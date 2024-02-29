Мой ходовой пирог на каждый день. Любимый рецепт: побил все рекорды по скорости приготовления

Яблочные пироги — это одна из самых первых фруктовых выпечек в истории человечества. Дело в том, что яблоки всегда были доступным фруктом для большого количества народов. Поэтому с яблоками люди постоянно ставили кулинарные эксперименты.

Выпечка с яблоками получилась отменной. По этой причине сейчас насчитывается более 10.000 рецептов пирогов с яблочной начинкой.

В США первые переселенцы питались часто одними лишь яблочными пирогами. Поэтому такой пирог — национальное блюдо в Америке.

Расскажем, как сделать вкусный и необычный яблочный пирог.

Ингредиенты теста для яблочного пирога:

Мука — 300 г;

Сахар — 2 ст.л.;

Разрыхлитель — 1 ч.л.;

Соль — щепотка;

Сливочное масло — 150 г;

Кефир — 100 г.

Ингредиенты для начинки:

Яблоко — 4 шт.;

Яйцо — 1 шт.;

Сахар — 150 г;

Сметана — 300 г;

Мука — 60 г.

Приготовление яблочного пирога:

Просеиваем в глубокую тару муку, смешиваем с сахаром, разрыхлителем и солью. Кладем в сыпучие продукты мягкое сливочное масло, руками разминаем его.

Вливаем к сливочной смеси кефир и замешиваем мягкое слегка липкое тесто. Собираем тесто в колобок, накрываем целлофаном и оставляем на 15-20 минут.

В это время для начинки очищаем яблоки, избавляем от семенных коробочек. Нарезаем яблоки мелкими кусочками.

Смешиваем яйцо с сахаром и сметаной, просеиваем в массу муку.

Смазываем форму для выпечки сливочным маслом.

Выкладываем тесто в форму, покрываем им дно и бортики. Выкладываем в полость из теста сперва яблочные кусочки, а затем выливаем крем.

Распределяем крем по поверхности пирога. Выпекаем пирог при 180 градусах 35-40 минут.

После приготовления пирогу нужно дать слегка остыть. Получается вкусный пирог с большим количеством начинки.