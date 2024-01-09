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Культовое мясо по-французски: как приготовить любимое блюдо без духовки

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Культовое мясо по-французски: как приготовить любимое блюдо без духовки

Мясо по-французски одинаково хорошо подходит и к праздничному, и к обыденному столу. Немногие знают, но его можно приготовить даже без духовки.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

В этом рецепте используется свинина. Мясо получится сочным и нежным, а сырная корочка и грибы сделают его еще более аппетитным.

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Мясо по-французски на сковороде

  • Время: 35 минут
  • Порций: 3

Ингредиенты:
– 400 граммов свинины;
– соль, перец по вкусу;
– 1 столовая ложка подсолнечного масла;
– 1 луковица;
– 4 – 5 шампиньонов;
– 100 – 150 граммов сыра;
– крем-сыр по вкусу.

Приготовление:

  1. Свинину нарежьте кусочками, заверните в пищевую пленку и отбейте с обеих сторон кухонным молотком. Посолите и поперчите.
  2. В сковороде разогрейте подсолнечное масло на среднем огне.
  3. Лук нарежьте колечками, а грибы – небольшими кусочками. Сыр натрите на большой терке.
  4. На сковороду положите лук, а на него – мясо.
  5. Свинину смажьте крем-сыром и выложите на него шампиньоны и обычный сыр.
  6. Готовьте на небольшом огне под крышкой до готовности ориентировочно 15 – 20 минут.

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