Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить сушеную капусту. Кроме соли можно также добавить для вкуса щепотку сахара. Капусту лучше выбирайте позднеспелых сортов. Готовую сушеную капусту храните в плотно закрывающихся стеклянных или пластиковых емкостях.
Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Белокочанная капуста Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Капуста белокочанная 500 Грамм
- Соль 1/2 Чайных ложки
Количество порций 5
Калорийность
37 ккал
Калорийность
2 г
Белки
1 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сушеная капуста»
Подготовьте ингредиенты.
Капусту тонко нашинкуйте. По желанию добавьте немного соли и перемешайте.
Выложите капусту на решетку от сушилки равномерным слоем толщиной примерно 0,5 см.
Сушите капусту 6-8 часов до полного высыхания. Лотки сушилки периодически меняйте местами, чтобы капуста равномерно просохла.
Сушеная капуcта готова!