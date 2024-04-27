Мягче пуха: рецепт нежнейших пасхальных куличей от Валерия Пономаря

С такими куличами придется повозиться, но результат превзойдет все ожидания!
Если вы еще не определились, какой кулич испечь на Пасху, чтобы порадовать себя и близких ароматной и нежной выпечкой, обратите внимание на рецепт, который предлагает известный одесский кулинарный блогер Валерий Пономарь. Мягчайший шоколадный кулич с легким ароматом лимона и ванили станет хитом пасхальных праздников.
Пасхальный кулич
Ингредиенты на 4 шт. среднего размера:
- молоко – 190 мл;
- мука пшеничная – 450 гр;
- мед – 25 гр;
- дрожжи прессованные – 25 гр;
- ванилин – 3 гр;
- шоколад – 100 гр;
- яйцо – 8 шт (желтки);
- сливочное масло – 180 гр;
- сахар – 150 гр;
- цедра 1 апельсина
- цедра половины лимона;
- коньяк – 2 ст. л.
Для глазури:
- белок – 100 гр;
- сахарная пудра – 200 гр;
- сок лимона – 1 ч. л.
Способ приготовления:
В молоко, нагретое до 40 градусов, добавить дрожжи и мед, дать 30 минут активироваться.
В другой миске смешать муку с сухими ингредиентами.
Активированные дрожи с молоком смешать с желтками, постепенно полученную смесь добавить к муке и замесить тесто. Туда же ввести сливочное масло. Убрать тесто на расстойку, пока оно не увеличится в три раза.
Поднявшееся тесто опять вымесить и добавить шоколад. Дать ему подойти 2-3 раза, вымешивая.
Готовое тесто выложить в бумажные формы на треть от их высоты.
Нагреть духовку до 30 градусов и поставить туда куличи на час. Затем разогреть ее до 180 градусов, включить конвекцию и поставить на самое нижнее положение.
Выпекать 20-25 минут. Готовность выпечки проверить деревянной шпажкой: при протыкании куличей она должна остаться сухой
Для глазури смешать белки, сахарную пудру и сок лимона, взбить миксером до стоячих пиков.
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