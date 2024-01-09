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Куриные ножки

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Куриные ножки

Куриные ножки – это та часть куриной тушки, которая является самой популярной после филе. Однако если филе можно пересушить и запросто испортить, то с ножками этого можно не бояться, так как жир из кожицы, во время тепловой обработки, максимально пропитывает и насыщает соками мясо. Приготовить птицу можно множеством способов, например: натереть специями или замариновать, а затем отправить в духовой шкаф до готовности. Или же обвалять голени в панировочных сухарях и обжарить на раскаленном растительном масле до аппетитной корочки – выбор за вами!

Куриные ножки с хрустящей корочкой в духовке

Куриные ножки с хрустящей корочкой в духовке готовятся очень просто, ведь самое главное – это замариновать птицу в смеси пряностей и приправ, а затем выдержать необходимое время в духовке. Вуаля, идеальная курица готова для подачи, особенно в сочетании с любимым гарниром либо овощным салатом.

Куриные ножки

Ингредиенты –+4 порц.

  • Куриные ножки 5 шт.
  • Горчица 2 ч.л. (русская)
  • Чеснок 2 зуб.
  • Масло растительное 2 ст.л.
  • Паприка  по вкусу
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу

Шаги 60 мин.

  1. Куриные ножки

    Как вкусно приготовить куриные ножки? Снимаем шелуху с зубцов чеснока, ополаскиваем мясо и насухо промакиваем бумажными полотенцами.

  2. Куриные ножки

    Птицу складываем в глубокую емкость, солим и посыпаем паприкой с перцем – перемешиваем и оставляем на 15 минут при комнатной температуре.

  3. Куриные ножки

    Затем к птице выдавливаем чеснок и добавляем горчицу.

  4. Куриные ножки

    Активно перемешиваем составляющие, даем постоять еще 10 минут.

  5. Куриные ножки

    Жаропрочную форму промазываем растительным маслом и выкладываем полуфабрикаты в один слой.

  6. Куриные ножки

    Готовим куриные голени в разогретой духовке 45 минут при температуре в 180 градусов, периодически смазывая выделяющимся жиром.

  7. Куриные ножки

    Готовые ножки аккуратно извлекаем из духовки.

  8. Куриные ножки

    Сервируем и подаем. Приятного аппетита!

Куриные ножки, запеченные в духовке

Куриные ножки, запеченные в духовке, предварительно пропитанные ароматными травами и белым вином – это изысканное кушанье, которое томится в собственном соку. Такие ножки можно запросто предложить даже самым изощренным гостям и не переживать о том, что кто-то останется недоволен!

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Голени куриные – 1 кг.
  • Тимьян – 1,5 ст.л.
  • Вино белое сухое – 5 ст.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Горчица – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления маринада в пиалу наливаем необходимо количество сухого вина, туда же выдавливаем чеснок, крошим тимьян, выкладываем горчицу и соль – мешаем до получения однородной консистенции.

Куриные ножки

Шаг 2. Окунаем промытые ножки в ароматную смесь и затягиваем пленкой, убираем в холодильную камеру минимум на 2 часа.

Куриные ножки

Шаг 3. Противень устилаем большим листом фольги, выкладываем пропитанную добавками курицу.

Куриные ножки

Шаг 4. Оборачиваем фольгой и запекаем в духовке при 180 градусах 40-45 минут.

Куриные ножки

Шаг 5. Затем аккуратно снимаем верхний слой фольги и выдерживаем мясо в духовке до тех пор, пока не образуется румяная корочка.

Куриные ножки

Шаг 6. Приятного аппетита!

Куриные ножки

Куриные ножки на сковороде с хрустящей корочкой

Куриные голени на сковороде с хрустящей корочкой – это один из самых простых и вкусных способов приготовления птицы. Устоять перед нежной и тающей во рту мякотью, «спрятанной» под румяной и аппетитной корочкой просто невозможно. Поэтому заранее рекомендуем готовить побольше!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

  • Ножки куриные – 500 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса размораживаем курочку.

Куриные ножки

Шаг 2. Голени натираем солью и любимыми приправами – оставляем мариноваться на 30 минут.

Куриные ножки

Шаг 3. В толстостенной сковородке нагреваем растительное масло и выкладываем мясные сегменты.

Куриные ножки

Шаг 4. Жарим ножки на среднем нагреве по 10 минут с каждой стороны.

Куриные ножки

Шаг 5. Подаем, дополнив пастой либо картофельным пюре. Приятного аппетита!

