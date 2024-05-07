Мгновенный салат. Идеальная закуска для пикников: весь секрет заправке

История огурцов насчитывает несколько тысячелетий. Родиной огурцов считают Индию, где до сих пор встречаются их дикие родственники.

В Библии упоминается, что огурцы выращивались в Древнем Египте. В Европу огурцы попали благодаря завоеваниям древними греками юго-восточной Азии. Греки оценили полезные свойства огурцов и стали активно их культивировать.

Из Греции огурцы распространились по всему Средиземноморью. Изначально огурцы были едой для привилегированных сословий. Позднее они распространились среди простого народа. Сегодня огурцы выращивают во всём мире, и они стали привычным и доступным продуктом. Приготовим незамысловатый салат из огурцов.

Ингредиенты:

Огурцы — 300 г;

Соль — 1/3 ч.л.;

Чеснок — 2 зубчика;

Острый перец — щепотка;

Кунжут — 1 ч.л.;

Растительное масло — 1 ст.л.;

Сахар — 1/2 ч.л.;

Яблочный уксус — 1/2 ч.л.;

Соевый соус — 1 ч.л.;

Зеленый лук — пучок.

Приготовление салата из огурцов:

Крестовым образом очищаем огурцы от кожуры, нарезаем вдоль надвое. Удаляем из огурцов семечки, нарезаем небольшим кубиком и солим.

Оставляем огурцы в холодильнике на 10 минут. В это время шинкуем мелко чеснок, смешиваем его с острым перцем и кунжутом.

Разогреваем растительное масло и заливаем им чесночную смесь.

Высыпаем в заправку сахар, вливаем яблочный уксус и соевый соус, перемешиваем. Шинкуем зеленый лук, избавляемся от лишней влаги в огурцах при помощи бумажного полотенца.

Смешиваем огурцы с луком, заправляем смесью чеснока, масла и соуса, перемешиваем.

Получается необычный, при этом бюджетный салат.

Можно убрать из рецепта острый перец, если не нравятся острые блюда.