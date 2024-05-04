Описание приготовления:
Для изготовления мерцающих яиц можно взять любое красное сладкое вино. Именно сладкое вино, ведь винные кристаллики и сахар делают этот эффект. В зависимости от сорта вина цвет яиц будет разный. При варки яиц лучше всего открыть окна, так как будет довольно сильный запах вина.
Назначение: На праздничный стол / Пасха Основной ингредиент: Яйца
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 6 Штук
- Вино красное 500 Миллилитров (сладкое)
Количество порций 6
Калорийность
115 ккал
Калорийность
5 г
Белки
4 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мерцающие яйца в вине на Пасху»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мерцающих яиц в красном вине.
Яйца тщательно вымойте и выложите в кастрюлю с толстым дном.
Влейте в кастрюлю красное вино, чтобы яйца были полностью покрыты. Поставьте на медленный огонь и доведите до кипения. Варите на медленном огне в течение 10-15 минут. Закройте кастрюлю крышкой и оставьте яйца на 8-12 часов.
Готовые яйца достаньте из вина, выложите на салфетку и дайте им полностью высохнуть.
Вот таким бархатом покрываются яйца и имеют мерцание. Только учтите, что от постоянного прикосновения напыление осыпается.
С праздником Светлой Пасхи!