Куриные ножки

Куриные ножки с картошкой в духовке

Куриные ножки с картошкой в духовке – это блюдо на скорую руку, которое любимо многими за его простоту и изысканный вкус. Благодаря совместному запеканию, ломтики картофеля насыщаются жиром, вытекающим из птицы, соответственно, кушанье получается очень сочным.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Картошка – 700 гр.
  • Голени куриные – 7 шт.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Горчица – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Паприка сладкая молотая – ½ ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Почистив картошку, промываем и нарезаем клубни кусочками.

Куриные ножки

Шаг 2. Птицу ополаскиваем и насухо промакиваем бумажными полотенцами, выкладываем к картофелю и присыпаем сладкой паприкой, черным перцем и солью, добавляем сметану и горчицу – перемешиваем.

Куриные ножки

Шаг 3. В форму пригодную для готовки в духовке, первым слоем выкладываем овощи, курицу кладем сверху.

Куриные ножки

Шаг 4. Отправляем форму в духовой шкаф, прогретый до 200 градусов, и запекаем первые 40 минут под крышкой, затем крышку убираем и готовим еще 15-20 минут.

Куриные ножки

Шаг 5. Раскладываем кушанье по тарелкам и трапезничаем. Приятного аппетита!

Куриные ножки

Куриные ножки в сметанном соусе

Куриные ножки в сметанном соусе – это нежное кушанье, которое прекрасно подходит для полноценного приема пищи, который придется по вкусу каждому. Из голеней можно приготовить множество яств, однако, обязательно попробуйте сочетание куриного мяса и сметаны – пальчики оближешь!

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Голени куриные – 4-5 шт.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Специи для курицы – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Птицу тщательно промываем и обсушиваем так, как удобно, перекладываем в миску.

Куриные ножки

Шаг 2. К курице натираем очищенные зубцы чеснока.

Куриные ножки

Шаг 3. Высыпаем приправу и соль.

Куриные ножки

Шаг 4. Дополняем маринад сметаной.

Куриные ножки

Шаг 5. Ингредиенты перемешиваем и настаиваем на протяжении получаса.

Куриные ножки

Шаг 6. Форму промазываем растительным маслом и выкладываем ножки.

Куриные ножки

Шаг 7. Запекаем курочку при 200 градусах около 40 минут, несколько раз смазывая соком со дна посуды.

Куриные ножки

Шаг 8. Перекладываем голени в тарелку, добавляем зелень и овощи – снимаем пробу. Приятного аппетита!

Куриные ножки

Куриные ножки в соевом соусе

Куриные ножки в соевом соусе – это кушанье на азиатский манер, которое приятно удивит вас своей пикантностью и легкой остротой, получаемой благодаря добавлению небольшого количества чеснока. Для баланса вкуса нам также понадобится немного майонеза и приправ.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Ножки куриные – 3 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Соус соевый – 1 ст.л.
  • Масло подсолнечное – 1 ст.л.
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Смесь перцев молотая – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо промываем и даем время обсохнуть, кладем в чашу и приправляем смесью перцев и солью.

Куриные ножки

Шаг 2. Добавляем измельченный чеснок.

Куриные ножки

Шаг 3. Выдавливаем к курице майонез.

Куриные ножки

Шаг 4. Подливаем соевый соус.

Куриные ножки

Шаг 5. Перемешиваем и выкладываем полуфабрикаты в форму, смазанную растительным маслом, накрываем фольгой. Готовим при 220 градусах полчаса, затем убираем фольгу и подрумяниваем птицу еще 15 минут.

Куриные ножки

Шаг 6. Приятного аппетита!

Куриные ножки

Куриные ножки в сливочном соусе с грибами

Куриные ножки в сливочном соусе с грибами – это изысканное горячее блюдо, которое поможет вам не только разнообразить привычный рацион и привнести в обычное меню нечто новое, но и скрасит праздничный стол, накрытый абсолютно по любому поводу.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Голени куриные – 800 гр.
  • Шампиньоны – 400 гр.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Вода – 250 мл.
  • Сливки – 150 мл.
  • Масло оливковое – 2 ст.л.
  • Вино белое сухое – 100 мл.
  • Горчица – 2 ст.л.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ставим сковородку на огонь и растапливаем сливочное масло, кладем ножки.

Куриные ножки

Шаг 2. Обжариваем до образования корочки со всех сторон и выкладываем в тарелку.

Куриные ножки

Шаг 3. В ту же огнеупорную сковороду забрасываем грибы, разрезанные на 4 части и чеснок, пропущенный через пресс – перемешиваем и жарим на среднем нагреве.

