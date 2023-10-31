Мясной пирог с тыквой в духовке

Добавить в начинку для пирога свежую тыкву, помимо классической комбинации курицы и картошки, было правильным решением. Блюдо вышло настолько вкусным и ароматным, что невозможно передать словами! Пока еще на рынке можно купить эту рыжую красавицу, испеките сытный мясной пирог с тыквой. Вы не пожалеете!

В качестве основы следует замесить простое кефирное тесто. Использовать дрожжи во время его приготовления не нужно. Одной чайной ложки разрыхлителя и неполной ложки соды будет достаточно, чтобы тесто получилось пышным и нежным.

Как испечь питательный мясной пирог с тыквой

Сделайте блюдо еще более аппетитным. Для этого перед отправкой пирога в духовку присыпьте его верх кунжутными или льняными семечками. Тогда он будет иметь изумительный внешний вид. Гарантировано!

Ингредиенты

Пшеничная мука450 г Разрыхлитель1 ч. л. Сахар1 ч. л. Сода0,75 ч. л. Соль2 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Лук1 шт. Картофель2 шт. Тыква150 г Куриное филе200 г Сливочное масло150 г Кефир100 г Яйцо2 шт.

Приготовление

Готовим тесто. В глубокую емкость просеиваем 400 г пшеничной муки. Всыпаем разрыхлитель, 1 ч. л. соли, соду и сахар. Перемешиваем всё.К сухим ингредиентам добавляем размягченное сливочное масло. Аккуратно всё перемешиваем до образования крошки. Берем яйцо. Отделяем белок от желтка. Добавляем к пшеничной крошке 1 целое яйцо и 1 белок. Вливаем кефир жирностью 2,5 %. Хорошенько всё перемешиваем. Потом замешиваем на рабочей поверхности мягкое и эластичное тесто, подсыпая при потребности пшеничную муку. Накрываем его и оставляем при комнатной температуре на 20 минут.Готовим начинку. Промываем куриное филе. Обсушиваем его. Нарезаем мясо небольшими кусочками. Очищаем тыкву. Нарезаем ее на небольшие кубики. Очищаем картофель и репчатый лук. Нарезаем их максимально мелким кубиком. Соединяем овощи с курицей в глубокой миске. Добавляем соль и черный молотый перец. Хорошенько всё перемешиваем.Разделяем тесто на больший и меньший кусок. Раскатываем его крупную часть на столе, присыпанном мукой, в круглый пласт не толще 1 см. Выкладываем его на дно формы для выпекания.Сверху на тесто помещаем начинку, не доходя до его краев. Раскатываем меньшую часть теста в круглый пласт. Выкладываем его на начинку. Плотно защипываем края. При желании проходимся по бортикам пирога тупой стороной ножа, создавая узор. Слегка взбиваем яичный желток. Смазываем им пирог. Делаем в тесте проколы, используя зубочистку. Отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Готово!

После того как пирог 20 минут пробудет в духовой печи, вы можете достать его и накрыть фольгой. Так как он очень быстро подрумянится. Затем можете отправить пирог с тыквой и курицей назад в духовку еще на 20–25 минут. Далее проверьте его готовность при помощи зубочистки и приступайте к дегустации.