Беру 3 яблока и кефир. Это лучшие оладьи которые я пробовала

Существует ли в мире человек, который не любит оладьи? Эти мягкие пышные и сладкие лепешки пробовал, наверное, каждый. Однако, не все знают, какой долгий путь прошли оладьи для того, чтобы стать признанным блюдом.

Дело в том, что изначально оладьи — крестьянская еда. Лишь спустя некоторое время оладьи стали встречаться на столах высшего общества.

Сейчас оладьи — это незамысловатый быстрый завтрак. Расскажем о том, как приготовить яблочные оладьи.

Ингредиенты для яблочных оладий:

яблоки — 3 шт.;

кефир — 250 г;

сахар — 4 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

растительное масло — 4 ст. л.;

мука — 300 г;

разрыхлитель — 2 ч. л.

Приготовление яблочных оладий:

Очищаем пару яблок от кожуры и семенных коробочек, делим каждое на две части.

В миску с кефиром высыпаем сахар, разбиваем яйца и тщательно перемешиваем.

В смесь из кефира и яиц вливаем растительное масло, высыпаем муку, замешиваем однородное тесто. В тесто высыпаем разрыхлитель и заново перемешиваем.

Натираем на крупных резцах терки яблоки в тесто, перемешиваем.

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем по ложке теста на поверхность.

Обжариваем на среднем огне оладьи с одной стороны. В это время очищаем одно оставшееся яблоко и делим на тонкие дольки. Пару долек выкладываем на не обжаренную поверхность оладий, а затем переворачиваем их.

Обжариваем поверхность с яблочными дольками до золотистого цвета.

После приготовления яблочные оладьи посыпаем сахарной пудрой.

Получаются очень яблочные мягкие оладьи для завтрака.