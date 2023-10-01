Беру 3 яблока и кефир. Это лучшие оладьи которые я пробовала

Существует ли в мире человек, который не любит оладьи? Эти мягкие пышные и сладкие лепешки пробовал, наверное, каждый. Однако, не все знают, какой долгий путь прошли оладьи для того, чтобы стать признанным блюдом.
Дело в том, что изначально оладьи — крестьянская еда. Лишь спустя некоторое время оладьи стали встречаться на столах высшего общества.
Сейчас оладьи — это незамысловатый быстрый завтрак. Расскажем о том, как приготовить яблочные оладьи.
Ингредиенты для яблочных оладий:
- яблоки — 3 шт.;
- кефир — 250 г;
- сахар — 4 ст. л.;
- яйца — 2 шт.;
- растительное масло — 4 ст. л.;
- мука — 300 г;
- разрыхлитель — 2 ч. л.
Приготовление яблочных оладий:
Очищаем пару яблок от кожуры и семенных коробочек, делим каждое на две части.
В миску с кефиром высыпаем сахар, разбиваем яйца и тщательно перемешиваем.
В смесь из кефира и яиц вливаем растительное масло, высыпаем муку, замешиваем однородное тесто. В тесто высыпаем разрыхлитель и заново перемешиваем.
Натираем на крупных резцах терки яблоки в тесто, перемешиваем.
В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем по ложке теста на поверхность.
Обжариваем на среднем огне оладьи с одной стороны. В это время очищаем одно оставшееся яблоко и делим на тонкие дольки. Пару долек выкладываем на не обжаренную поверхность оладий, а затем переворачиваем их.
Обжариваем поверхность с яблочными дольками до золотистого цвета.
После приготовления яблочные оладьи посыпаем сахарной пудрой.
Получаются очень яблочные мягкие оладьи для завтрака.