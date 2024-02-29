Пожалуй, только этот десерт сумел справиться с, казалось бы, невыполнимой миссией: он затмил вкус знаменитого медовика. Кто бы мог подумать! Медовый торт с молочным кремом произвел настоящий фурор.

Его рассыпчатые коржи и нежная начинка — изумительная комбинация. А если вы еще смажете готовый десерт простым в приготовлении кремом на основе вареной сгущенки, угощение будет выше всяких похвал.

Как вкусно приготовить нарядный медовый торт с молочным кремом

Чтобы сделать роскошный ванильный крем, следует купить сухую смесь для пудинга. Она есть практически в каждом магазине. Вам понадобится 2 пакетика порошка (по 40 г каждый). Добавив пудинг в молоко, вы сделаете крем с насыщенным ванильным ароматом и безумно нежным вкусом.

Ингредиенты

Пшеничная мука3 стак. Сахарная пудра0,5 стак. Сливочное масло370 г Яйцо2 шт. Мёд2 ст. л. Сода1 ч. л. Молоко750 мл Ванильный пудинг80 г Сахар2 ст. л. Сгущенное молоко вареное200 г

Приготовление

Готовим медовые коржи. В глубокую емкость всыпаем пшеничную муку и сахарную пудру. Добавляем 120 г сливочного масла. Перетираем все ингредиенты до состояния крошки.В полученную смесь вбиваем яйца. Добавляем соду и растопленный мёд. Замешиваем однородное тесто. Разделяем его на 2 равные части.Каждую половину медового теста равномерно распределяем по дну 2 форм для выпекания, которые застелены пергаментом. Отправляем коржи на 20 минут в разогретый до 180 градусов духовой шкаф. Готовим молочно-ванильный крем. В небольшую миску высыпаем содержимое 2 пакетиков пудинга. Заливаем всё 1 стак. молока. Хорошенько перемешиваем.Берем сотейник с толстым дном. Вливаем в него оставшееся молоко. Всыпаем сахар. Доводим содержимое сотейника до кипения. Вливаем молоко с ванильным пудингом. Активно перемешиваем содержимое сотейника. Варим крем до его загустения. Затем перекладываем полученную массу в емкость. Накрываем ее пищевой пленкой в контакт. Оставляем крем до полного остывания при комнатной температуре.В отдельной емкости взбиваем 200 г размягченного сливочного масла до пышности. Постепенно добавляем к нему остывший пудинг. Взбиваем всё до однородной пышной массы, используя миксер.Готовим второй крем. В другой миске взбиваем 50 г размягченного сливочного масла с вареным сгущенным молоком, постепенно его добавляя.Выкладываем остывший медовый корж на блюдо. Сверху помещаем ванильный крем. Равномерно его распределяем. Затем выкладываем второй корж. Слегка его прижимаем. Смазываем верх десерта кремом, приготовленным на основе сгущенного молока. Ровняем его. Отправляем десерт на 5–6 часов в холодильник для стабилизации кремов.

Украсить верх медового торта можно с помощью миндальных хлопьев. Также для этой цели подойдет и молочный шоколад. Растопите его. Затем с помощью шоколада сделайте красивый узор на десерте. Выйдет эффектно!