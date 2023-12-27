Сельдь пряного посола по ГОСТу

Мои родители порой вспоминают, особенно в праздничные дни, как скудно выглядели их трапезы в студенчестве. Нет-нет, они не жалуются! С ностальгией рассказывают о запеченной картошке-корабликах, квашеных помидорах, переданных добрыми родственниками из деревни, и закусках с рынка. Папа говорит, что любил выбирать в бочке сельдь пряного посола: самую красивую, чтобы угодить маме.

По словам родителей, селедка в те времена была знатной: доступный продукт для народа. Нежное филе буквально таяло во рту. Мол, сейчас такой рыбки не найти даже в дорогих супермаркетах. А я подсуетилась и отыскала оригинальный рецепт закуски. Теперь порадую близких ностальгическим блюдом на Новый год!

Как приготовить сельдь пряного посола

Данное количество воды и специй рассчитано на 2 рыбные тушки средних размеров. Рекомендую покупать свежезамороженную сельдь, поскольку свежую всё равно придется замораживать. Ведь только обработка при низкой температуре способна избавить рыбу от паразитов.

Ингредиенты

Сельдь свежемороженная700 г Вода1 л Гвоздика0,75 г Кориандр1 г Корица1 г Лавровый лист3 шт. Мята15 г Перец душистый5 шт. Черный перец (горошком)6 шт. Перец чили0,5 г Сахар20 г Соль90 г Мускатный орех1 г

Приготовление

Рыбные тушки полностью разморозьте и тщательно вымойте. Удалите им головы, хвосты и плавники. Далее выпотрошите рыбу, бумажными салфетками удалите кровь и пленки внутри. Снова хорошенько промойте рыбу. Отвесьте необходимое количество специй, соли и сахара. Вскипятите в кастрюле воду, пересыпьте в нее все сухие ингредиенты. Проварите маринад до 5 минут, а потом полностью остудите. Можно поставить кастрюлю в холодную воду.Рыбу переложите в пластиковую емкость по размеру, залейте ее маринадом. Последний должен полностью покрывать тушки. Закройте емкость крышкой и отправьте в холодильник минимум на 4 дня.

По истечении данного времени у вас получится пряная слабосоленая сельдь, которую можно с гордостью подавать к праздничному столу. Для красоты края со стороны голову рекомендую обрезать. Также можете удалить кожуру рыбы, чтобы филе было легче есть. Понравился рецепт? Сохраняйте его к грядущим праздникам!