех сторон и выкладываем в тарелку.

Шаг 3. В ту же огнеупорную сковороду забрасываем грибы, разрезанные на 4 части и чеснок, пропущенный через пресс – перемешиваем и жарим на среднем нагреве.

Шаг 4. Выливаем к шампиньонам воду и вино, дополняем компоненты горчицей.

Шаг 5. Соус доводим до кипения и убавляем пламя, подливаем сливки и томим еще 10 минут. Солим и перчим.

Шаг 6. Грибочки вместе с подливкой перемещаем в форму для запекания с высокими бортиками.

Шаг 7. Раскладываем румяную курицу и выпекаем в духовке около 20-25 минут при 180 градусах.

Шаг 8. Кушанье сервируем сразу же, как только достали из духовки. Готовьте и получайте удовольствие!

Запеченные куриные ножки в слоеном тесте

Запеченные куриные ножки в слоеном тесте – это оригинальное кушанье, которое можно подать как самостоятельно, так и дополнив различными гарнирами, которые вам нравятся. Перед тем, как обернуть мясо в полоски теста, голени необходимо обжарить на масле до аппетитной корочки.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Тесто слоеное – 100 гр.

Ножки куриные – 4 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Масло сливочное – 30 гр.

Специи для курицы – по вкусу.

Чеснок – 1 зуб.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса размораживаем тесто. Голени ополаскиваем и промакиваем бумажными полотенцами, натираем солью и приправой.

Шаг 2. На разогретом растительном масле быстро обжариваем голени вместе с очищенным чесноком, готовим до золотистости.

Шаг 3. Тесто комнатной температуры слегка раскатываем и разрезаем на длинные полоски шириной около трех сантиметров.

Шаг 4. Заготовки посыпаем специями.

Шаг 5. Оборачиваем птицу в полоски и выкладываем на противень, сдобренный сливочным маслом.

Шаг 6. Готовим полуфабрикаты в духовке 20 минут при температурной отметке в 160 градусов.

Шаг 7. Горячее блюдо подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Куриные ножки в майонезе

Куриные ножки в майонезе – это простое, но в то же время очень вкусное и сытное блюдо, которое мы будем готовить в мультиварке. И все, что требуется от кулинара – это замариновать курицу в смеси из белого соуса и специй, а также дождаться, пока она пропитается и насытится добавками.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Ножки куриные – 7 шт.

Майонез – 3 ст.л.

Соус соевый – 50 мл.

Паприка сладкая молотая – 2 щепотки.

Куркума – 2 щепотки.

Травы прованские – 1 щепотка.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные голени старательно промываем и обсушиваем при помощи бумажных полотенец.

Шаг 2. Сложив мясо в емкость, добавляем соевый соус и майонез.

Шаг 3. Высыпаем приправы и соль.

Шаг 4. Ингредиенты перемешиваем и оставляем для пропитки минимум на полчаса.

Шаг 5. Чашу мультиварки устилаем фольгой и промазываем тонким слоем растительного масла, перекладываем голени.

Шаг 6. Закрыв крышку, включаем программу «выпечка» на 40 минут. После звукового сигнала снимаем пробу. Приятного аппетита!

Хрустящие куриные ножки в панировочных сухарях

Хрустящие куриные ножки в панировочных сухарях – это невероятно аппетитное кушанье, перед которым невозможно устоять даже при соблюдении правильного питания. Обмакнув птицу в сухари и обжарив на масле, мы получаем ароматную закуску, которая хороша, как с пенными напитками, так и со свежими овощами либо соусами.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Голени куриные – 0,5 кг.

Сухари панировочные – 100 гр.

Сметана – 2 ст.л.

Мука – 100 гр.

Яйца – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Ополоснув ножки под струей воды, промакиваем салфетками и снимаем кожу.

Шаг 3. К птице отправляем приправы, соль и сметану – мешаем и затягиваем пленкой, отправляем в холод на 30 минут.

Шаг 4. В пиалу разбиваем яйца, слегка солим и расколачиваем до однородности.

Шаг 5. Погружаем птицу в яйца, а затем обваливаем в муке и панировочных сухарях.

Шаг 6. Быстро обжариваем полуфабрикаты во фритюре до образования корочки, а затем выкладываем на противень и доводим до готовности в духовке (180 градусов 15 минут).

Шаг 7. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!