Описание приготовления:

Для изготовления мерцающих яиц можно взять любое красное сладкое вино. Именно сладкое вино, ведь винные кристаллики и сахар делают этот эффект. В зависимости от сорта вина цвет яиц будет разный. При варки яиц лучше всего открыть окна, так как будет довольно сильный запах вина.

Назначение: На праздничный стол / Пасха Основной ингредиент: Яйца

Состав / Ингредиенты:

Яйца 6 Штук

Вино красное 500 Миллилитров (сладкое)

Количество порций 6

Калорийность

115 ккал

Калорийность

5 г

Белки

4 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мерцающие яйца в вине на Пасху»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мерцающих яиц в красном вине.

Яйца тщательно вымойте и выложите в кастрюлю с толстым дном.

Влейте в кастрюлю красное вино, чтобы яйца были полностью покрыты. Поставьте на медленный огонь и доведите до кипения. Варите на медленном огне в течение 10-15 минут. Закройте кастрюлю крышкой и оставьте яйца на 8-12 часов.

Готовые яйца достаньте из вина, выложите на салфетку и дайте им полностью высохнуть.

Вот таким бархатом покрываются яйца и имеют мерцание. Только учтите, что от постоянного прикосновения напыление осыпается.

С праздником Светлой Пасхи!