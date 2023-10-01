Мягкие и вкусные пирожки с квашеной капустой: пошаговый рецепт

Такие пирожки на столе долго не задержатся. Они получаются мягкими и очень аппетитными.

Пирожки – лучший перекус на все случаи жизни. Их можно брать в школу, на работу или на прогулку. Поэтому когда они появляются на столе, то чаще всего так же быстро исчезают, поскольку вкусных пирожков много не бывает. Рекомендуем вам приготовить невероятные пирожки с квашеной капустой по рецепту из блога «Рецепты каждый день», чтобы порадовать и себя, и близких вкусной выпечкой.

Пирожки с квашеной капустой

Ингредиенты:

молоко — 150 мл. + 2 ч. л;

сахар — 1 ст. л;

сухие дрожжи — 0,5 ч. л;

сливочное масло — 50 гр;

яйцо — 2 шт;

соль — 1/3 ч. л.

сметана — 100 гр;

мука — 500 гр.

Для начинки:

капуста квашеная — 700 гр;

лук — 1 шт;

растительное масло — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Молоко смешать с сахаром и дрожжами. Сливочное масло взбить вместе с яйцом, солью и сметаной. Муку просеять, влить в нее жидкие ингредиенты и замесить тесто.

Миску смазать растительным маслом, выложить в нее тесто, его тоже смазать маслом. Оставить на час.

Капусту измельчить, лук почистить и мелко нарезать, подрумянить его на сковородке. Добавить туда же капусту и обжаривать ее 10 минут.

Готовое тесто разделить на части, скатать в шарики, а затем раскатать в лепешку. В центр выложить начинку и залепить края.

Противень смазать масло, выложить на него пирожки швом вниз, прикрыть салфеткой и оставить на 10 минут. Затем пирожки смазать яйцом с молоком и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

Ранее Фокус писал, как приготовить идеальное тесто для пирожков.