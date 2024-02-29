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Медовый торт с молочным кремом

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Медовый торт с молочным кремом

Пожалуй, только этот десерт сумел справиться с, казалось бы, невыполнимой миссией: он затмил вкус знаменитого медовика. Кто бы мог подумать! Медовый торт с молочным кремом произвел настоящий фурор.

Его рассыпчатые коржи и нежная начинка — изумительная комбинация. А если вы еще смажете готовый десерт простым в приготовлении кремом на основе вареной сгущенки, угощение будет выше всяких похвал.

Как вкусно приготовить нарядный медовый торт с молочным кремом

Чтобы сделать роскошный ванильный крем, следует купить сухую смесь для пудинга. Она есть практически в каждом магазине. Вам понадобится 2 пакетика порошка (по 40 г каждый). Добавив пудинг в молоко, вы сделаете крем с насыщенным ванильным ароматом и безумно нежным вкусом.

Ингредиенты

Пшеничная мука3 стак. Сахарная пудра0,5 стак. Сливочное масло370 г Яйцо2 шт. Мёд2 ст. л. Сода1 ч. л. Молоко750 мл Ванильный пудинг80 г Сахар2 ст. л. Сгущенное молоко вареное200 г

Приготовление

    Готовим медовые коржи. В глубокую емкость всыпаем пшеничную муку и сахарную пудру. Добавляем 120 г сливочного масла. Перетираем все ингредиенты до состояния крошки.В полученную смесь вбиваем яйца. Добавляем соду и растопленный мёд. Замешиваем однородное тесто. Разделяем его на 2 равные части.Каждую половину медового теста равномерно распределяем по дну 2 форм для выпекания, которые застелены пергаментом. Отправляем коржи на 20 минут в разогретый до 180 градусов духовой шкаф.

    Медовый торт с молочным кремом

    Готовим молочно-ванильный крем. В небольшую миску высыпаем содержимое 2 пакетиков пудинга. Заливаем всё 1 стак. молока. Хорошенько перемешиваем.Берем сотейник с толстым дном. Вливаем в него оставшееся молоко. Всыпаем сахар. Доводим содержимое сотейника до кипения. Вливаем молоко с ванильным пудингом. Активно перемешиваем содержимое сотейника.

    Медовый торт с молочным кремом

    Варим крем до его загустения. Затем перекладываем полученную массу в емкость. Накрываем ее пищевой пленкой в контакт. Оставляем крем до полного остывания при комнатной температуре.В отдельной емкости взбиваем 200 г размягченного сливочного масла до пышности. Постепенно добавляем к нему остывший пудинг. Взбиваем всё до однородной пышной массы, используя миксер.Готовим второй крем. В другой миске взбиваем 50 г размягченного сливочного масла с вареным сгущенным молоком, постепенно его добавляя.Выкладываем остывший медовый корж на блюдо. Сверху помещаем ванильный крем. Равномерно его распределяем. Затем выкладываем второй корж. Слегка его прижимаем.

    Медовый торт с молочным кремом

    Смазываем верх десерта кремом, приготовленным на основе сгущенного молока. Ровняем его. Отправляем десерт на 5–6 часов в холодильник для стабилизации кремов.

Украсить верх медового торта можно с помощью миндальных хлопьев. Также для этой цели подойдет и молочный шоколад. Растопите его. Затем с помощью шоколада сделайте красивый узор на десерте. Выйдет эффектно!

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