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Рецепт: Винегрет «Нежный» — С зелёным горошком

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Рецепт: Винегрет «Нежный» — С зелёным горошком

Ингредиенты:
картофель — 300 гр;
свекла — 300 гр;
морковь — 200 гр;
огурцы маринованные — 200 гр;
зеленый горошек — 1 банка;
капуста квашеная — 200 гр;
масло подсолнечное — 2 ст.л;
лимонный сок — 1 ст.л.;
черный перец молотой — по вкусу
Способ приготовления: Осень — отличная пора приготовить полезные салатики из свежего урожая. Винегрет я считаю салатом осенне-зимним:)

Мне нравится вариант классического винегрета с добавлением зеленого горошка- салат получается более нежным на мой вкус.

Для приготовления нам понадобятся отварные овощи — свекла, картофель, морковь.
Маринованные огурчики, зеленый горошек и квашенная капуста.

Для заправки растительное масло и сок лимона по желанию, перец черный или смесь перцев.

Все ингредиенты в идеале режем одинаковыми кубиками:

Рецепт: Винегрет "Нежный" - С зелёным горошком

Овощи отварные чистим и тоже режем кубиками

Рецепт: Винегрет "Нежный" - С зелёным горошком

Добавляем баночку зеленого горошка и горсточку квашенной капусты:

Рецепт: Винегрет "Нежный" - С зелёным горошком

Заправляем растительным (оливковым) маслом 2 ст. ложки и 1 ст. ложка лимонного сока (сока лайма) свежего или консервированного.

Рецепт: Винегрет "Нежный" - С зелёным горошком

Остаётся лишь перемешать и можно подавать к столу.

Для насыщенного свекольного цвета можно дать салату настояться пару часиков, так будет еще вкуснее и красивее.

Приятного аппетита!

Рецепт: Винегрет "Нежный" - С зелёным горошком

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Время приготовления: 20 мин.

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