Куриные ножки

Шаг 4. Выливаем к шампиньонам воду и вино, дополняем компоненты горчицей.

Куриные ножки

Шаг 5. Соус доводим до кипения и убавляем пламя, подливаем сливки и томим еще 10 минут. Солим и перчим.

Куриные ножки

Шаг 6. Грибочки вместе с подливкой перемещаем в форму для запекания с высокими бортиками.

Куриные ножки

Шаг 7. Раскладываем румяную курицу и выпекаем в духовке около 20-25 минут при 180 градусах.

Куриные ножки

Шаг 8. Кушанье сервируем сразу же, как только достали из духовки. Готовьте и получайте удовольствие!

Куриные ножки

Запеченные куриные ножки в слоеном тесте

Запеченные куриные ножки в слоеном тесте – это оригинальное кушанье, которое можно подать как самостоятельно, так и дополнив различными гарнирами, которые вам нравятся. Перед тем, как обернуть мясо в полоски теста, голени необходимо обжарить на масле до аппетитной корочки.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Тесто слоеное – 100 гр.
  • Ножки куриные – 4 шт.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Специи для курицы – по вкусу.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса размораживаем тесто. Голени ополаскиваем и промакиваем бумажными полотенцами, натираем солью и приправой.

Куриные ножки

Шаг 2. На разогретом растительном масле быстро обжариваем голени вместе с очищенным чесноком, готовим до золотистости.

Куриные ножки

Шаг 3. Тесто комнатной температуры слегка раскатываем и разрезаем на длинные полоски шириной около трех сантиметров.

Куриные ножки

Шаг 4. Заготовки посыпаем специями.

Куриные ножки

Шаг 5. Оборачиваем птицу в полоски и выкладываем на противень, сдобренный сливочным маслом.

Куриные ножки

Шаг 6. Готовим полуфабрикаты в духовке 20 минут при температурной отметке в 160 градусов.

Куриные ножки

Шаг 7. Горячее блюдо подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Куриные ножки

Куриные ножки в майонезе

Куриные ножки в майонезе – это простое, но в то же время очень вкусное и сытное блюдо, которое мы будем готовить в мультиварке. И все, что требуется от кулинара – это замариновать курицу в смеси из белого соуса и специй, а также дождаться, пока она пропитается и насытится добавками.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Ножки куриные – 7 шт.
  • Майонез – 3 ст.л.
  • Соус соевый – 50 мл.
  • Паприка сладкая молотая – 2 щепотки.
  • Куркума – 2 щепотки.
  • Травы прованские – 1 щепотка.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные голени старательно промываем и обсушиваем при помощи бумажных полотенец.

Куриные ножки

Шаг 2. Сложив мясо в емкость, добавляем соевый соус и майонез.

Куриные ножки

Шаг 3. Высыпаем приправы и соль.

Куриные ножки

Шаг 4. Ингредиенты перемешиваем и оставляем для пропитки минимум на полчаса.

Куриные ножки

Шаг 5. Чашу мультиварки устилаем фольгой и промазываем тонким слоем растительного масла, перекладываем голени.

Куриные ножки

Шаг 6. Закрыв крышку, включаем программу «выпечка» на 40 минут. После звукового сигнала снимаем пробу. Приятного аппетита!

Куриные ножки

Хрустящие куриные ножки в панировочных сухарях

Хрустящие куриные ножки в панировочных сухарях – это невероятно аппетитное кушанье, перед которым невозможно устоять даже при соблюдении правильного питания. Обмакнув птицу в сухари и обжарив на масле, мы получаем ароматную закуску, которая хороша, как с пенными напитками, так и со свежими овощами либо соусами.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Голени куриные – 0,5 кг.
  • Сухари панировочные – 100 гр.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Мука – 100 гр.
  • Яйца – 2 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Приправы – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Куриные ножки

Шаг 2. Ополоснув ножки под струей воды, промакиваем салфетками и снимаем кожу.

Куриные ножки

Шаг 3. К птице отправляем приправы, соль и сметану – мешаем и затягиваем пленкой, отправляем в холод на 30 минут.

Куриные ножки

Шаг 4. В пиалу разбиваем яйца, слегка солим и расколачиваем до однородности.

Куриные ножки

Шаг 5. Погружаем птицу в яйца, а затем обваливаем в муке и панировочных сухарях.

Куриные ножки

Шаг 6. Быстро обжариваем полуфабрикаты во фритюре до образования корочки, а затем выкладываем на противень и доводим до готовности в духовке (180 градусов 15 минут).

Куриные ножки

Шаг 7. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Куриные ножки

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