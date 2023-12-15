Пельмени больше не леплю. Готовлю всё проще и вкуснее: теперь это любимое блюдо мужа

Все знают такое замечательное блюдо как пельмени. Однако, помимо популярных пельменей есть еще вареники. Их также, как и пельмени можно готовить с разными начинками, отличается лишь форма и некоторые компоненты в составе теста. По какой причине вареники не стали такими же известными как пельмени — большой вопрос.

Если судить по статистике продаваемости, есть предположение, что пельмени покупают также иностранцы. Мимо вареников многие проходят мимо как раз из-за формы. Но, это не делает вареники менее вкусными, чем пельмени. Главное, правильно приготовить блюдо. От покупных аналогов вареников лучше отказаться, так как они пресные и не сочные.

Приготовим домашние вареники с мясом.

Ингредиенты для вареников:

кипяток — 250 мл;

сливочное масло — 3 ст.л.;

мука — 550 г;

соль — ч.л.;

яйцо — 2 шт.;

фарш — 350 г;

лук — 4 шт.;

капуста — 700 г;

квашенная капуста — 600 г;

растительное масло — 3 ст.л.;

картофель — 6 шт.

Приготовление вареников:

В кипяток вливаем растопленное сливочное масло и слегка перемешиваем. Высыпаем в кипяток муку, соль, добавляем яйца и начинаем лопаткой замешивать тесто.

Как только кипяток остынет, замешиваем эластичное и мягкое тесто руками, формируем колобок.

Оставляем колобок под крышкой на 20 минут в тепле.

Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, шинкуем капусту и мелко режем квашеную капусту. В сковороде с растительным маслом обжариваем лук. К луку добавляем квашенную и обычную капусту, перемешиваем.

Готовим капусту до того момента, пока не выпарится влага. Обжариваем капусту со специями, а потом оставляем остывать. Смешиваем остывшую капусту с фаршем.

Отдельно отвариваем очищенный картофель. Превращаем картофель в пюре, смешиваем с солью и паприкой, добавляем ложку сливочного масла.

Делим тесто на две равные части, формируем колобки. Раскатываем каждый колобок в пласт средней тонкости, кружкой создаем небольшие лепешки.

В каждую лепешку кладем по ложке начинки — капустной или картофельной, защипываем края.

Отвариваем вареники в соленой воде с добавлением растительного масла. Вареники под крышкой варятся примерно 8 минут.

В результате получаются сочные вкусные вареники из нескольких видов начинки. Подавать вареники следует с ложкой сливочного масла в тарелке.