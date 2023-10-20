Рецепт: Винегрет «Нежный» — С зелёным горошком

Ингредиенты:
картофель — 300 гр;
свекла — 300 гр;
морковь — 200 гр;
огурцы маринованные — 200 гр;
зеленый горошек — 1 банка;
капуста квашеная — 200 гр;
масло подсолнечное — 2 ст.л;
лимонный сок — 1 ст.л.;
черный перец молотой — по вкусу
Способ приготовления: Осень — отличная пора приготовить полезные салатики из свежего урожая. Винегрет я считаю салатом осенне-зимним:)
Мне нравится вариант классического винегрета с добавлением зеленого горошка- салат получается более нежным на мой вкус.
Для приготовления нам понадобятся отварные овощи — свекла, картофель, морковь.
Маринованные огурчики, зеленый горошек и квашенная капуста.
Для заправки растительное масло и сок лимона по желанию, перец черный или смесь перцев.
Все ингредиенты в идеале режем одинаковыми кубиками:
Овощи отварные чистим и тоже режем кубиками
Добавляем баночку зеленого горошка и горсточку квашенной капусты:
Заправляем растительным (оливковым) маслом 2 ст. ложки и 1 ст. ложка лимонного сока (сока лайма) свежего или консервированного.
Остаётся лишь перемешать и можно подавать к столу.
Для насыщенного свекольного цвета можно дать салату настояться пару часиков, так будет еще вкуснее и красивее.
Приятного аппетита!
Новых кулинарных открытий Вам, но и не забывайте про старенькие, но полезные и актуальные рецепты наших бабушек!
Время приготовления: 20 мин.