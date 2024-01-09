ГлавнаяРецептыКультовое мясо по-французски: как приготовить любимое блюдо без духовки Культовое мясо по-французски: как приготовить любимое блюдо без духовки На чтение: 1 минута Мясо по-французски одинаково хорошо подходит и к праздничному, и к обыденному столу. Немногие знают, но его можно приготовить даже без духовки. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В этом рецепте используется свинина. Мясо получится сочным и нежным, а сырная корочка и грибы сделают его еще более аппетитным. Стоит попробовать Главное – не проглотите язык: как сделать обычный картофель блюдом на миллион Мясо по-французски на сковороде Время: 35 минут Порций: 3 Ингредиенты: – 400 граммов свинины; – соль, перец по вкусу; – 1 столовая ложка подсолнечного масла; – 1 луковица; – 4 – 5 шампиньонов; – 100 – 150 граммов сыра; – крем-сыр по вкусу. Приготовление: Свинину нарежьте кусочками, заверните в пищевую пленку и отбейте с обеих сторон кухонным молотком. Посолите и поперчите. В сковороде разогрейте подсолнечное масло на среднем огне. Лук нарежьте колечками, а грибы – небольшими кусочками. Сыр натрите на большой терке. На сковороду положите лук, а на него – мясо. Свинину смажьте крем-сыром и выложите на него шампиньоны и обычный сыр. Готовьте на небольшом огне под крышкой до готовности ориентировочно 15 – 20 минут. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить салат из свеклы и соленых огурцов. Это очень вкусно! Поделитесь с друзьями