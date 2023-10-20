Рецепт: Винегрет «Нежный» — С зелёным горошком

Ингредиенты:

картофель — 300 гр;

свекла — 300 гр;

морковь — 200 гр;

огурцы маринованные — 200 гр;

зеленый горошек — 1 банка;

капуста квашеная — 200 гр;

масло подсолнечное — 2 ст.л;

лимонный сок — 1 ст.л.;

черный перец молотой — по вкусу

Способ приготовления: Осень — отличная пора приготовить полезные салатики из свежего урожая. Винегрет я считаю салатом осенне-зимним:)

Мне нравится вариант классического винегрета с добавлением зеленого горошка- салат получается более нежным на мой вкус.

Для приготовления нам понадобятся отварные овощи — свекла, картофель, морковь.

Маринованные огурчики, зеленый горошек и квашенная капуста.

Для заправки растительное масло и сок лимона по желанию, перец черный или смесь перцев.

Все ингредиенты в идеале режем одинаковыми кубиками:

Овощи отварные чистим и тоже режем кубиками

Добавляем баночку зеленого горошка и горсточку квашенной капусты:

Заправляем растительным (оливковым) маслом 2 ст. ложки и 1 ст. ложка лимонного сока (сока лайма) свежего или консервированного.

Остаётся лишь перемешать и можно подавать к столу.

Для насыщенного свекольного цвета можно дать салату настояться пару часиков, так будет еще вкуснее и красивее.

Приятного аппетита!

Новых кулинарных открытий Вам, но и не забывайте про старенькие, но полезные и актуальные рецепты наших бабушек!

Время приготовления: 20 мин.