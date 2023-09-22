Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить сушеную капусту. Кроме соли можно также добавить для вкуса щепотку сахара. Капусту лучше выбирайте позднеспелых сортов. Готовую сушеную капусту храните в плотно закрывающихся стеклянных или пластиковых емкостях.

Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Белокочанная капуста Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Капуста белокочанная 500 Грамм

Соль 1/2 Чайных ложки

Количество порций 5

Калорийность

37 ккал

Калорийность

2 г

Белки

1 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сушеная капуста»

Подготовьте ингредиенты.

Капусту тонко нашинкуйте. По желанию добавьте немного соли и перемешайте.

Выложите капусту на решетку от сушилки равномерным слоем толщиной примерно 0,5 см.

Сушите капусту 6-8 часов до полного высыхания. Лотки сушилки периодически меняйте местами, чтобы капуста равномерно просохла.

Сушеная капуcта готова!