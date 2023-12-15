Пельмени больше не леплю. Готовлю всё проще и вкуснее: теперь это любимое блюдо мужа

Все знают такое замечательное блюдо как пельмени. Однако, помимо популярных пельменей есть еще вареники. Их также, как и пельмени можно готовить с разными начинками, отличается лишь форма и некоторые компоненты в составе теста. По какой причине вареники не стали такими же известными как пельмени — большой вопрос.
Если судить по статистике продаваемости, есть предположение, что пельмени покупают также иностранцы. Мимо вареников многие проходят мимо как раз из-за формы. Но, это не делает вареники менее вкусными, чем пельмени. Главное, правильно приготовить блюдо. От покупных аналогов вареников лучше отказаться, так как они пресные и не сочные.
Приготовим домашние вареники с мясом.
Ингредиенты для вареников:
- кипяток — 250 мл;
- сливочное масло — 3 ст.л.;
- мука — 550 г;
- соль — ч.л.;
- яйцо — 2 шт.;
- фарш — 350 г;
- лук — 4 шт.;
- капуста — 700 г;
- квашенная капуста — 600 г;
- растительное масло — 3 ст.л.;
- картофель — 6 шт.
Приготовление вареников:
В кипяток вливаем растопленное сливочное масло и слегка перемешиваем. Высыпаем в кипяток муку, соль, добавляем яйца и начинаем лопаткой замешивать тесто.
Как только кипяток остынет, замешиваем эластичное и мягкое тесто руками, формируем колобок.
Оставляем колобок под крышкой на 20 минут в тепле.
Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, шинкуем капусту и мелко режем квашеную капусту. В сковороде с растительным маслом обжариваем лук. К луку добавляем квашенную и обычную капусту, перемешиваем.
Готовим капусту до того момента, пока не выпарится влага. Обжариваем капусту со специями, а потом оставляем остывать. Смешиваем остывшую капусту с фаршем.
Отдельно отвариваем очищенный картофель. Превращаем картофель в пюре, смешиваем с солью и паприкой, добавляем ложку сливочного масла.
Делим тесто на две равные части, формируем колобки. Раскатываем каждый колобок в пласт средней тонкости, кружкой создаем небольшие лепешки.
В каждую лепешку кладем по ложке начинки — капустной или картофельной, защипываем края.
Отвариваем вареники в соленой воде с добавлением растительного масла. Вареники под крышкой варятся примерно 8 минут.
В результате получаются сочные вкусные вареники из нескольких видов начинки. Подавать вареники следует с ложкой сливочного масла в тарелке.